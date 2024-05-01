По живописным горам и тропам мы придем к каньону реки Хоста. Это — отличное место для утренней прогулки на сапбордах! Катаемся около двух часов.
У вас будет возможность сделать фотографии и видео, а перед возвращением выпьем горячий чай со вкусностями.
У вас будет возможность сделать фотографии и видео, а перед возвращением выпьем горячий чай со вкусностями.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
Что вас ожидает:
- Каньон реки Хосты
- Тисо-самшитовую рощу
Описание
Утренняя прогулка по каньону У реки Хосты находится невероятно красивый каньон, по которому можно проплыть на сапбордах и сделать живописные кадры. Локация будто создана для фотографий и видео — вы будете в восторге от окружающей природы. Экскурсия подойдет даже тем, кто пробует кататься впервые. Перед плаванием вас тщательно подготовит инструктор. Каньон спокойный и тихий, без течения и волн. Продолжительность маршрута — 350 метров, хоть это немного, но два часа на нем пролетят совсем незаметно! Важно знать • C cобой обязательно взять удобную обувь.
Нам предстоит спускаться с горки и так же подниматься на нее. Захватите бутылку воды и полотенце.
Каждый день в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сапборды
- Чехлы для телефонов
- Инструктор
- Фото и видео
- Чай с вкусняшками
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Горького 56
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 9:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- C cобой обязательно взять удобную обувь.
- Нам предстоит спускаться с горки и так же подниматься на нее. Захватите бутылку воды и полотенце
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
Летние
Активный отдых
Выездные
Каньоны
Природа и пейзажи
Утренние
Похожие туры из Сочи
Мини-группа
3.5 часа
По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
Проплыть по водной глади меж белых скал и сделать красивые снимки
в Сочи, Хосте
Сегодня
27 ноя
28 ноя
29 ноя
3 985₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Дивное ущелье реки Хоста
Полюбоваться богатой природой Сочи, узнать о её особенностях и отдохнуть у горной реки
в центральном Сочи или ж/д хоста
1 дек
3 дек
4 дек
5 дек
5 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
у вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Завтра
25 ноя
27 ноя
29 ноя
5 200₽ за человека