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Сочи: фотопрогулка с историей

За 2 часа узнать главное об истории города и сделать профессиональные фото в самых ярких локациях
Приглашаю вас на прогулку по историческому бульвару — познакомиться с архитектурными жемчужинами, насладиться субтропическим миром и ощутить уникальную атмосферу Сочи.

Я поймаю вас в объектив в лучших декорациях и расскажу об интересных событиях и значимых людях, которые сформировали облик нашего города.
5
2 отзыва
Сочи: фотопрогулка с историей
Сочи: фотопрогулка с историей
Сочи: фотопрогулка с историей
Ближайшие даты:
4
июл7
июл9
июл11
июл16
июл18
июл21
июл
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

  • Морской вокзал — настоящий музей под открытым небом. Морские ворота стали местом рождения города и его главным украшением. Я опишу скульптуры и украшения здания, а также поделюсь историей сложного строительства порта
  • Приморская набережная. Здесь вы увидите собор Архангела Михаила, фестивальный сквер, памятник победы в Русско-Турецкой войне, библиотеку 1912 года и смотровую площадку на Морпорт
  • Зимний театр. Вы узнаете о тайнах этого грандиозного здания — как проходило строительство и какие древнегреческие скульптуры установлены на фронтоне
  • Фитофантазия — миниатюрный дендрологический уголок, где собрано множество субтропических растений. Я расскажу об этих уникальных видах

По пути будем фотографироваться на фоне природных и исторических достопримечательностей. Поговорим о рождении курорта, о людях, создавших архитектурные шедевры и разбившие субтропические парки. О том, как древнегреческая архитектура связана с городом и как мировые события влияли на его жизнь и развитие.

Организационные детали

  • Снимаю на Pentax K-7
  • В течении недели после прогулки я вышлю вам 30 фотографий с цветокоррекцией
  • Программа рассчитана на участников всех возрастов, но так как на маршруте есть подъёмы, пожилым людям может быть затруднительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети 6-12 лет1200 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Морского вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Елена
4 июн 2025
Благодарность гиду Яну за нашу экскурсию. Успехов и дальнейшего процветания🫶
Благодарность гиду Яну за нашу экскурсию. Успехов и дальнейшего процветания🫶Благодарность гиду Яну за нашу экскурсию. Успехов и дальнейшего процветания🫶Благодарность гиду Яну за нашу экскурсию. Успехов и дальнейшего процветания🫶Благодарность гиду Яну за нашу экскурсию. Успехов и дальнейшего процветания🫶
Юлия
26 апр 2025
Замечательная получилась экскурсия по самым знаковым местам Сочи. Кроме этого Ян рассказал о других классных местах в Сочи, обязательных к посещению. Фотографии получились тоже очень классные, обработал и отдал в короткие сроки.
Замечательная получилась экскурсия по самым знаковым местам Сочи. Кроме этого Ян рассказал о других классных местахЗамечательная получилась экскурсия по самым знаковым местам Сочи. Кроме этого Ян рассказал о других классных местахЗамечательная получилась экскурсия по самым знаковым местам Сочи. Кроме этого Ян рассказал о других классных местах

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