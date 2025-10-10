Мои заказы

Отведать Сочи на вкус: всё включено

Уникальная возможность попробовать лучшие блюда и напитки Сочи в компании местного жителя. Узнайте секреты приготовления и истории города
Эта экскурсия станет настоящим праздником для гурманов.

Вас ждут дегустации в семейной винодельне, знакомство с традициями сыроварения и сладости в старом кафе. Коренной житель города расскажет о жизни местных, а также о том, как приготовить лопух и бамбук.

Посетите горную пасеку и попробуйте каштановый мёд, а также насладитесь видами на горные реки и ущелья. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и желание вернуться
4.9
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация домашних вин и чачи
  • 🧀 Попробуйте до 10 видов сыров
  • 🍯 Каштановый мёд на горной пасеке
  • 🌊 Виды на горные реки и ущелья
  • 🐟 Свежие морские закуски
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Отведать Сочи на вкус: всё включено© Екатерина
Отведать Сочи на вкус: всё включено© Екатерина
Отведать Сочи на вкус: всё включено© Екатерина
Ближайшие даты:
14
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Семейная винодельня
  • Самое старое кафе города
  • Фирменный магазин сыроварни
  • Пивной завод
  • Рыбный магазин при форелевом хозяйстве
  • Горная пасека
  • Минеральный источник
  • Волшебный водопад
  • Смотровые площадки
  • Живописное место на берегу реки

Описание экскурсии

На нашем маршруте будут «вкусные» и интересные локации:

  • Семейная винодельня с цветущим садом — вы попробуете до 10 видов домашних напитков из винограда (вино, чача, коньяк, настойки). А ещё черноморских рапанов, которых выловил и приготовил сам винодел. Также вам предложат разные локальные закуски
  • Самое старое кафе города — оно существует с 1993 года. Здесь можно полакомиться пышками и какао — как из детства
  • Фирменный магазин местной сыроварни — вы отведаете до 10 видов сыров из коровьего и козьего молока
  • Пивной завод — здесь варят пять видов пенного
  • Рыбный магазин при форелевом хозяйстве — тут можно приобрести пресноводную и морскую закуски
  • Горная пасека — вы продегустируете разные сорта мёда, в том числе краснополянский каштановый мёд, а также напитки на его основе
  • Минеральный источник с целебной водой — в её составе много микроэлементов и даже мышьяк
  • Волшебный водопад — воду из него также можно пить. А если загадать здесь желание — оно обязательно исполнится!
  • Смотровые площадки — с видами на взлетающие и садящиеся самолёты, старое заброшенное Краснополянское шоссе, горную реку Мзымта и Ахштырское ущелье, ущелье Ахцу и другие локации
  • Живописное место на берегу реки — его очень любят местные жители. При желании тут можно пообедать

Вы узнаете:

  • Как живёт и что любит местное население
  • Какая рыба водится в наших водоёмах
  • Какие животные и растения есть в наших лесах
  • Как правильно приготовить лопух, бамбук, папоротник и кактус
  • Чем нужно закусывать домашние алкогольные напитки
  • Почему чача — это эликсир молодости и лекарство от всех болезней
  • Что нужно сделать, чтобы вырастить бананы

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Space Gear. Есть детское кресло и бустер.

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети 6-16 лет2700 ₽
Дети до 5 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У морского вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1598 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
2
1
Маргарита
Маргарита
10 окт 2025
Все очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемым и раскрасили в яркие краски. Очень рекомендую!!!
Все очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемымВсе очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемымВсе очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемымВсе очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемымВсе очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемымВсе очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемымВсе очень понравилось. Невероятно насыщенный вечер. В такую дождливую погоду сделали последний вечер в Сочи незабываемым
К
Карчинская
3 сен 2025
Чувствовали себя дорогими и желанными гостями на этой экскурсии. Забрали и доставили в отель. Комфортный автомобиль. Все наши пожелания и просьбы были учтены и выполнены. Большое спасибо нашему гиду Олегу!
Л
Лариса
29 авг 2025
Очень понравилось все! Встреча у моего отеля! Интересные локации! Вкусная еда! Интересные вкусы вина! Спасибо!
Очень понравилось все! Встреча у моего отеля! Интересные локации! Вкусная еда! Интересные вкусы вина! Спасибо!Очень понравилось все! Встреча у моего отеля! Интересные локации! Вкусная еда! Интересные вкусы вина! Спасибо!Очень понравилось все! Встреча у моего отеля! Интересные локации! Вкусная еда! Интересные вкусы вина! Спасибо!Очень понравилось все! Встреча у моего отеля! Интересные локации! Вкусная еда! Интересные вкусы вина! Спасибо!
О
Ольга
8 авг 2025
Первая часть экскурсии очень понравилась, хозяйка очень гостеприимная, вино и блюда действительно вкусные. Но следующие локации: медовая пасека, кафе, сыроварня…. не оправдали ожиданий, создалось впечатление, что тебя завозят в магазин за покупками, а нам хотелось истории. В этот день был сильный дождь, может поэтому так все получилось 🤷‍♀️
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Благодарю, что отметили первую часть экскурсии на которой мы предлагаем настоящее Кавказское застолье: домашние соленья, деликатесы — морепродукты, колбасы
читать дальше

