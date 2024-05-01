Утренняя прогулка по каньону У реки Хосты находится невероятно красивый каньон, по которому можно проплыть на сапбордах и сделать живописные кадры. Локация будто создана для фотографий и видео — вы будете в восторге от окружающей природы. Экскурсия подойдет даже тем, кто пробует кататься впервые. Перед плаванием вас тщательно подготовит инструктор. Каньон спокойный и тихий, без течения и волн. Продолжительность маршрута — 350 метров, хоть это немного, но два часа на нем пролетят совсем незаметно! Важно знать • C cобой обязательно взять удобную обувь.

Нам предстоит спускаться с горки и так же подниматься на нее. Захватите бутылку воды и полотенце.