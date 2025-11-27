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Волшебная Рица: нельзя не влюбиться

Из Сочи в Рицинский заповедник: ледниковые озёра, ущелья и водопады
В горной части Абхазии расположен реликтовый национальный парк.

Из-за большого перепада высот — от 100 до 3256 метров — местный ландшафт и флора невероятно разнообразны, а вокруг находится множество рек, ручьёв и озёр. В группе до 6 человек мы проедем к самому известному озеру Абхазии Рица. Побываем в отдалённых каньонах и ущельях. Изучим природу и историю этих мест.
4.6
65 отзывов
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться

Описание экскурсии

Сокровища Кавказских гор

Природа Рицинского национального парка очень красива и живописна. Высокие горы, глубокие каньоны и долины, эндемичные и реликтовые растения, которые сохранились ещё с доледникового периода. Главная достопримечательность заповедника — озеро Рица. Мы доберёмся к нему по самым зрелищным и исторически интересным местам края, чтобы вы получили максимум впечатлений.

План поездки

  • Начнём с посещения самого известного города Абхазии, Гагры, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского. Сфотографируемся у Колоннады — визитной карточки города — и ресторана «Гагрипш», с которого началась история курорта.
  • Далее наш путь будет лежать по живописному Бзыбскому ущелью, вдоль стремительной горной реки. Сделаем следующие остановки:
    — водопад Девичьи Слёзы
    — подвесной мост через реку Бзыбь
    — Голубое озеро
    — самшитовая роща
    — Юпшарский каньон (Каменный мешок)
    — водопад Мужские Слёзы
    — живописое слияние двух рек
    — Чабгарский карниз.
    — смотровая площадка на озере Рица
  • По желанию посетим дачу Сталина (за отдельную плату) и водопады Молочный и Птичий клюв (возможно с апреля по декабрь)
  • Пообедать остановимся в ресторане на берегу реки Бзыбь, где помимо вкуснейшей кухни вас ждут яркие фотолокации, в том числе единственный в Абхазии стеклянный мост
  • По пути предусмотрены бесплатные дегустации сыра, вина, мёда (по желанию группы)

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Забираем по месту проживания, уточняйте свой адрес при бронировании

Дополнительные расходы

  • Билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, дети от 12 до 18 лет — 500 ₽, дети до 12 лет — бесплатно
  • Посещение дачи И. В. Сталина: 300 рублей плюс билеты взрослые — 300 ₽ за чел., дети 150
  • Обед — от 1000 ₽ за чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт либо свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей
  • Перед выездом в Абхазию необходимо проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не всегда пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1113 туристов
Мы команда носителей абхазской культуры. Постараемся, чтобы вы влюбились в нашу Апсны. С нами вы окунётесь в атмосферу Абхазии.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
3
6
2
1
Н
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
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М
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию «Волшебная Рица: нельзя не влюбиться»! Мы побывали в самых красивых местах, насладились горными пейзажами
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и озерами великолепной Абхазии, а также сделали огромное количество фотографий. Стоит отметить, что Рустам погрузил нас в атмосферу этой замечательной страны, ответил на все наши вопросы, рассказал множество исторических фактов, а самое главное - все это было преподнесено с добром и позитивом. Это была самая замечательная и душевная поездка. Я обязательно вернусь!!!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию+1
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию
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Мила
Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом мне понравилось, природа шикарная, погода в декабре выдалась теплая (на побережье)-в горах прохладнее было,
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и солнечная, гид -веселый и разговорчивый-Эрик. Границу наша группа из 8 чел. прошла быстро. Посетили Белые скалы, в Гагре ресторан Гагрыпш и колоннаду, затем -1,5 часа различных дегустаций у частников -чаи,колбасы/вина, мандарины. в самый пик 12 часов, зимой, пока солнце ещё высоко… Затем обед-еще 40-50 минут времени, но надо сказать в неплохом кафе "Абхазский двор". В итоге на озеро Рицу мы попали в 15.30,притом что солнце в горах садится рано(В конечном счёте я получила представление о стране, надеюсь еще раз приеду, здесь оооочень красиво, но однозначно своим ходом, благо есть автобусы/маршрутки и ходит "Ласточка". Думайте сами, решайте сами) Но Абхазию посетить надо)

Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом
Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом
Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом
Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом
Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом
Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом
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Ангелина
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом с микрофоном в руках) А обзор основных туристических точек с небольшими комментариями от гида=водителя.
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Для 1-го знакомства с Абхазией этого вполне достаточно. Дружелюбная атмосфера в пути, минивэн на 6-7 мест. Времени было выделено достаточно, чтобы сделать фото и прогуляться, полюбоваться красотой природы. Дегустации были быстрыми, ненавязчивыми. Меню в ресторанчике Абхазский двор вкусное. Мандарины у местных жителей 100р за пакет. 🍊 Спасибо организаторам.

Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом+2
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом
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Алина
Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули ❤️ Отдельное спасибо нашему гиду Рашиду за подсказку где лучше купить торт и шарики
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🥰 Прекрасная поездка, которая прошла легко и весело, отличное настроение и очень любознательные рассказы от Рашида, который помимо исторический данных, мог еще добавить нотку юмора 😌 Отлично подобраны локации и советы где лучше сделать фотографии на память 😇 Так же отдельно хочется отметь что он так же отлично водит машину 😌

Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули
Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули
Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули
Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули
Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули
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А
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как мы жили в Поляне и нам не пришлось самостоятельно добираться до Адлера. Очень живой
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рассказ, с историческими справками, с местными легендами, снабженный харизмой самого гида. Мы быстро прошли границу хотя нас предупредили что бывает и иначе. Показали ключевые места. Все было оперативно. Собранно. Для знакомства со страной в ограниченные сроки - идеальный вариант.

Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как
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Входит в следующие категории Сочи

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