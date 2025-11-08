Добро пожаловать в путешествие-погружение в первозданную природу Абхазии! Маршрут проходит по заповедным территориям, куда невозможно добраться на стандартных экскурсионных автобусах.
Вы увидите таинственные ущелья, потрясающие горные пейзажи и уединённые смотровые площадки на озере Рица. Послушаете рассказы о местных традициях и развенчаете популярные мифы.
Описание экскурсии
- Гагра. Начнём с курортной столицы Абхазии. Вы почувствуете живую атмосферу города, прогуляетесь вдоль набережной, сделаете фото у колоннады и увидите знаменитый замок принца Ольденбургского.
- Водопад Девичьи слезы — легендарное место, которое поражает первозданной красотой.
- Пасека и винный погреб. Вас ждёт дегустация абхазских вин и натурального мёда.
- Голубое озеро с кристально чистой водой и живописной природой, создающей волшебную атмосферу.
- Юпшарский каньон — величественные горы, обрамляющие узкое ущелье. Здесь мы сделаем остановку для завтрака. Прямо у реки Бзыбь вы сможете отдохнуть и попробовать вкусные блюда местной кухни.
- Озеро Рица — одна из жемчужин Абхазии. Сначала вы полюбуетесь озером с туристической стороны, а затем отправитесь на дальний берег, который остаётся недоступным для большинства экскурсионных групп.
- Гегский водопад высотой около 70 метров. Мы остановимся на смотровой площадке, чтобы вы насладились его мощью и красотой. Любители адреналина смогут прокатиться на зиплайне.
Вы узнаете:
- Как сформировались Юпшарский каньон, Голубое озеро и Гегский водопад.
- Почему вода в озере Рица имеет такой яркий оттенок и какие легенды связаны с его берегами.
- Какие фильмы снимали у Гегского водопада.
- Какие существуют традиции застолий в Абхазии.
- Почему абхазский мёд и вино считаются деликатесами.
- В чём особенность местной кухни.
- Какие истории и мифы связаны с древними горными маршрутами и природными объектами.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Поедем на внедорожниках УАЗ Patriot.
- В стоимость включено: трансфер, страховка на время экскурсии, услуги гида, завтрак, дегустация местных вин и мёда.
- На экскурсии может быть до 30 человек на разных машинах.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Экологический сбор на озере Рица — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский с 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно.
- Обед — по желанию.
- Зиплайн над водопадом (по желанию) — от 500 до 1000 ₽.
- Прокат катамарана (по желанию) — 500 ₽ за 30 минут.
- Посещение смотровых площадок (по желанию) — 200 ₽.
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный из Сочи
|2800 ₽
|Стандартный из Адлера
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Наша команда объединяет увлечённых и опытных гидов, которые искренне любят свою работу и стремятся делиться красотой южного региона России с каждым гостем. Мы организуем увлекательные экскурсии по Сочи, Красной Поляне
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Darya
8 ноя 2025
Сама экскурсия, гид и водитель были шикарные, спасибо им большое
Но организация подкачала. В день брони плохо работал интернет в городе, мы звонили по номеру раз пять точно, никто не отвечал.
Входит в следующие категории Сочи
