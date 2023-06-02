Чайная плантация и пасека, рынок и частная сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Нырнёте в красочный мир рынка, где я помогу не растеряться и подскажу, что обязательно стоит попробовать. Познакомитесь с тонкостями производства сыра и насладитесь им с бокальчиком сухого. Оцените пять видов мёда и покормите пчёлок на пасеке. А также отведаете медовуху, домашнее вино и чачу.
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Описание
Что вас ожидает
Чайные плантации в Мацесте
Вы познакомитесь увлекательной историей рождения самого северного в мире чая. Увидите, как он растёт, и сделаете красочные фото на фоне плантаций. После вас пригласят на дегустацию чёрного и зелёного чая с мёдом и блинчиками. А в фирменном магазине при фабрике вы сможете приобрести оригинальную продукцию.
Рынок. Место, без которого гастротур невозможен!
В любой точке мира рынки — самые аутентичные места «для своих», где собрано всё богатство вкусов и ароматов города. На юге они особенные: красочные, шумные, колоритные. Сушёная хурма, гранатовый сок, домашнее вино, сезонные фрукты, сыры и колбасы — всё это вы сможете попробовать, фланируя вдоль прилавков. А я расскажу, на какие продукты непременно стоит обратить внимание.
Частная сыроварня
Любители твёрдых и полутвёрдых сортов сыров наверняка захотят остаться в этом сырном раю. Вы увидите, как изготавливается продукт. Откроете интересные факты о тонкостях производства. И попробуете шесть видов сыра с бокалом сухого вина.
Высокогорная пасека и хмельные напитки
Здесь вам предложат отведать пять видов вкуснейшего мёда. А ещё на пасеке вы сможете покормить с руки пчёл и узнаете любопытные факты об этих удивительных насекомых. Завершит на гастрономический вояж дегустация местных напитков: домашнего вина, чачи и медовухи.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер и все дегустации, кроме чая.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.