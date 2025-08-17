С Светлана Замечательная вечеринка! Капитан Олег — отличный собеседник и создал приятную атмосферу. Накупались, натанцевались, получили море отличных эмоций!

А Анастасия Великолепная вечеринка! Дельфины стали нашими неожиданными гостями, плескались прямо рядом с яхтой! Искупались между танцами, было невероятно. Огромное спасибо капитану за крутой настрой и прекрасно проведенный праздник!

А АНАСТАСИЯ Это была настоящая танцевальная вечеринка в море! Дельфины подплыли, как будто тоже захотели присоединиться. Музыка, купание, отличная компания — всё было на высшем уровне. Спасибо организаторам и капитану!

О Оля Если вы хотите зажечь по-настоящему — вам однозначно сюда!!! 😍 Чудесные ребята помогли организовать вечеринку в море! Эмоции переполняли всех гостей, и до сих пор пересматривая фото и видео, на душе становится тепло☺️ Это была не прогулка, а готовый праздник!

В Виталий Все супер, все очень понравилось. Наша маленькая вечеринка удалась! Кэп Олег молодец, вежливый и гостеприимный, чувствовали себя как в собственном плавучем клубе!

А Алла Все понравилось! Благодарность капитану Константину за крутую вечеринку! Очень повезло с погодой, встретили дельфинов, танцевали под панорамные виды, купались в чистом и теплом море!:) Идеальное сочетание релакса и веселья.

Л Лев Очень понравилась наша морская вечеринка! Всё было идеально: музыка, атмосфера, общение. Спасибо огромное капитану и организаторам за крутой праздник!

Е Елена Вечеринка на яхте — это лучший формат отдыха! Пожалели, что арендовали яхту всего на час! В следующий раз берем на 3, чтобы танцевать до самого заката! Капитану Олегу отдельное спасибо за отличный музыкальный вкус, лёгкую атмосферу и ненавязчивость! Это был настоящий праздник!

А Анастасия Покатались по волнам ⭐️ Устроили танцы на палубе ⭐️ Увидели дельфинов ⭐️ Нам очень понравилась наша вечеринка, огромное спасибо капитану Климу за крутую атмосферу! 🌄

А Алексей Катались с друзьями, устроили детский праздник на воде! Прекрасно провели 2 часа: ловили волну под музыку, увидели дельфинов. Капитан Константин шикарен и помог создать веселое настроение! Всем советую для незабываемой вечеринки!