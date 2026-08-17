Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы По живописным горам и тропам мы придем к каньону реки Хоста.



Это — отличное место для прогулки на сапбордах! Мы будем кататься около двух часов, и за это время у вас будет возможность сделать фотографии и видео, а перед возвращением выпьем горячий чай со вкусностями. 4.9 36 отзывов

Евгений Ваш гид в Сочи Задать вопрос Групповая фото-экскурсия -10% 4500 ₽ выгода 450 ₽ 4050 ₽ за человека 4.9 36 отзывов 4 часа 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Прогулка по каньону Только представьте: высокие скалы, покрытые изумрудной зеленью, отражаются в зеркальной глади реки, а вокруг — тишина и умиротворение. Это каньон реки Хоста — место, будто созданное для неспешного плавания и потрясающих фотографий. Здесь нет бурного течения, только спокойная вода, в которой, как в зеркале, видны древние скалы. Этот маршрут идеален даже для новичков: перед началом инструктор подробно объяснит все тонкости управления сапбордом, и уже через несколько минут вы почувствуете себя уверенно. Всего 350 метров пути — но каких! На каждом повороте вас ждет новый живописный вид. Время здесь течёт иначе — два часа пролетят как одно мгновение. А ещё это настоящий рай для контента. Хотите эффектные кадры для соцсетей или просто красивые воспоминания? Каньон подарит вам десятки потрясающих ракурсов. Вода настолько прозрачная, что в ней видны камни на дне, а окружающие пейзажи выглядят так, словно сошли с открытки. Важная информация: C собой обязательно необходимо взять удобную обувь. Нам предстоит спускаться с горки и подниматься на нее. Захватите с собой бутылку воды и полотенце. Если вы остановились в Хосте, Сириусе, Адлере или Красной Поляне — встречаемся на жд вокзале Хоста.

Каждый день в 8:00, 13:30 и 16:30:00 выезд с Сочи. В зависимости от погодных условий время может меняться Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон реки Хосты

Тисо-самшитовая роща Что включено Трансфер

Сапборды

Чехлы для телефонов

Инструктор

Фото и видео

Чай со вкусняшками

Оздоровительные процедуры Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ул. Горького, 56 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 8:00, 13:30 и 16:30:00 выезд с Сочи. В зависимости от погодных условий время может меняться Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация C собой обязательно необходимо взять удобную обувь

Нам предстоит спускаться с горки и подниматься на нее. Захватите с собой бутылку воды и полотенце

Если вы остановились в Хосте, Сириусе, Адлере или Красной Поляне - встречаемся на жд вокзале Хоста Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.