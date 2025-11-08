читать дальше

Придя в номер в 8 вечера увидели сообщения в вотсапе, что, оказывается, данная экскурсия из Сочи не едет(почему тогда указана цена из Сочи), нам предложили другую. В итоге мы ждали ответа до десяти вечера, пока нам не позвонили и не уточнили детали. Девушка просто ответила, что запишет и молчала. На вопросы о том, как и куда добираться, ко скольки, никто не отвечал.

Работа гида перекрыла весь негатив, но связь с клиентами желательно бы улучшить