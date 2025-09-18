Отправьтесь в удивительное часовое путешествие, где под ногами предстанет волшебный подводный мир! Без масок и аквалангов вы увидите стайки рыб, медуз и морские пейзажи. Насладитесь скоростью, закатом и сделайте невероятные фото. Вас ждет идеальное приключение для всей семьи!
Описание экскурсииУ нас круче, чем в порту, заказал, оплатил и наслаждайся! Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям. Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота! А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте? Или комфортабельном катере? Важная информация: В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 2 лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении. Можно фото на телефоне.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского наследия
- Открытое Черное море
Что включено
- Работа капитана
- 1, 5-часовая прогулка на яхте с прозрачным дном, купание
Что не входит в цену
- Трансфер по Центральному району (только для групповых экскурсий, цена договорная)
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Войкова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Е
Елизавета
18 сен 2025
В
Валерия
8 сен 2025
Очень красивая яхта, прозрачное дно выглядит необычно, закат в море просто невероятный!
Вообще слово фуршет в моем понимании подразумевает какую-то еду, но были только напитки
Но в целом все отлично!
И
Ирина
24 июл 2025
Все было очень круто! От организатора до поездки)
К
Константин
18 июл 2025
Прогулка длилась около часа, увидели много дельфинов и красивый закат! Внутри яхты удобные места для расположения туристов. Спасибо большое за такое мини-путешествие! Забронировать было легко, с нами связались очень быстро, организация мероприятия супер!
А
Алена
20 июн 2025
Виды прекрасные. Брала морскую прогулку на закате.
Д
Дарья
7 авг 2024
Все супер! Очень понравилось)
Ю
Юлия
3 авг 2024
Все прошло замечательно! Все очень классно, впечатлений масса! Спасибо большое и капитану, и организаторам. Если сомневаетесь, берите, не пожалеете
D
Dmitry
30 июл 2024
Все отлично, покупались, увидели дельфинов
М
Михаил
15 июл 2024
Прогулка понравилась! Организатор Милена связалась с нами, всё подробно объяснила. Капитан Виктор доброжелательный, позволил сфотографироваться на капитанском месте😁Погода была отличная, яхта шла плавно, вид моря потрясающий! Мы очень довольны! Спасибо!
в
владимир
2 апр 2024
Увидели огромное количество дельфинов, лодка безопасная (с нами 3 детей), море эмоций и отличного настроения. Рекомендую экскурсию и перевозчика
О
Ольга
2 ноя 2023
Отличная прогулка. Организация. Капитан душка!!! Видели дельфинов, что очень порадовала, нам повезло. Остались только положительные эмоции.
В
Виктория
29 сен 2023
Нам повезло и дельфины плавали рядом с нашей яхтой. Потрясающее зрелище, это надо видеть! Нам пошли навстречу и перенесли экскурсию в удобное время, спасибо за отзывчивость! Организация на 10 из 10! Яркие впечатления обеспечены точно, всем советую!
Л
Лилия
5 сен 2023
Понравилась морская прогулка,не смотря на то что укачало. Капитан вежливый оказался,дал постоять за штурвалом. Поплавали в открытом море. В целом впечатление отличное. Рекомендую.
Н
Николай
27 авг 2023
Превосходная экскурсия с отличным капитаном на прекрасной яхте. Великолепные виды, плавный ход, нашли дельфинов и долго шли рядом с ними.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте с прозрачным дном (фуршет с купанием)»
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка из Адлера на парусной яхте с купанием
Отправьтесь в морское приключение на парусной яхте, наслаждаясь видами Кавказа и закатом. Ощутите свободу и комфорт на борту
Расписание: Согласно расписанию
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
3200 ₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
День рождения на яхте в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
11 700 ₽ за всё до 7 чел.