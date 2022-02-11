Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Абхазия славится своими гостеприимными жителями и знаменитыми объектами, вошедшими в Золотое кольцо Абхазии. Ежегодно в Абхазию приезжает тысячи туристов, желающих увидеть красоту природы, познакомится с местной историей и культурой.

Мы покажем вам то, что вы ещё не видели. Мы отвезем вас в самые потаённые и неизведанные уголки Абхазии. Мы покажем вам к развалины древнего храма, заброшенные железнодорожные тоннели и вокзалы, умирающие города-призраки Ткварчели и Акармара.

За день Вы проедете около 500 км. Увидите не только заброшенные железнодорожные тоннели, мосты, станции, вокзалы, умирающие города — призраки, развалины древнего храма и даже замок принца. Но остановимся только на «заброшках».

Совершить посадку в наш автобус можно на основных остановках на центральных улицах города.

Список остановок ниже:

5.30 ж. д. вокзал Сочи

5.35 Платановая аллея

5.40 Гранд отель Жемчужина

5.40 парк им. Фрунзе

5.45 Фонтан у отеля дельфин

5.50 Стадион

5.55 сан. Металлург

5.55 сан. Приморье

6.00 сан. Заря

6.05 Хоста вокзал

6.10 сан. Южный

6.15 сан. Знание

6.15 АЗС

6.20 сан. Известия

6.20 Лавровая

6.25 сан. Южное взморье

6.25 Птицефабрика

6.30 отель Tulip Inn

6.30 Имеретинский

6.35 Сочи парк отель

6.35 Бархатные сезоны

6.45 отель Русский дом

После экскурсии всех участников развозят по остановкам, на которых они совершали посадку.