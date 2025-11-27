В горной части Абхазии расположен реликтовый национальный парк.
Из-за большого перепада высот — от 100 до 3256 метров — местный ландшафт и флора невероятно разнообразны, а вокруг находится множество рек, ручьёв и озёр. В группе до 6 человек мы проедем к самому известному озеру Абхазии Рица. Побываем в отдалённых каньонах и ущельях. Изучим природу и историю этих мест.
Из-за большого перепада высот — от 100 до 3256 метров — местный ландшафт и флора невероятно разнообразны, а вокруг находится множество рек, ручьёв и озёр. В группе до 6 человек мы проедем к самому известному озеру Абхазии Рица. Побываем в отдалённых каньонах и ущельях. Изучим природу и историю этих мест.
Описание экскурсии
Сокровища Кавказских гор
Природа Рицинского национального парка очень красива и живописна. Высокие горы, глубокие каньоны и долины, эндемичные и реликтовые растения, которые сохранились ещё с доледникового периода. Главная достопримечательность заповедника — озеро Рица. Мы доберёмся к нему по самым зрелищным и исторически интересным местам края, чтобы вы получили максимум впечатлений.
План поездки
- Начнём с посещения самого известного города Абхазии, Гагры, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского. Сфотографируемся у Колоннады — визитной карточки города — и ресторана «Гагрипш», с которого началась история курорта.
- Далее наш путь будет лежать по живописному Бзыбскому ущелью, вдоль стремительной горной реки. Сделаем следующие остановки:
— водопад Девичьи Слёзы
— подвесной мост через реку Бзыбь
— Голубое озеро
— самшитовая роща
— Юпшарский каньон (Каменный мешок)
— водопад Мужские Слёзы
— живописое слияние двух рек
— Чабгарский карниз.
— смотровая площадка на озере Рица
- По желанию посетим дачу Сталина (за отдельную плату) и водопады Молочный и Птичий клюв (возможно с апреля по декабрь)
- Пообедать остановимся в ресторане на берегу реки Бзыбь, где помимо вкуснейшей кухни вас ждут яркие фотолокации, в том числе единственный в Абхазии стеклянный мост
- По пути предусмотрены бесплатные дегустации сыра, вина, мёда (по желанию группы)
Организационные детали
- Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Забираем по месту проживания, уточняйте свой адрес при бронировании
Дополнительные расходы
- Билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, дети от 12 до 18 лет — 500 ₽, дети до 12 лет — бесплатно
- Посещение дачи И. В. Сталина: 300 рублей плюс билеты взрослые — 300 ₽ за чел., дети 150
- Обед — от 1000 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт либо свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей
- Перед выездом в Абхазию необходимо проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не всегда пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1113 туристов
Мы команда носителей абхазской культуры. Постараемся, чтобы вы влюбились в нашу Апсны. С нами вы окунётесь в атмосферу Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилось. Михаил просто великолепно провел экскурсию, с большой любовью к своей Родине.
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М
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Рустаму, который с такой любовью и доброжелательностью провел нам экскурсию «Волшебная Рица: нельзя не влюбиться»! Мы побывали в самых красивых местах, насладились горными пейзажами
+1
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Была в Абхазии первый раз, поехала "на разведку" так сказать, выбрала эту группу организатора. В целом мне понравилось, природа шикарная, погода в декабре выдалась теплая (на побережье)-в горах прохладнее было,
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Это не экскурсия в привычном нами виде с большим количеством исторической информации о местах и гидом с микрофоном в руках) А обзор основных туристических точек с небольшими комментариями от гида=водителя.
+2
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Хочу выразить огромную благодарность 🥹 За такую чудесную экскурсию и помощь в организации поздравления для бабули ❤️ Отдельное спасибо нашему гиду Рашиду за подсказку где лучше купить торт и шарики
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А
Ездила с дочкой 1 января. Гид Эрик забрал нас от отеля что очень удобно, так как мы жили в Поляне и нам не пришлось самостоятельно добираться до Адлера. Очень живой
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