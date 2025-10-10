Эта экскурсия станет настоящим праздником для гурманов.
Вас ждут дегустации в семейной винодельне, знакомство с традициями сыроварения и сладости в старом кафе. Коренной житель города расскажет о жизни местных, а также о том, как приготовить лопух и бамбук.
Посетите горную пасеку и попробуйте каштановый мёд, а также насладитесь видами на горные реки и ущелья. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и желание вернуться
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация домашних вин и чачи
- 🧀 Попробуйте до 10 видов сыров
- 🍯 Каштановый мёд на горной пасеке
- 🌊 Виды на горные реки и ущелья
- 🐟 Свежие морские закуски
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Семейная винодельня
- Самое старое кафе города
- Фирменный магазин сыроварни
- Пивной завод
- Рыбный магазин при форелевом хозяйстве
- Горная пасека
- Минеральный источник
- Волшебный водопад
- Смотровые площадки
- Живописное место на берегу реки
Описание экскурсии
На нашем маршруте будут «вкусные» и интересные локации:
- Семейная винодельня с цветущим садом — вы попробуете до 10 видов домашних напитков из винограда (вино, чача, коньяк, настойки). А ещё черноморских рапанов, которых выловил и приготовил сам винодел. Также вам предложат разные локальные закуски
- Самое старое кафе города — оно существует с 1993 года. Здесь можно полакомиться пышками и какао — как из детства
- Фирменный магазин местной сыроварни — вы отведаете до 10 видов сыров из коровьего и козьего молока
- Пивной завод — здесь варят пять видов пенного
- Рыбный магазин при форелевом хозяйстве — тут можно приобрести пресноводную и морскую закуски
- Горная пасека — вы продегустируете разные сорта мёда, в том числе краснополянский каштановый мёд, а также напитки на его основе
- Минеральный источник с целебной водой — в её составе много микроэлементов и даже мышьяк
- Волшебный водопад — воду из него также можно пить. А если загадать здесь желание — оно обязательно исполнится!
- Смотровые площадки — с видами на взлетающие и садящиеся самолёты, старое заброшенное Краснополянское шоссе, горную реку Мзымта и Ахштырское ущелье, ущелье Ахцу и другие локации
- Живописное место на берегу реки — его очень любят местные жители. При желании тут можно пообедать
Вы узнаете:
- Как живёт и что любит местное население
- Какая рыба водится в наших водоёмах
- Какие животные и растения есть в наших лесах
- Как правильно приготовить лопух, бамбук, папоротник и кактус
- Чем нужно закусывать домашние алкогольные напитки
- Почему чача — это эликсир молодости и лекарство от всех болезней
- Что нужно сделать, чтобы вырастить бананы
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Space Gear. Есть детское кресло и бустер.
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети 6-16 лет
|2700 ₽
|Дети до 5 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У морского вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1598 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
10 окт 2025
Все очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемым и раскрасили в яркие краски. Очень рекомендую!!!
К
Карчинская
3 сен 2025
Чувствовали себя дорогими и желанными гостями на этой экскурсии. Забрали и доставили в отель. Комфортный автомобиль. Все наши пожелания и просьбы были учтены и выполнены. Большое спасибо нашему гиду Олегу!
Л
Лариса
29 авг 2025
Очень понравилось все! Встреча у моего отеля! Интересные локации! Вкусная еда! Интересные вкусы вина! Спасибо!
О
Ольга
8 авг 2025
Первая часть экскурсии очень понравилась, хозяйка очень гостеприимная, вино и блюда действительно вкусные. Но следующие локации: медовая пасека, кафе, сыроварня…. не оправдали ожиданий, создалось впечатление, что тебя завозят в магазин за покупками, а нам хотелось истории. В этот день был сильный дождь, может поэтому так все получилось 🤷♀️
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Ольга!
Благодарю, что отметили первую часть экскурсии на которой мы предлагаем настоящее Кавказское застолье: домашние соленья, деликатесы — морепродукты, колбасы
Благодарю, что отметили первую часть экскурсии на которой мы предлагаем настоящее Кавказское застолье: домашние соленья, деликатесы — морепродукты, колбасы
Е
Екатерина
27 июл 2025
Шикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, так и про мёд и сыры, так еще и по красивым местам нас покатали. Организация на вышке, спасибо Екатерине и Олегу! Все остались безумно довольны
И
Ирина
14 июл 2025
Великолепная экскурсия!!! Олег и Катерина очень правильно всё организовали. Весело, познавательно, вкусно!!!! Спасибо
Маргарита
18 июн 2025
Очень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 А Ольге за прекрасный необычный стол с рапанами и улитками, соленым бамбуком и сушеной хурмой, козьим сыром и фермерскими колбасками.
День прошел легко и просто, в красивых местах, без сложностей, по свойски, очень аутентично.
Благодарим! Повторим обязательно ✨
День прошел легко и просто, в красивых местах, без сложностей, по свойски, очень аутентично.
Благодарим! Повторим обязательно ✨
Е
Елена
26 мая 2025
Выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ гиду Олегу за интереснейшую экскурсию 24 мая, за увлекательную подачу информации,
и за то, что именно в этой экскурсии мы ещё сильнее влюбилаюись в СОЧИ, мы в восторге!!!!!
1.
и за то, что именно в этой экскурсии мы ещё сильнее влюбилаюись в СОЧИ, мы в восторге!!!!!
1.
Елена
2 фев 2025
Мы очень уже искушенные путешественники и нас сложно удивить. В Сочи мы третий год в январе и конечно уже сложно найти что-то новое, все экскурсии, которые возможны тут мы были,
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена! Спасибо за Ваш отзыв. Сожалею, что по уважительной причине не смогли подать рапанов, это блюдо мы заменили местными
Юлия
7 янв 2025
Это был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивых местах, попробовали минеральную воду из источника, загадали желание у водопада и побывали в гостях у виноделов! Нас так тепло встретили! Угостили 8 видами вина, улитками, колбасами и сырами, солениями! С удовольствием поедем на эту экскурсию снова!
Виталий
3 янв 2025
Отличный тур! Очень рекомендую!
Отличный тур! Очень рекомендую!
Показали много интересных локаций и мест, до которых, наверное, сам не доехал бы, просто не зная о их наличии. Самая приятная часть тура оправдала все ожидания в 1000 раз. Екатерина очень душевный и приятный человек. Вино действительно очень вкусное!!!
Показали много интересных локаций и мест, до которых, наверное, сам не доехал бы, просто не зная о их наличии. Самая приятная часть тура оправдала все ожидания в 1000 раз. Екатерина очень душевный и приятный человек. Вино действительно очень вкусное!!!
Мария
30 дек 2024
Нам очень понравилось! Екатерина и Олег просто супер, спасибо за настроение, вкусно, интересно, познавательно!) приедем еще вином рисовать обязательно❤️🫶
Входит в следующие категории Сочи
