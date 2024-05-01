Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
По живописным горам и тропам мы придем к каньону реки Хоста. Это — отличное место для утренней прогулки на сапбордах! Катаемся около двух часов.

У вас будет возможность сделать фотографии и видео, а перед возвращением выпьем горячий чай со вкусностями.
Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты
Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты
Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты
Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты
Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты
Утренняя прогулка на сапбордах по каньону Хосты
Ближайшие даты:
1
мая

Что вас ожидает:

  • Каньон реки Хосты
  • Тисо-самшитовую рощу

Описание

Утренняя прогулка по каньону У реки Хосты находится невероятно красивый каньон, по которому можно проплыть на сапбордах и сделать живописные кадры. Локация будто создана для фотографий и видео — вы будете в восторге от окружающей природы. Экскурсия подойдет даже тем, кто пробует кататься впервые. Перед плаванием вас тщательно подготовит инструктор. Каньон спокойный и тихий, без течения и волн. Продолжительность маршрута — 350 метров, хоть это немного, но два часа на нем пролетят совсем незаметно! Важно знать • C cобой обязательно взять удобную обувь.
Нам предстоит спускаться с горки и так же подниматься на нее. Захватите бутылку воды и полотенце.

Каждый день в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сапборды
  • Чехлы для телефонов
  • Инструктор
  • Фото и видео
  • Чай с вкусняшками
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Горького 56
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • C cобой обязательно взять удобную обувь.
  • Нам предстоит спускаться с горки и так же подниматься на нее. Захватите бутылку воды и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
Летние
Активный отдых
Выездные
Каньоны
Природа и пейзажи
Утренние

Похожие туры из Сочи

По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
3.5 часа
29 отзывов
По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
Проплыть по водной глади меж белых скал и сделать красивые снимки
в Сочи, Хосте
Сегодня
27 ноя
28 ноя
29 ноя
3 985 за человека
Дивное ущелье реки Хоста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
63 отзыва
Дивное ущелье реки Хоста
Полюбоваться богатой природой Сочи, узнать о её особенностях и отдохнуть у горной реки
в центральном Сочи или ж/д хоста
1 дек
3 дек
4 дек
5 дек
5 200 за всё до 4 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
у вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Завтра
25 ноя
27 ноя
29 ноя
5 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