Забудьте о скучных клубах — ваш танцпол это белоснежная палуба, а вместо стен — бескрайнее море и закат. Включайте свою музыку на полную, устраивайте фуршет с напитками и танцуйте под ритмы волн. Вас ждут невероятные виды на Олимпийский парк и горы. Выберите яхту класса «комфорт» или «премиум» для вашей компании. Это путешествие станет главным событием вашего лета!
Описание водной прогулкиПрогулка в открытом море Прокатиться на белоснежной яхте в Сочи — отличный вариант времяпрепровождения. Морские просторы, теплые лучи солнца — мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие! Приготовьтесь к увлекательной часовой прогулке. Вам доступны две яхты на выбор: класса «комфорт» и «премиум». Судна укомплектованы всем необходимым, чтобы ваш отдых прошел без неудобств: спасательное оборудование, трапы для купания, пледы. Вы сможете пронести еду и напитки, а еще включить свою музыку для поддержания приятного настроя! Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту. Важная информация:
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
- В нетрезвом виде посещение запрещено.
• В летнее время на яхте нужно будет разуться. Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
По запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочи
- Сириус
- Олимпийский парк
- Панорама Кавказских гор
- Абхазия (на горизонте)
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
17 авг 2025
Замечательная вечеринка! Капитан Олег — отличный собеседник и создал приятную атмосферу. Накупались, натанцевались, получили море отличных эмоций!
А
Анастасия
19 июл 2025
Великолепная вечеринка! Дельфины стали нашими неожиданными гостями, плескались прямо рядом с яхтой! Искупались между танцами, было невероятно. Огромное спасибо капитану за крутой настрой и прекрасно проведенный праздник!
А
АНАСТАСИЯ
4 июл 2025
Это была настоящая танцевальная вечеринка в море! Дельфины подплыли, как будто тоже захотели присоединиться. Музыка, купание, отличная компания — всё было на высшем уровне. Спасибо организаторам и капитану!
О
Оля
17 мар 2025
Если вы хотите зажечь по-настоящему — вам однозначно сюда!!! 😍 Чудесные ребята помогли организовать вечеринку в море! Эмоции переполняли всех гостей, и до сих пор пересматривая фото и видео, на душе становится тепло☺️ Это была не прогулка, а готовый праздник!
В
Виталий
17 сен 2024
Все супер, все очень понравилось. Наша маленькая вечеринка удалась! Кэп Олег молодец, вежливый и гостеприимный, чувствовали себя как в собственном плавучем клубе!
А
Алла
14 сен 2024
Все понравилось! Благодарность капитану Константину за крутую вечеринку! Очень повезло с погодой, встретили дельфинов, танцевали под панорамные виды, купались в чистом и теплом море!:) Идеальное сочетание релакса и веселья.
Л
Лев
10 сен 2024
Очень понравилась наша морская вечеринка! Всё было идеально: музыка, атмосфера, общение. Спасибо огромное капитану и организаторам за крутой праздник!
Е
Елена
20 июл 2024
Вечеринка на яхте — это лучший формат отдыха! Пожалели, что арендовали яхту всего на час! В следующий раз берем на 3, чтобы танцевать до самого заката! Капитану Олегу отдельное спасибо за отличный музыкальный вкус, лёгкую атмосферу и ненавязчивость! Это был настоящий праздник!
А
Анастасия
29 мая 2024
Покатались по волнам ⭐️ Устроили танцы на палубе ⭐️ Увидели дельфинов ⭐️ Нам очень понравилась наша вечеринка, огромное спасибо капитану Климу за крутую атмосферу! 🌄
А
Алексей
10 мая 2024
Катались с друзьями, устроили детский праздник на воде! Прекрасно провели 2 часа: ловили волну под музыку, увидели дельфинов. Капитан Константин шикарен и помог создать веселое настроение! Всем советую для незабываемой вечеринки!
С
Сергей
13 апр 2024
Спасибо капитану Климу за потрясающую вечеринку! Всё было на высшем уровне: и музыка, и настроение, и даже новенькие бокалы для наших напитков! Настоящий VIP-отдых.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
-
5%
Водная прогулка
Прогулка на яхте из Адлера
Отправьтесь в морское приключение на парусной яхте, наслаждаясь видами Кавказа и закатом. Ощутите свободу и комфорт на борту
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 07:30
30 ноя в 07:30
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда моторной яхты в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
Расписание: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
11 700 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 10 чел.