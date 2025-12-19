Окунитесь в многослойную историю Хосты через сочетание документальных фактов и фольклорных сюжетов! Вы увидите каньоны, реликтовые леса, чайные плантации и Калиновое озеро, а кульминацией станет погружение в подземный мир Воронцовских пещер.
Это экскурсия-исследование: она сочетает научные факты, археологию и местные предания, которые позволят по-новому взглянуть на Сочи и почувствовать дух древней Колхиды.
Описание экскурсии
Каньон Белые скалы, образовавшийся миллионы лет назад в результате разлома земной коры. Находится в зоне колхидского леса.
Навалищенское ущелье с реликтовой флорой и атмосферой первозданной природы.
Калиновое озеро — живописный искусственный водоём среди густых лесов и чайных плантаций. Это место привлекает любителей тишины и природы, так как находится вдали от туристических маршрутов.
Чайные плантации Хосты, где выращивают один из самых северных чаёв в мире с насыщенным вкусом и ароматом.
Воронцовские пещеры — масштабная карстовая система, одна из самых протяжённых в России. Объединяет несколько пещер, соединённых между собой.
Вы узнаете:
- Как появилась Хостинская долина — от геологических разломов и формирования карстовых систем до особенностей реликтовой колхидской флоры
- Как выращивают один из самых северных чаёв мира и чем он отличается от обычного
- Кто и зачем создал Калиновое озеро и когда оно «одичало»
- Какие легенды передают старожилы Хосты — о духах пещер, святых источниках, подземном царстве
- Кто жил в Воронцовских пещерах тысячи лет назад, какие находки сделали археологи и какие тайны скрывает подземный комплекс
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном кроссовере
- Ограничений по возрасту нет, но учитывайте, что до пещер нужно пройти пешком 1,3 км
- В пещерах прохладно, круглый год температура +12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи
- Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на микроавтобусе — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Сочинский национальный парк (без него не попасть в пещеры) — 250 ₽ за чел. (детям до 18 лет бесплатно)
- Вход в Воронцовские пещеры — 500 ₽ взрослый, 400 ₽ детский с 7 до 12 лет, детям до 7 лет — бесплатно
- Дегустация 4 сортов местного чая — 800 ₽
- Питание в местном кафе (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 39 туристов
Экскурсовод. Психолог, педагог-организатор. Я очень люблю Сочи, каждый район здесь по-своему прекрасен, имеет свою историю и достопримечательности, заслуживающие внимания. Я делюсь историей не только с помощью рассказов, но и с помощью эмоционального погружения в каждый объект. Работаю с командой.
