По живописным горам и тропам мы придем к каньону реки Хоста.
Это — отличное место для прогулки на сапбордах! Мы будем кататься около двух часов, и за это время у вас будет возможность сделать фотографии и видео, а перед возвращением выпьем горячий чай со вкусностями.
Это — отличное место для прогулки на сапбордах! Мы будем кататься около двух часов, и за это время у вас будет возможность сделать фотографии и видео, а перед возвращением выпьем горячий чай со вкусностями.
Описание фото-прогулки
Прогулка по каньонуТолько представьте: высокие скалы, покрытые изумрудной зеленью, отражаются в зеркальной глади реки, а вокруг — тишина и умиротворение. Это каньон реки Хоста — место, будто созданное для неспешного плавания и потрясающих фотографий. Здесь нет бурного течения, только спокойная вода, в которой, как в зеркале, видны древние скалы. Этот маршрут идеален даже для новичков: перед началом инструктор подробно объяснит все тонкости управления сапбордом, и уже через несколько минут вы почувствуете себя уверенно. Всего 350 метров пути — но каких! На каждом повороте вас ждет новый живописный вид. Время здесь течёт иначе — два часа пролетят как одно мгновение. А ещё это настоящий рай для контента. Хотите эффектные кадры для соцсетей или просто красивые воспоминания? Каньон подарит вам десятки потрясающих ракурсов. Вода настолько прозрачная, что в ней видны камни на дне, а окружающие пейзажи выглядят так, словно сошли с открытки. Важная информация: C собой обязательно необходимо взять удобную обувь. Нам предстоит спускаться с горки и подниматься на нее. Захватите с собой бутылку воды и полотенце. Если вы остановились в Хосте, Сириусе, Адлере или Красной Поляне — встречаемся на жд вокзале Хоста.
Каждый день в 8:00, 13:30 и 16:30:00 выезд с Сочи. В зависимости от погодных условий время может меняться
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон реки Хосты
- Тисо-самшитовая роща
Что включено
- Трансфер
- Сапборды
- Чехлы для телефонов
- Инструктор
- Фото и видео
- Чай со вкусняшками
- Оздоровительные процедуры
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Горького, 56
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00, 13:30 и 16:30:00 выезд с Сочи. В зависимости от погодных условий время может меняться
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- C собой обязательно необходимо взять удобную обувь
- Нам предстоит спускаться с горки и подниматься на нее. Захватите с собой бутылку воды и полотенце
- Если вы остановились в Хосте, Сириусе, Адлере или Красной Поляне - встречаемся на жд вокзале Хоста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Благодарим Евгения за отличную организацию этого замечательного приключения, прогулки на сапбордах!
Получили огромное удовольствие от фантастичечки красивого места! И, конечно, было так классно почувствовать, как тебе подчиняется сап, что ты можешь
Получили огромное удовольствие от фантастичечки красивого места! И, конечно, было так классно почувствовать, как тебе подчиняется сап, что ты можешь
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К
Если меня спросят, каким я запомню Сочи, одним из самых ярких воспоминаний точно будет эта поездка.
Сапы в каньоне — белоснежные скалы, невероятного цвета голубая вода и ощущение, что ты оказался
Сапы в каньоне — белоснежные скалы, невероятного цвета голубая вода и ощущение, что ты оказался
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Д
Очень доброжелательный гид, Евгений, заинтересованный в своей работе. В стоимость включена фотосессия (фотографирует гид, с чем справляется реально очень круто!). Транспорт также очень удобный, Евгений забрал нас и отвез до
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П
Очень понравился сап-тур по каньону, прекрасные виды, удобно и для новичков(т. к каньон не очень большой) + можно чутка поэкстрималить и спрыгнуть с каньона (впечатления незабываемые). Гид Евгений и трансфер наладит, и хорошо проинструктирует, и чаем с печеньками в конце угостит. А так же сделает огромное количество невероятных фото☺️ В общем-то все очень понравилось!
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П
это просто 10 из 10! Катание на сапах среди величественных скал каньона — это совершенно особый вайб. Красота вокруг неописуемая, фотографии получились просто космические! Очень понравилась организация: всё спокойно, безопасно и без суеты. А душевное чаепитие в конце сплава — это отдельный кайф! Горячий чай после воды стали идеальным завершением дня.
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Е
Были с детьми у Жени на экскурсии. Ну что тут сказать - 10 из 10🔥 Очень комфортный трансфер из дома (!), красивое место, заботливый инструктор. Всё продумано и удобно.
Особенные впечатления - прыжки со скалы! Мне кажется, что у Жени с удовольствием прыгнут даже те, кто выше табуретки не спрыгивал))
Фото и видео бонусом, это вообще супер! От всей души рекомендую🩵
Особенные впечатления - прыжки со скалы! Мне кажется, что у Жени с удовольствием прыгнут даже те, кто выше табуретки не спрыгивал))
Фото и видео бонусом, это вообще супер! От всей души рекомендую🩵
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