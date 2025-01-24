Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по красивейшим природным локациям города-курорта Сочи! Насладимся природой, посмотрим, как растёт самый северный чай в мире, полюбуемся каскадами водопадов и сделаем классные фото.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Змейковские водопады — каскад водопадов на территории Сочинского национального парка. Образован рекой Змейка. Высота первого и второго водопадов — около 30 метров, остальных — от 1,5 до 9.
Мацестинские чайные плантации — одни из самых северных в мире. Местные пейзажи выделяются даже на фоне яркой природы Краснодарского края: лабиринт чайных кустов на склонах Кавказского хребта напоминает скорее Юго-Восточную Азию, нежели юг России. Чёрный и зеленый чай здесь выращивают с 1947 года.
Ферма Экзархо. Мы заедем сюда полюбоваться панорамой гор и моря и подъёмом воздушного шара на закате. Если захотите, на шаре можно будет полетать.
Организационные детали
- Поедем на Suzuki Grand Vitara или Mitsubishi Pajero
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- В течение 1-2 дней после прогулки вы получите от 30 фото (без обработки) на каждого участника. Снимаем на IPhone (от 11 до 14 модели)
- Мы не гарантируем наличие шаров: организатор запускает их при хороших погодных условиях и открытом небе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Полёт на воздушном шаре — 2000 ₽ с человека
- Обед в ресторане на ферме Экзархо — по меню
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 48 туристов
Не первый год проводим экскурсии по Абхазии и Сочи — и влюбляем сотни путешественников в эти края! С нами комфортно, интересно и безопасно!Задать вопрос
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