В путешествии вы увидите, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустируете два его сорта. Нырнёте в красочный мир рынка, где я помогу не растеряться и подскажу, что обязательно стоит попробовать. Познакомитесь с тонкостями производства сыра и насладитесь им с бокальчиком сухого. Оцените пять видов мёда и покормите пчёлок на пасеке. А также отведаете медовуху, домашнее вино и чачу.

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Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации в Мацесте

Вы познакомитесь увлекательной историей рождения самого северного в мире чая. Увидите, как он растёт, и сделаете красочные фото на фоне плантаций. После вас пригласят на дегустацию чёрного и зелёного чая с мёдом и блинчиками. А в фирменном магазине при фабрике вы сможете приобрести оригинальную продукцию.

Рынок. Место, без которого гастротур невозможен!

В любой точке мира рынки — самые аутентичные места «для своих», где собрано всё богатство вкусов и ароматов города. На юге они особенные: красочные, шумные, колоритные. Сушёная хурма, гранатовый сок, домашнее вино, сезонные фрукты, сыры и колбасы — всё это вы сможете попробовать, фланируя вдоль прилавков. А я расскажу, на какие продукты непременно стоит обратить внимание.

Частная сыроварня

Любители твёрдых и полутвёрдых сортов сыров наверняка захотят остаться в этом сырном раю. Вы увидите, как изготавливается продукт. Откроете интересные факты о тонкостях производства. И попробуете шесть видов сыра с бокалом сухого вина.

Высокогорная пасека и хмельные напитки

Здесь вам предложат отведать пять видов вкуснейшего мёда. А ещё на пасеке вы сможете покормить с руки пчёл и узнаете любопытные факты об этих удивительных насекомых. Завершит на гастрономический вояж дегустация местных напитков: домашнего вина, чачи и медовухи.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер и все дегустации, кроме чая.