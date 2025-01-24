Сочи на максималках: прогулка с мобильной фотосъёмкой

Пофотографироваться на фоне водопадов, чайных плантаций и пасторальных пейзажей
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по красивейшим природным локациям города-курорта Сочи! Насладимся природой, посмотрим, как растёт самый северный чай в мире, полюбуемся каскадами водопадов и сделаем классные фото.
Сочи на максималках: прогулка с мобильной фотосъёмкой
Сочи на максималках: прогулка с мобильной фотосъёмкой
Сочи на максималках: прогулка с мобильной фотосъёмкой
Ближайшие даты:
24
янв25
янв26
янв31
янв1
фев2
фев7
фев
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Змейковские водопады — каскад водопадов на территории Сочинского национального парка. Образован рекой Змейка. Высота первого и второго водопадов — около 30 метров, остальных — от 1,5 до 9.

Мацестинские чайные плантации — одни из самых северных в мире. Местные пейзажи выделяются даже на фоне яркой природы Краснодарского края: лабиринт чайных кустов на склонах Кавказского хребта напоминает скорее Юго-Восточную Азию, нежели юг России. Чёрный и зеленый чай здесь выращивают с 1947 года.

Ферма Экзархо. Мы заедем сюда полюбоваться панорамой гор и моря и подъёмом воздушного шара на закате. Если захотите, на шаре можно будет полетать.

Организационные детали

  • Поедем на Suzuki Grand Vitara или Mitsubishi Pajero
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
  • В течение 1-2 дней после прогулки вы получите от 30 фото (без обработки) на каждого участника. Снимаем на IPhone (от 11 до 14 модели)
  • Мы не гарантируем наличие шаров: организатор запускает их при хороших погодных условиях и открытом небе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Полёт на воздушном шаре — 2000 ₽ с человека
  • Обед в ресторане на ферме Экзархо — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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