Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
В путешествии вы увидите, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустируете его сорта. Познакомитесь с тонкостями производства сыра и насладитесь им с бокальчиком сухого. Оцените несколько видов мёда и покормите пчёлок на пасеке. А также отведаете медовуху, домашнее вино и чачу.
Вы познакомитесь с увлекательной историей рождения самого северного в мире чая. Увидите, как он растёт, и сделаете красочные фото на фоне плантаций. По желанию вы сможете продегустировать чёрный и зелёный чай, а в фирменном магазине при фабрике приобрести оригинальную продукцию.
Частная сыроварня
Любители твёрдых и полутвёрдых сортов сыров наверняка захотят остаться в этом сырном раю. Вы увидите, как изготавливается продукт. Откроете интересные факты о производстве. И попробуете десять видов твёрдого и полутвердого сыра. Вашему вниманию будут представлены: пармезан, чеддер, сбринц, альпийский сыр, грюйер, гауда с розмарином, раклет, трюфельный сыр, козий сыр с белой плесенью, мягкий сыр шевре.
Частная винодельня
Здесь вы сможете продегустировать три вида домашнего вина, чачи и лимончелло. Хозяин винодельни расскажет об особенностях изготовления вина и его употребления. К напиткам будут предложен домашний сыр, орехи, суджук и чурчхела.
По желанию вас будет ждать ужин, приготовленный на углях. Вы сможете попробовать речную форель в румяной корочке, ароматный шашлык с красным соусом или сочный люля-кебаб. К мясу и рыбе подается овощная нарезка и вкуснейший лучок, приготовленный по секретному рецепту повара.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер, экскурсия по сыроварне, дегустация мёда
Дополнительно оплачивается дегустация сыра (1000 руб.), дегустация алкогольных напитков (700 руб. /чел). Ужин по желанию.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 328 туристов
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Отлично съездили. Татьяна прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдет тем, кто хочет по пути еще и по Сочи послушать информацию. Дегустации идут за доп плату, но и сыр и шашлыки того стоят - было безумно вкусно. Кормить пчел было сначала страшно, но это первые секунды. Они какой-то особенной породы, очень милые, мохнатенькие, мы кайфонули.
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