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Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века

Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Сочи был, есть и будет местом для самых красивых и смелых проектов творческих людей! Вы убедитесь в этом на прогулке от сухопутных до морских ворот города. Перенесетесь в 70-е годы и узнаете, каким задумывался Сочи во время расцвета советского модернизма. Увидите, как менялся и развивался курорт, удобный для жителей и гостей. Обратите внимание на детали и услышите о будущем города.
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в атмосферу 70-х
  • 🏛 Знакомство с советским модернизмом
  • ⛵ Вид на морской вокзал
  • ☕ Кофе под пальмой
  • 🌊 Завершение у моря
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал Сочи
  • Автовокзал
  • Морской вокзал

Описание экскурсии

Город меж двух вокзалов

Встретимся у Железнодорожного вокзала Сочи — одного из красивейших зданий курорта — и поговорим о его таинственных часах. На примере автовокзала вы ближе познакомитесь с советским модернизмом. Гуляя по уютной пешеходной Навагинской улице, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века. Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи.

Сочи сквозь года: события, здания, атмосфера

Прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии города. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов, наглядно покажу прошлое и настоящее. От развития Северокавказской железной дороги до изменений перед Олимпиадой 2014. А еще вы загадаете желания и выпьете чашечку кофе в чудесном месте под пальмой. Завершится променад на берегу моря, и вы сможете продолжить ваш сочинский день, поехав на морскую прогулку.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа. Мы пройдем примерно 2,5 км, в середине пути остановимся на чашечку кофе (по желанию, оплачивается отдельно)
  • Возьмите с собой бутылочку воды и головной убор (в летний период)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1547 туристов
Я уже больше девяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему
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новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Марина
Экскурсия очень понравилась! Подача информации интересная, Елена показывала фотографии прошлых лет. Потрясающая красота! Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась! Подача информации интересная, Елена показывала фотографии прошлых лет. Потрясающая красота! Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась! Подача информации интересная, Елена показывала фотографии прошлых лет. Потрясающая красота! Рекомендую!
Экскурсия очень понравилась! Подача информации интересная, Елена показывала фотографии прошлых лет. Потрясающая красота! Рекомендую!
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Артём
Елена, спасибо Вам большое за очень интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Всё прошло на одном дыхании. Вы прекрасно и позитивно провели нас по дорогам истории города. Обязательно порекомендую Ваши экскурсии друзьям и знакомым.
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Т
В Сочи были много раз, но Елена рассказала и показала на маршруте от Вокзала до Вокзала. много нового и интересного. На все вопросы отвечала полно и с юмором. Не было возражений «это не входит в нашу программу». Спасибо Николай, Тамара
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Наталья
Замечательная пешая прогулка, которая вас познакомит с историей появления города Сочи. Время пролетит незаметно. Спасибо Елене, она сразу вас располагает к себе, общение происходит в очень доброжелательной атмосфере. Рекомендую!!!
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И
Интересная прогулка с акцентом на эпоху СССР - привязка к зданиям, событиям. Много фото прошлого! Интересно сравнивать как было и как сейчас.
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Е
Все понравилось. Получилась отличная и познавательная прогулка. Отдельное спасибо за советы и орг моменты при подготовке к экскурсии.
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