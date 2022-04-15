Что вас ожидает

Город меж двух вокзалов

Встретимся у Железнодорожного вокзала Сочи — одного из красивейших зданий курорта — и поговорим о его таинственных часах. На примере автовокзала вы ближе познакомитесь с советским модернизмом. Гуляя по уютной пешеходной улице Навагинская, увидите, каким задумывался Сочи в 70-е годы прошлого века. Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи.

Сочи сквозь года: события, здания, атмосфера

Прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии города. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов, наглядно покажу прошлое и настоящее. От развития Северокавказской железной дороги до изменений перед Олимпиадой 2014. А еще вы загадаете желания и выпьете чашечку кофе в чудесном месте под пальмой. Завершится променад на берегу моря, и вы сможете продолжить ваш сочинский день, поехав на морскую прогулку.

Организационные детали