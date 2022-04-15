Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века

Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит

Индивидуальная
Сочи был, есть и будет местом для самых красивых и смелых проектов творческих людей! Вы убедитесь в этом на прогулке от сухопутных до морских ворот города.

Перенесетесь в 70-е годы и узнаете, каким задумывался Сочи во время расцвета советского модернизма.

Увидите, как менялся и развивался курорт, удобный для жителей и гостей.

Обратите внимание на детали и услышите о будущем города.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город меж двух вокзалов

Встретимся у Железнодорожного вокзала Сочи — одного из красивейших зданий курорта — и поговорим о его таинственных часах. На примере автовокзала вы ближе познакомитесь с советским модернизмом. Гуляя по уютной пешеходной улице Навагинская, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века. Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи.

Сочи сквозь года: события, здания, атмосфера

Прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии города. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов, наглядно покажу прошлое и настоящее. От развития Северокавказской железной дороги до изменений перед Олимпиадой 2014. А еще вы загадаете желания и выпьете чашечку кофе в чудесном месте под пальмой. Завершится променад на берегу моря, и вы сможете продолжить ваш сочинский день, поехав на морскую прогулку.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа. Мы пройдем примерно 2,5 км, в середине пути остановимся на чашечку кофе (по желанию, оплачивается отдельно)
  • Возьмите с собой бутылочку воды и головной убор (в летний период)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Железнодорожного вокзала г. Сочи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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