из собственной коптильни и натуральные вина.
Кафе — это излюбленное место местных жителей и культовое заведение, которое существует уже почти 33 года. Всего 2 блюда, которые есть в меню вернут вас в прошлое, а средний при этом составит всего 200 рублей.
Пасека — дом пчел, которыми можно полюбоваться и попробовать около 10 видов меда, которое они производят с большим трудом. Тут есть уникальные сорта, которые можно приобрести только в Сочи, ну или на юге Франции.
Сырный магазин — эксклюзивное место, где на пробу предлагают большое количество элитных, выдержанных до нескольких лет сыров. Они прекрасно транспортируются, поэтому мы рекомендуем брать их как локальный, оригинальный подарок из Сочи.
Хочется обратить внимание, что завозим мы только в те места, где покупаем продукцию сами и очень хотим показать, что в Сочи есть действительно качественные, вкусные, натуральные и уникальные продукты, а вовсе не то, что продается на рынке.
Сожалею, что погода была плохой в тот день, ведь по пути открываются шикарные виды.
Ждем Вас снова и попытаемся снова удивить новыми «вкусняшками»!

Е
Екатерина
27 июл 2025
Шикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, так и про мёд и сыры, так еще и по красивым местам нас покатали. Организация на вышке, спасибо Екатерине и Олегу! Все остались безумно довольны
Шикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, такШикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, такШикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, такШикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, такШикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, такШикарный тур! Просто нет слов, все подробно рассказали как про вина, который были ооочень вкусные, так
И
Ирина
14 июл 2025
Великолепная экскурсия!!! Олег и Катерина очень правильно всё организовали. Весело, познавательно, вкусно!!!! Спасибо
Маргарита
Маргарита
18 июн 2025
Очень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 А Ольге за прекрасный необычный стол с рапанами и улитками, соленым бамбуком и сушеной хурмой, козьим сыром и фермерскими колбасками.
День прошел легко и просто, в красивых местах, без сложностей, по свойски, очень аутентично.
Благодарим! Повторим обязательно ✨
Очень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 АОчень душевно, спасибо большое Олегу за экскурсию, интересные рассказы и выход из любой ситуации 😄 А
Е
Елена
26 мая 2025
Выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ гиду Олегу за интереснейшую экскурсию 24 мая, за увлекательную подачу информации,
и за то, что именно в этой экскурсии мы ещё сильнее влюбилаюись в СОЧИ, мы в восторге!!!!!

1.
читать дальше

Во первых, организатор предложила место встречи около нашего отеля (а начало экскурсии планировалось у морского вокзала Сочи), мы в ВОСТОРГЕ!!!!!
2. Во- вторых, экскурсия групповая, а записались три человека, и Олег провел по сути Индивидуальную экскурсию!!
3. В- третий, комфортный автомобиль, кондиционер, приятная музыка 🎶
4. В-четвертых, нас впечатлила семейная винодельня, и это не просто творение, это семейные традиции, семейные ценности, это вложение Энергии и желание насладить гостей вкусными винами и подарить приятные эмоции!!!
5. В-пятых, специально нас выловили, приготовили и угостили черноморскими рапанами, и улитками🐌. Какие же они вкусныее🙏🔥 и еще мы дегустировали домашние соленья из бамбука и еще много вкусностей!!!
6. В-шестых, нас восхитил:
- Минеральный источник с вкуснейшей водой!! 🔥
- Водопад, где мы загадали желание, завязали ленточку и мы уверены- оно сбудется!!! ❤️
- Горная река и подвесной мостик (страшно🙈🙈🙈, выделяется адреналин)
- Смотровая площадка на взлетающий самолёт, Олег нас привез в то место, где самолёт пролетел почти над головой и нас сфотографировал 📷 🔥🔥🔥

ОГРОМНОЕ СПАСИБО гиду Олегу, организатору Екатерине и команде Tripster за высокий уровень!!!!!

БЛАГОДАРЮ и РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!

Елена
Елена
2 фев 2025
Мы очень уже искушенные путешественники и нас сложно удивить. В Сочи мы третий год в январе и конечно уже сложно найти что-то новое, все экскурсии, которые возможны тут мы были,
читать дальше

так как набор экскурсий достаточно стандартный (дегустация вина, пасека и т. п.)Я честно "клюнула" только на дегустацию рапанов. А их и не было! Конечно причина была уважительная, но так как для меня это была единственная причина взять эту экскурсию, то сами понимаете. Улитками не удивишь нас, люблю, съели с удовольствием, но французские улитки лучше. Интересно при вина рассказал Олег - попробовали. Но мы не большие любители и знатоки вина, свозил на форелевое хозяйство - как раз туда хотели, но билеты за свой счет на экскурсию и дегустацию в хозяйстве. Очень конечно импонировала готовность Олега менять места посещения в зависимости от интересов наших, но по сути это было больше как предоставление трансфера к местам куда мы хотели заглянуть. Мы отказались ехать на пасеку (мед не нужен), пивзавод - там тоже если только купить что-то хотите, например. Олег интересный собеседник, хороший водитель, но по наполнению я ожидала большего. Экскурсия подойдет кто в Сочи мало что видел, впервые.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена! Спасибо за Ваш отзыв. Сожалею, что по уважительной причине не смогли подать рапанов, это блюдо мы заменили местными
читать дальше

улитками, приготовленными мною лично в разных соусах. Часто гости просят именно улиток, вместо рапанов.
Экскурсия для вас проходила в индивидуальном формате без доплат, по цене групповой. Олег, действительно, завозил только в те места, которые вы хотели. Форелевое хозяйство не предусмотрено к посещению в рамках этой экскурсии, поэтому и оплачивалось отдельно.
Мы очень стараемся удивлять даже бывалых гостей, поэтому постоянно совершенствуемся, добавляем интересные и «вкусные» локации.
Спасибо, что делаете нас лучше!
Я приглашаю вас в гости вновь и обязательно приготовлю рапанов.

Юлия
Юлия
7 янв 2025
Это был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивых местах, попробовали минеральную воду из источника, загадали желание у водопада и побывали в гостях у виноделов! Нас так тепло встретили! Угостили 8 видами вина, улитками, колбасами и сырами, солениями! С удовольствием поедем на эту экскурсию снова!
Это был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивыхЭто был один из самых классных и ярких дней этих новогодних каникул! Мы побывали в красивых
Виталий
Виталий
3 янв 2025
Отличный тур! Очень рекомендую!
Показали много интересных локаций и мест, до которых, наверное, сам не доехал бы, просто не зная о их наличии. Самая приятная часть тура оправдала все ожидания в 1000 раз. Екатерина очень душевный и приятный человек. Вино действительно очень вкусное!!!
Отличный тур! Очень рекомендую!Отличный тур! Очень рекомендую!Отличный тур! Очень рекомендую!Отличный тур! Очень рекомендую!Отличный тур! Очень рекомендую!
Мария
Мария
30 дек 2024
Нам очень понравилось! Екатерина и Олег просто супер, спасибо за настроение, вкусно, интересно, познавательно!) приедем еще вином рисовать обязательно❤️🫶

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Мистический Сочи
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Сочи
Погрузитесь в загадки древнего Сочи: дольмены, водопад «Девичьи слезы» и Краснополянское шоссе. Уникальная возможность узнать больше о прошлом региона
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Православный Сочи
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы и святыни Сочи
Исследуйте православные святыни Сочи, погрузитесь в историю христианства и насладитесь живописными видами города и его окрестностей
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус (все включено)
На машине
6 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Сочи на вкус (все включено)
Начало: От автобусных остановок (первая Морской вокзал)
Расписание: Суббота, воскресенье с 10:00
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
3900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи