Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с гастрономическими традициями Сочи.



Посетители увидят живописные виноградники, насладятся дегустацией местных вин и крафтового пива, а также попробуют сочинские улитки и сыры.



Тур включает посещение горной пасеки и нарзанного источника, где можно насладиться медом и минеральной водой. Завершится экскурсия на Адлерском рынке, где можно приобрести свежие фрукты и специи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии-дегустации в Сочи - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться природой и свежими продуктами на полную. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно посетить экскурсию, однако возможны дожди и прохлада. Зимой мероприятие тоже доступно, но из-за холодов и короткого светового дня некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.