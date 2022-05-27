Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Сочи был, есть и будет местом для самых красивых и смелых проектов творческих людей! Вы убедитесь в этом на прогулке от сухопутных до морских ворот города. Перенесетесь в 70-е годы и узнаете, каким задумывался Сочи во время расцвета советского модернизма. Увидите, как менялся и развивался курорт, удобный для жителей и гостей. Обратите внимание на детали и услышите о будущем города.
Встретимся у Железнодорожного вокзала Сочи — одного из красивейших зданий курорта — и поговорим о его таинственных часах. На примере автовокзала вы ближе познакомитесь с советским модернизмом. Гуляя по уютной пешеходной Навагинской улице, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века. Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи.
Сочи сквозь года: события, здания, атмосфера
Прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии города. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов, наглядно покажу прошлое и настоящее. От развития Северокавказской железной дороги до изменений перед Олимпиадой 2014. А еще вы загадаете желания и выпьете чашечку кофе в чудесном месте под пальмой. Завершится променад на берегу моря, и вы сможете продолжить ваш сочинский день, поехав на морскую прогулку.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа. Мы пройдем примерно 2,5 км, в середине пути остановимся на чашечку кофе (по желанию, оплачивается отдельно)
Возьмите с собой бутылочку воды и головной убор (в летний период)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1547 туристов
Я уже больше девяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему читать дальшеуменьшить
новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Экскурсия очень понравилась! Подача информации интересная, Елена показывала фотографии прошлых лет. Потрясающая красота! Рекомендую!
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Артём
Елена, спасибо Вам большое за очень интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Всё прошло на одном дыхании. Вы прекрасно и позитивно провели нас по дорогам истории города. Обязательно порекомендую Ваши экскурсии друзьям и знакомым.
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Т
Тамара
В Сочи были много раз, но Елена рассказала и показала на маршруте от Вокзала до Вокзала. много нового и интересного. На все вопросы отвечала полно и с юмором. Не было возражений «это не входит в нашу программу». Спасибо Николай, Тамара
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Наталья
Замечательная пешая прогулка, которая вас познакомит с историей появления города Сочи. Время пролетит незаметно. Спасибо Елене, она сразу вас располагает к себе, общение происходит в очень доброжелательной атмосфере. Рекомендую!!!
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И
Игорь
Интересная прогулка с акцентом на эпоху СССР - привязка к зданиям, событиям. Много фото прошлого! Интересно сравнивать как было и как сейчас.
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Е
Екатерина
Все понравилось. Получилась отличная и познавательная прогулка. Отдельное спасибо за советы и орг моменты при подготовке к экскурсии.
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