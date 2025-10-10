читать дальше

из собственной коптильни и натуральные вина.

Кафе — это излюбленное место местных жителей и культовое заведение, которое существует уже почти 33 года. Всего 2 блюда, которые есть в меню вернут вас в прошлое, а средний при этом составит всего 200 рублей.

Пасека — дом пчел, которыми можно полюбоваться и попробовать около 10 видов меда, которое они производят с большим трудом. Тут есть уникальные сорта, которые можно приобрести только в Сочи, ну или на юге Франции.

Сырный магазин — эксклюзивное место, где на пробу предлагают большое количество элитных, выдержанных до нескольких лет сыров. Они прекрасно транспортируются, поэтому мы рекомендуем брать их как локальный, оригинальный подарок из Сочи.

Хочется обратить внимание, что завозим мы только в те места, где покупаем продукцию сами и очень хотим показать, что в Сочи есть действительно качественные, вкусные, натуральные и уникальные продукты, а вовсе не то, что продается на рынке.

Сожалею, что погода была плохой в тот день, ведь по пути открываются шикарные виды.

Ждем Вас снова и попытаемся снова удивить новыми «вкусняшками»!