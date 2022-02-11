Заброшенные города Абхазии

Мы покажем вам то, что вы ещё не видели

Индивидуальная
Мы покажем вам то, что вы ещё не видели.

Мы отвезем вас в самые потаённые и неизведанные уголки Абхазии.

Мы покажем вам развалины древнего храма, заброшенные железнодорожные тоннели и вокзалы, умирающие города-призраки Ткварчели и Акармара.
Заброшенные города Абхазии
Заброшенные города Абхазии
Заброшенные города Абхазии
Заброшенные города Абхазии
Заброшенные города Абхазии
Заброшенные города Абхазии

Что вы можете увидеть 🤩

  • Замок принца Ольденбургского
  • Бзыбский храм-крепость
  • Заброшенная станция Псырцха
  • Центральная площадь Сухум
  • Смотровая на мост Ткуарчал
  • Города-призраки Ткуарчал, Джантуха, Акармара
  • Заброшенные угольные шахты
  • Гигантский Акармарский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Абхазия славится своими гостеприимными жителями и знаменитыми объектами, вошедшими в Золотое кольцо Абхазии. Ежегодно в Абхазию приезжает тысячи туристов, желающих увидеть красоту природы, познакомится с местной историей и культурой.
Мы покажем вам то, что вы ещё не видели. Мы отвезем вас в самые потаённые и неизведанные уголки Абхазии. Мы покажем вам к развалины древнего храма, заброшенные железнодорожные тоннели и вокзалы, умирающие города-призраки Ткварчели и Акармара.
За день Вы проедете около 500 км. Увидите не только заброшенные железнодорожные тоннели, мосты, станции, вокзалы, умирающие города — призраки, развалины древнего храма и даже замок принца. Но остановимся только на «заброшках».
Совершить посадку в наш автобус можно на основных остановках на центральных улицах города.

Список остановок ниже:

    5.30 ж. д. вокзал Сочи
    5.35 Платановая аллея
    5.40 Гранд отель Жемчужина
    5.40 парк им. Фрунзе
    5.45 Фонтан у отеля дельфин
    5.50 Стадион
    5.55 сан. Металлург
    5.55 сан. Приморье
    6.00 сан. Заря
    6.05 Хоста вокзал
    6.10 сан. Южный
    6.15 сан. Знание
    6.15 АЗС
    6.20 сан. Известия
    6.20 Лавровая
    6.25 сан. Южное взморье
    6.25 Птицефабрика
    6.30 отель Tulip Inn
    6.30 Имеретинский
    6.35 Сочи парк отель
    6.35 Бархатные сезоны

    6.45 отель Русский дом

    После экскурсии всех участников развозят по остановкам, на которых они совершали посадку.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное сопровождение
    • Трансфер от Сочи, Адлера и Красной поляны
    • Экскурсия включает в себя проезд по городам Гагра, Сухум, Новый Афон, Гудаута, Очамчира, Ткуарчал, Акармара с остановками на отдых и перекус
    Что не входит
    • Питание в кафе по желанию (средний чек 500 руб. /чел)
    • Вход замок принца Ольденбургского
    • Проезд к Акармарскому водопаду
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Автобус забирает гостей на основных остановках
    Завершение: После экскурсии всех развезут по остановкам
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • При пересечении государственной границы требуются: российские паспорта, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), паспорта для детей от 14 лет, при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом
    • Допуск за границу закрыт для лиц, имеющих ограничения на выезд по роду деятельности, а так же для тех, у кого есть долги перед судебными приставами
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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