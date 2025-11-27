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и солнечная, гид -веселый и разговорчивый-Эрик. Границу наша группа из 8 чел. прошла быстро. Посетили Белые скалы, в Гагре ресторан Гагрыпш и колоннаду, затем -1,5 часа различных дегустаций у частников -чаи,колбасы/вина, мандарины. в самый пик 12 часов, зимой, пока солнце ещё высоко… Затем обед-еще 40-50 минут времени, но надо сказать в неплохом кафе "Абхазский двор". В итоге на озеро Рицу мы попали в 15.30,притом что солнце в горах садится рано(В конечном счёте я получила представление о стране, надеюсь еще раз приеду, здесь оооочень красиво, но однозначно своим ходом, благо есть автобусы/маршрутки и ходит "Ласточка". Думайте сами, решайте сами) Но Абхазию посетить надо)