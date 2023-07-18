Мои заказы

Гастрономические приключения в Сочи

Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
В путешествии вы увидите, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустируете его сорта. Познакомитесь с тонкостями производства сыра и насладитесь им с бокальчиком сухого. Оцените несколько видов мёда и покормите пчёлок на пасеке. А также отведаете медовуху, домашнее вино и чачу.
5
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Гастрономические приключения в Сочи
Гастрономические приключения в Сочи

Описание экскурсии

Чайные плантации в Мацесте

Вы познакомитесь с увлекательной историей рождения самого северного в мире чая. Увидите, как он растёт, и сделаете красочные фото на фоне плантаций. По желанию вы сможете продегустировать чёрный и зелёный чай, а в фирменном магазине при фабрике приобрести оригинальную продукцию.

Частная сыроварня

Любители твёрдых и полутвёрдых сортов сыров наверняка захотят остаться в этом сырном раю. Вы увидите, как изготавливается продукт. Откроете интересные факты о производстве. И попробуете десять видов твёрдого и полутвердого сыра. Вашему вниманию будут представлены: пармезан, чеддер, сбринц, альпийский сыр, грюйер, гауда с розмарином, раклет, трюфельный сыр, козий сыр с белой плесенью, мягкий сыр шевре.

Частная винодельня

Здесь вы сможете продегустировать три вида домашнего вина, чачи и лимончелло. Хозяин винодельни расскажет об особенностях изготовления вина и его употребления. К напиткам будут предложен домашний сыр, орехи, суджук и чурчхела.

По желанию вас будет ждать ужин, приготовленный на углях. Вы сможете попробовать речную форель в румяной корочке, ароматный шашлык с красным соусом или сочный люля-кебаб. К мясу и рыбе подается овощная нарезка и вкуснейший лучок, приготовленный по секретному рецепту повара.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер, экскурсия по сыроварне, дегустация мёда
  • Дополнительно оплачивается дегустация сыра (1000 руб.), дегустация алкогольных напитков (700 руб. /чел). Ужин по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 328 туристов
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Отлично съездили. Татьяна прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдет тем, кто хочет по пути еще и по Сочи послушать информацию.
Дегустации идут за доп плату, но и сыр и шашлыки того стоят - было безумно вкусно.
Кормить пчел было сначала страшно, но это первые секунды. Они какой-то особенной породы, очень милые, мохнатенькие, мы кайфонули.
Отлично съездили. Татьяна прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдет тем, кто хочет по пути еще и по Сочи послушать информацию.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Гастрономические приключения в Сочи»

Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
На машине
Конные прогулки
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетите экоферму и винодельню: прогулка по чайным плантациям и локальные дегустации
Начало: В вашем отеле
Комбинирует чайные плантации и винодельню - близкая по содержанию и ритму альтернатива
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сочный Сочи: гастрономическое приключение
На машине
6.5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочный Сочи: гастрономическое приключение
Сходите на гастровояж по пасекам, сыроварням и чайным плантациям - насыщенный день вкусов
Программа фокусируется на мёде, сырах и чае - прямая тематическая альтернатива
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи: путешествие в мир чая
На машине
4 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Сочи: путешествие в мир чая
Углубитесь в мир чая: завод, плантации и дегустация редких сортов
Начало: На ж/д станции «Мацеста»
Если приоритет - чай, этот маршрут даст максимум профессиональной информации и фотогеничных плантаций
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
4500 ₽ за человека
В Мацесту - долину чая, здоровья и красоты
На машине
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В Мацесту - долину чая, здоровья и красоты
Посетите мацестинские плантации и сероводородный источник - чай плюс оздоровительная составляющая
Начало: В вашем отеле
Сильный чайный компонент в сочетании с местными источниками - вариант для желающих добавить термы
9 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 18 900 ₽ за экскурсию