Окунитесь в многослойную историю Хосты через сочетание документальных фактов и фольклорных сюжетов! Вы увидите каньоны, реликтовые леса, чайные плантации и Калиновое озеро, а кульминацией станет погружение в подземный мир Воронцовских пещер. Это экскурсия-исследование: она сочетает научные факты, археологию и местные предания, которые позволят по-новому взглянуть на Сочи и почувствовать дух древней Колхиды.

Описание экскурсии

Каньон Белые скалы, образовавшийся миллионы лет назад в результате разлома земной коры. Находится в зоне колхидского леса.

Навалищенское ущелье с реликтовой флорой и атмосферой первозданной природы.

Калиновое озеро — живописный искусственный водоём среди густых лесов и чайных плантаций. Это место привлекает любителей тишины и природы, так как находится вдали от туристических маршрутов.

Чайные плантации Хосты, где выращивают один из самых северных чаёв в мире с насыщенным вкусом и ароматом.

Воронцовские пещеры — масштабная карстовая система, одна из самых протяжённых в России. Объединяет несколько пещер, соединённых между собой.

Вы узнаете:

Как появилась Хостинская долина — от геологических разломов и формирования карстовых систем до особенностей реликтовой колхидской флоры

Как выращивают один из самых северных чаёв мира и чем он отличается от обычного

Кто и зачем создал Калиновое озеро и когда оно «одичало»

Какие легенды передают старожилы Хосты — о духах пещер, святых источниках, подземном царстве

Кто жил в Воронцовских пещерах тысячи лет назад, какие находки сделали археологи и какие тайны скрывает подземный комплекс

Организационные детали

Поедем на комфортабельном кроссовере

Ограничений по возрасту нет, но учитывайте, что до пещер нужно пройти пешком 1,3 км

В пещерах прохладно, круглый год температура +12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи

Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на микроавтобусе — подробности в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

