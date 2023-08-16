Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с гастрономическими традициями Сочи.
Посетители увидят живописные виноградники, насладятся дегустацией местных вин и крафтового пива, а также попробуют сочинские улитки и сыры.
Тур включает посещение горной пасеки и нарзанного источника, где можно насладиться медом и минеральной водой. Завершится экскурсия на Адлерском рынке, где можно приобрести свежие фрукты и специи
Посетители увидят живописные виноградники, насладятся дегустацией местных вин и крафтового пива, а также попробуют сочинские улитки и сыры.
Тур включает посещение горной пасеки и нарзанного источника, где можно насладиться медом и минеральной водой. Завершится экскурсия на Адлерском рынке, где можно приобрести свежие фрукты и специи
7 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Уникальные дегустации
- 🍯 Посещение горной пасеки
- 🍺 Крафтовое пиво
- 🐟 Форелевое хозяйство
- 🧀 Сыроварня
- 🏞️ Живописные виды
- 🛍️ Шопинг на рынке
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии-дегустации в Сочи - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природой и свежими продуктами на полную. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно посетить экскурсию, однако возможны дожди и прохлада. Зимой мероприятие тоже доступно, но из-за холодов и короткого светового дня некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Самое старое кафе Адлера
- Семейная винодельня
- Горная пасека
- Сыроварня
- Форелевое хозяйство
- Горная пивоварня «Endemic Brewery»
- Нарзанный источник «Чвижепсе»
- Адлерский рынок
Описание экскурсии
Где побываем и что попробуем
- Самое старое кафе Адлера. В начале нашей экскурсии вы позавтракаете пышками и какао как из детства в культовом заведении, которое существует с 1993 года.
- Семейная винодельня. Вы увидите, как выглядит и как растёт виноградная лоза, узнаете о традициях виноделия и отведаете домашние напитки: вино, чачу и коньяк. Всё это делается из своего, а не привозного винограда. Можно будет захватить бутылочку понравившегося вина с собой. Тут же вы попробуете настоящих сочинских рапанов.
А ещё мы предложим вам дегустационную тарелку местных солений: папоротник, бамбук, туршу и другие — сможете съесть или забрать её домой.
- Горная пасека. Посмотрим, как живет кавказская пчела-труженица. Здесь вы сможете посмаковать разные сорта меда, а также медовуху, сбитень и другие продукты. И даже пройти целебную процедуру пчелоужаливания (по желанию).
- Сыроварня. Дегустация до 10 видов сыров местного производства, изготовленных из коровьего и козьего молока.
- Форелевое хозяйство. Посмотрим, как выращивают форель, осетрину и белугу, а если захочется, попробуем их на вкус при разных способах приготовлениях.
- Горная пивоварня «Endemic Brewery». Вы отведаете местное крафтовое пиво с хорошими закусками. По желанию, можно будет отправиться на экскурсию по внутренним помещениям и познакомиться со всеми деталями искусства пивоварения.
- Нарзанный источник «Чвижепсе». Заглянем к природному источнику: здесь протекает полезная минеральная вода с мягкой газацией и большим количеством микроэлементов в составе.
- Адлерский рынок. И наконец, отправимся на колоритный местный рынок, где можно недорого купить сезонные фрукты, специи, орехи и главный местный десерт — чурчхелу! А я покажу самые вкусные и проверенные места.
По пути в качестве бонуса заедем к волшебному водопаду с родниковой водой и загадаем желание — которое обязательно сбудется. А также пройдем по подвесному мосту через реку Мзымта и заглянем в мини-зоопарк, где покормим кроликов.
Организационные детали
- Я заберу вас от места проживания и привезу обратно
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Peugeout 3008
- Экскурсию для вас проведет гид Олег — местный абориген, который родился и вырос в Адлере
Дополнительные расходы
- Экскурсия по пивоварне с дегустацией (по желанию) — 2500 руб. В стоимость входит 1,5-часовая экскурсия, дегустация 9 образцов пива и вкусная закусочная тарелка. Или вы можете выбрать дегустацию крафтового пива без экскурсии (до 10 сортов по 100 мл.) — 1000 руб. /чел.
- Экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб. /чел.
- Ужин в колоритном местном ресторане прямо на берегу реки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2077 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия. Гид просто класс! Много полезной, очень познавательной информации. Содержательный рассказ по маршруту экскурсии. Все максимально предусмотрено: остановки, прогулки и др. Оссобенно понравилась остановка с пикником около Водопада Желаний. Красивые, завораживающие пейзажи по пути. Все продуманно до мелочей. Еще раз особая благодарность Гиду. Очень всем рекомендую. Оценка-высший балл!
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Ю
Отличная экскурсия в соответствии с нашим запросом. Гид Олег - обаятелен, вежлив, предупредителен, учел все наши пожелания как по содержанию, так и в части организационных моментов. Остались очень довольны!
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Г
У меня были другие ожидания от экскурсии. Вино было гаражным, то есть сделанным по кустарной технологии, оно на любителя - в каком-то высокая кислотность, в каком-то сивушные масла. Если хотите
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Григорий!
Благодарю, что отметили множество интересных локаций, которые вы посетили в тот день.
Жаль, что не оценили по достоинству наше натуральнее
Благодарю, что отметили множество интересных локаций, которые вы посетили в тот день.
Жаль, что не оценили по достоинству наше натуральнее
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М
Добрый день! Экскурсия очень интересная, познавательная, с прекрасными видами и клевыми местами, и для нас (а мы - капризные и взыскательные и еще с 2 детьми) все было очень здорово!!! Спасибо большое Олегу и Екатерине!!! Желаем Вам процветания и успеха!!!! Вы - супер!!!
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И
Катя-это гид-мечта!!! Умная, очень гостеприимная со знанием темы и хорошим чувством юмора!!! Экскурсия очень понравилась!!! Будем рекомендовать друзьям😊😊😊
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Спасибо Екатерина за такую «вкусную» поездку! Чай на чайной плантации, вино на виноградниках, рыбка с видом на рыбные пруды - незабываемые впечатления!
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