Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по красивейшим природным локациям города-курорта Сочи! Насладимся природой, посмотрим, как растёт самый северный чай в мире, полюбуемся каскадами водопадов и сделаем классные фото.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Змейковские водопады — каскад водопадов на территории Сочинского национального парка. Образован рекой Змейка. Высота первого и второго водопадов — около 30 метров, остальных — от 1,5 до 9.

Мацестинские чайные плантации — одни из самых северных в мире. Местные пейзажи выделяются даже на фоне яркой природы Краснодарского края: лабиринт чайных кустов на склонах Кавказского хребта напоминает скорее Юго-Восточную Азию, нежели юг России. Чёрный и зеленый чай здесь выращивают с 1947 года.

Ферма Экзархо. Мы заедем сюда полюбоваться панорамой гор и моря и подъёмом воздушного шара на закате. Если захотите, на шаре можно будет полетать.

Организационные детали

Поедем на Suzuki Grand Vitara или Mitsubishi Pajero

Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет

В течение 1-2 дней после прогулки вы получите от 30 фото (без обработки) на каждого участника. Снимаем на IPhone (от 11 до 14 модели)

Мы не гарантируем наличие шаров: организатор запускает их при хороших погодных условиях и открытом небе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)