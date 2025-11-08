Мои заказы

Путешествие на джипе на озеро Рица - из Сочи

Гегский водопад, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и другие топовые локации - за 1 день
Добро пожаловать в путешествие-погружение в первозданную природу Абхазии! Маршрут проходит по заповедным территориям, куда невозможно добраться на стандартных экскурсионных автобусах.

Вы увидите таинственные ущелья, потрясающие горные пейзажи и уединённые смотровые площадки на озере Рица. Послушаете рассказы о местных традициях и развенчаете популярные мифы.
4
1 отзыв
Путешествие на джипе на озеро Рица - из Сочи© Сергей
Путешествие на джипе на озеро Рица - из Сочи© Сергей
Путешествие на джипе на озеро Рица - из Сочи© Сергей

Описание экскурсии

  • Гагра. Начнём с курортной столицы Абхазии. Вы почувствуете живую атмосферу города, прогуляетесь вдоль набережной, сделаете фото у колоннады и увидите знаменитый замок принца Ольденбургского.
  • Водопад Девичьи слезы — легендарное место, которое поражает первозданной красотой.
  • Пасека и винный погреб. Вас ждёт дегустация абхазских вин и натурального мёда.
  • Голубое озеро с кристально чистой водой и живописной природой, создающей волшебную атмосферу.
  • Юпшарский каньон — величественные горы, обрамляющие узкое ущелье. Здесь мы сделаем остановку для завтрака. Прямо у реки Бзыбь вы сможете отдохнуть и попробовать вкусные блюда местной кухни.
  • Озеро Рица — одна из жемчужин Абхазии. Сначала вы полюбуетесь озером с туристической стороны, а затем отправитесь на дальний берег, который остаётся недоступным для большинства экскурсионных групп.
  • Гегский водопад высотой около 70 метров. Мы остановимся на смотровой площадке, чтобы вы насладились его мощью и красотой. Любители адреналина смогут прокатиться на зиплайне.

Вы узнаете:

  • Как сформировались Юпшарский каньон, Голубое озеро и Гегский водопад.
  • Почему вода в озере Рица имеет такой яркий оттенок и какие легенды связаны с его берегами.
  • Какие фильмы снимали у Гегского водопада.
  • Какие существуют традиции застолий в Абхазии.
  • Почему абхазский мёд и вино считаются деликатесами.
  • В чём особенность местной кухни.
  • Какие истории и мифы связаны с древними горными маршрутами и природными объектами.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
  • Поедем на внедорожниках УАЗ Patriot.
  • В стоимость включено: трансфер, страховка на время экскурсии, услуги гида, завтрак, дегустация местных вин и мёда.
  • На экскурсии может быть до 30 человек на разных машинах.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор на озере Рица — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский с 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно.
  • Обед — по желанию.
  • Зиплайн над водопадом (по желанию) — от 500 до 1000 ₽.
  • Прокат катамарана (по желанию) — 500 ₽ за 30 минут.
  • Посещение смотровых площадок (по желанию) — 200 ₽.

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный из Сочи2800 ₽
Стандартный из Адлера2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Наша команда объединяет увлечённых и опытных гидов, которые искренне любят свою работу и стремятся делиться красотой южного региона России с каждым гостем. Мы организуем увлекательные экскурсии по Сочи, Красной Поляне
читать дальше

и солнечной Абхазии, создавая уникальные маршруты для путешественников с разными интересами. Будь то джип-тур по горным дорогам, неспешная экскурсия по побережью или насыщенное путешествие по историческим местам — мы сделаем всё, чтобы ваш отдых стал незабываемым. Присоединяйтесь к нашим турам, исследуйте богатство южного края и возвращайтесь за новыми открытиями!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
D
Darya
8 ноя 2025
Сама экскурсия, гид и водитель были шикарные, спасибо им большое
Но организация подкачала. В день брони плохо работал интернет в городе, мы звонили по номеру раз пять точно, никто не отвечал.
читать дальше

Придя в номер в 8 вечера увидели сообщения в вотсапе, что, оказывается, данная экскурсия из Сочи не едет(почему тогда указана цена из Сочи), нам предложили другую. В итоге мы ждали ответа до десяти вечера, пока нам не позвонили и не уточнили детали. Девушка просто ответила, что запишет и молчала. На вопросы о том, как и куда добираться, ко скольки, никто не отвечал.
Работа гида перекрыла весь негатив, но связь с клиентами желательно бы улучшить

