Приглашаю вас на прогулку по историческому бульвару — познакомиться с архитектурными жемчужинами, насладиться субтропическим миром и ощутить уникальную атмосферу Сочи. Я поймаю вас в объектив в лучших декорациях и расскажу об интересных событиях и значимых людях, которые сформировали облик нашего города.

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Описание фото-прогулки

Морской вокзал — настоящий музей под открытым небом. Морские ворота стали местом рождения города и его главным украшением. Я опишу скульптуры и украшения здания, а также поделюсь историей сложного строительства порта

— настоящий музей под открытым небом. Морские ворота стали местом рождения города и его главным украшением. Я опишу скульптуры и украшения здания, а также поделюсь историей сложного строительства порта Приморская набережная . Здесь вы увидите собор Архангела Михаила, фестивальный сквер, памятник победы в Русско-Турецкой войне, библиотеку 1912 года и смотровую площадку на Морпорт

. Здесь вы увидите собор Архангела Михаила, фестивальный сквер, памятник победы в Русско-Турецкой войне, библиотеку 1912 года и смотровую площадку на Морпорт Зимний театр . Вы узнаете о тайнах этого грандиозного здания — как проходило строительство и какие древнегреческие скульптуры установлены на фронтоне

. Вы узнаете о тайнах этого грандиозного здания — как проходило строительство и какие древнегреческие скульптуры установлены на фронтоне Фитофантазия — миниатюрный дендрологический уголок, где собрано множество субтропических растений. Я расскажу об этих уникальных видах

По пути будем фотографироваться на фоне природных и исторических достопримечательностей. Поговорим о рождении курорта, о людях, создавших архитектурные шедевры и разбившие субтропические парки. О том, как древнегреческая архитектура связана с городом и как мировые события влияли на его жизнь и развитие.

Организационные детали