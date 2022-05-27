Сочи был, есть и будет местом для самых красивых и смелых проектов творческих людей! Вы убедитесь в этом на прогулке от сухопутных до морских ворот города. Перенесетесь в 70-е годы и узнаете, каким задумывался Сочи во время расцвета советского модернизма. Увидите, как менялся и развивался курорт, удобный для жителей и гостей. Обратите внимание на детали и услышите о будущем города.

Описание экскурсии

Город меж двух вокзалов

Встретимся у Железнодорожного вокзала Сочи — одного из красивейших зданий курорта — и поговорим о его таинственных часах. На примере автовокзала вы ближе познакомитесь с советским модернизмом. Гуляя по уютной пешеходной Навагинской улице, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века. Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи.

Сочи сквозь года: события, здания, атмосфера

Прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии города. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов, наглядно покажу прошлое и настоящее. От развития Северокавказской железной дороги до изменений перед Олимпиадой 2014. А еще вы загадаете желания и выпьете чашечку кофе в чудесном месте под пальмой. Завершится променад на берегу моря, и вы сможете продолжить ваш сочинский день, поехав на морскую прогулку.

Организационные детали