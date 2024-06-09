Каньон «Чертовы Ворота» — идеальное место для прогулки на сапах.
Вас ждет поистине завораживающие зрелище, отвесные белые скалы утопающие в зелени, кристально чистая вода бирюзового оттенка. Проплывая по каньону хочется неустанно наслаждаться чудом созданным самой природой.
Вас ждет поистине завораживающие зрелище, отвесные белые скалы утопающие в зелени, кристально чистая вода бирюзового оттенка. Проплывая по каньону хочется неустанно наслаждаться чудом созданным самой природой.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 13:30
Описание экскурсии
Сап тур по каньону доставит удовольствие и взрослым и детям, здесь вы укроетесь от летнего зноя, а ваше сердце будет наслаждаться от соприкосновения с невероятной красотой. Что вас ждет:
- Вы полюбите сапборды. Наш гид расскажет как правильно вставать на доску, держать весло не теряя равновесие. Наш тур подходит как активным путешественникам, так и новичкам. С нами плавают дети от 6 лет.
- В небольшой группе прогулка проходит легко, весело и непринужденно. С нами вы влюбляетесь в путешествия.
- Вас ждут яркие, сочные фотографии, которые еще долгое время будут согревать ваше сердце приятными воспоминаниями.
- А в завершение нашего путешествия мы угостим вас «Авторским чаем», собранным собственными руками на чайных плантациях Мацесты.
Ежедневно в 13:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Сап-борды
- Инструктор
- Чаепитие
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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