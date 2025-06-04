Приглашаю вас на прогулку по историческому бульвару — познакомиться с архитектурными жемчужинами, насладиться субтропическим миром и ощутить уникальную атмосферу Сочи.
Я поймаю вас в объектив в лучших декорациях и расскажу об интересных событиях и значимых людях, которые сформировали облик нашего города.
Я поймаю вас в объектив в лучших декорациях и расскажу об интересных событиях и значимых людях, которые сформировали облик нашего города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
- Морской вокзал — настоящий музей под открытым небом. Морские ворота стали местом рождения города и его главным украшением. Я опишу скульптуры и украшения здания, а также поделюсь историей сложного строительства порта
- Приморская набережная. Здесь вы увидите собор Архангела Михаила, фестивальный сквер, памятник победы в Русско-Турецкой войне, библиотеку 1912 года и смотровую площадку на Морпорт
- Зимний театр. Вы узнаете о тайнах этого грандиозного здания — как проходило строительство и какие древнегреческие скульптуры установлены на фронтоне
- Фитофантазия — миниатюрный дендрологический уголок, где собрано множество субтропических растений. Я расскажу об этих уникальных видах
По пути будем фотографироваться на фоне природных и исторических достопримечательностей. Поговорим о рождении курорта, о людях, создавших архитектурные шедевры и разбившие субтропические парки. О том, как древнегреческая архитектура связана с городом и как мировые события влияли на его жизнь и развитие.
Организационные детали
- Снимаю на Pentax K-7
- В течении недели после прогулки я вышлю вам 30 фотографий с цветокоррекцией
- Программа рассчитана на участников всех возрастов, но так как на маршруте есть подъёмы, пожилым людям может быть затруднительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети 6-12 лет
|1200 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 1103 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ян. Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично знаком с историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
4 июн 2025
Благодарность гиду Яну за нашу экскурсию. Успехов и дальнейшего процветания🫶
Юлия
26 апр 2025
Замечательная получилась экскурсия по самым знаковым местам Сочи. Кроме этого Ян рассказал о других классных местах в Сочи, обязательных к посещению. Фотографии получились тоже очень классные, обработал и отдал в короткие сроки.
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