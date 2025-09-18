Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Отправьтесь в удивительное часовое путешествие, где под ногами предстанет волшебный подводный мир! Без масок и аквалангов вы увидите стайки рыб, медуз и морские пейзажи. Насладитесь скоростью, закатом и сделайте невероятные фото. Вас ждет идеальное приключение для всей семьи! 5 14 отзывов

Милена Ваш гид в Сочи Групповая экскурсия Оценка и отзывы 14 отзывов Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-20 человек На чём проводится На яхте Когда Ежедневно 15:00, 17:00 3200 ₽ за человека

Описание экскурсии У нас круче, чем в порту, заказал, оплатил и наслаждайся! Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям. Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота! А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте? Или комфортабельном катере? Важная информация: В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 2 лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении. Можно фото на телефоне.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорама Олимпийского наследия

Открытое Черное море Что включено Работа капитана

1, 5-часовая прогулка на яхте с прозрачным дном, купание Что не входит в цену Трансфер по Центральному району (только для групповых экскурсий, цена договорная) Место начала и завершения? Сочи, ул. Войкова, 1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 15:00, 17:00 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 2 лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты

На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении. Можно фото на телефоне Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.