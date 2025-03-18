Это атмосферная экскурсия с самыми весёлыми гидами.
Мы заедем на фотосессию в мандариновый сад, побываем в старинной Бзыбской крепости, погуляем по Гагре.
И самое главное — посетим Рицинский реликтовый парк! Мы увидим его весь — от Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица до Молочного водопада. Будет достаточно времени, чтобы прочувствовать атмосферу этого места.
Мы заедем на фотосессию в мандариновый сад, побываем в старинной Бзыбской крепости, погуляем по Гагре.
И самое главное — посетим Рицинский реликтовый парк! Мы увидим его весь — от Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица до Молочного водопада. Будет достаточно времени, чтобы прочувствовать атмосферу этого места.
Описание экскурсии
- Мандариновый сад. Каждого гостя здесь ждёт подарок — килограмм сочных абхазских мандаринов
- Бзыбская крепость 9-10 веков. Выложенные из булыжника крепостные стены, круглые и квадратные башни преграждали путь через перевал на Северный Кавказ
- Водопад Девичьи слёзы. Капли воды просачиваются сквозь толщу земли: создаётся ощущение, что плачет сама стена
- Стеклянный подвесной через реку Бзыбь — это новая достопримечательность, уже успевшая завоевать популярность у жителей и гостей Абхазии
- Голубое озеро. Оно сверкает оттенками незамутнённой лазури — без малейших посторонних вкраплений
- Юпшарский каньон, образованный естественным образом от раскола скалы при землетрясении
- Озеро Рица — высокогорная жемчужина Абхазии. У вас будет время, чтобы погулять и насладиться умиротверённой атмосферой
- Водопады Птичий, Ведьмин грот и Молочный, расположенные выше 1000 метров над уровнем моря. Вас поразит их красота и чистота!
- Гагра. Мы полюбуемся видом на Колоннаду, Приморским парком и огнями вечернего города
А также: дегустации мёда, сыра и вина, дача Иосифа Сталина (по желанию), смотровые площадки «Птичий полёт» и «Прощай Родина».
Подробная программа
7:30 — выезд из Сочи
8:15 — мандариновый сад (в зимнее время)
9:00 — Бзыбская крепость
9:45 — водопад Девичьи слёзы
10:30 — подвесной мост над рекой Бзыбь
11:15 — Голубое озеро и зиплайн над рекой Бзыбь
12:00 — Юпшарский каньон
12:45 — смотровая площадка «Прощай Родина»
13:30 — озеро Рица
15:30 — водопады
16:15 — дача Иосифа Сталина
17:00 — смотровая площадка «Птичий полёт»
19:00 — Гагра
19:30 — возвращение в Сочи
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусах Mercedes, услуги гида, страховка, завтрак (чай со сладкой булочкой), сборы на озере Рица, водопадах Птичий и Молочный
- Отдельно по желанию оплачивается посещение дачи Сталина — 300 ₽ с человека (если часть группы не захочет её посещать, можно будет погулять в это время в Новом Афоне), зиплайн над рекой Бзыбь — 700 ₽ с человека и обед
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- После бронирования мы пришлём подробные правила пересечения границы — просим вас ознакомиться с ними перед поездкой
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере и Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 9939 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
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