Экскурсии по заброшенным местам Сочи

Найдено 31 экскурсия в категории «Заброшенные места» в Сочи, цены от 1 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Экскурсия по солнечной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
337 отзывов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000 за всё до 6 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
Знакомый незнакомый Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365 за всё до 5 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
«В гостях у хаски» - этноцентр на вершине горы Ахун
Познакомиться с северными ездовыми, зарядиться эмоциями от трекинга и насладиться панорамой Сочи
Начало: вершина горы Ахун
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
Новый Афон - сердце Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере
Начало: у вашего отеля
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
16 000 за всё до 6 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Сочи
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
15 июня в 05:00
16 июня в 05:00
12 678 за всё до 4 чел.
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Вайб-экскурсия в Абхазию: откровение красоты
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни
Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 999 за всё до 4 чел.
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
5 отзывов
Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Начало: Адлер
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
25 000 за всё до 3 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
Начало: Ваш отель в Сочи, Адлере, Абхазии
Расписание: ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Затерянный поселок Аибга
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000 за всё до 4 чел.
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
23 550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
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    очень легко и комфортно, с первых минут общения было ощущение, что это встреча давних друзей. Роман показал великолепной красоты нетривиальные локации, где нет толп туристов, присутствует только умиротворяющее единение с природой. Благодаря Роману и его связям с одним из местных жителей удалось прокатиться на коне Казбеке по дорожкам чайных плантаций. Прелесть индивидуальной экскурсии с Романом заключается ещё и в том, что он никогда не ограничивал меня по времени и даже была возможность поменять последнюю локацию. Кроме всего прочего, Роман является прекрасным фотографом, благодаря нему у меня осталось очень много чудесных фотографий. От экскурсии получила массу приятных впечатлений, благодарю за исключительно положительные эмоции! Если буду брать экскурсии по Сочи, то только у Романа!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
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    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Фототур в Абхазию на кабриолете Lexus
    Хочу от всей Души поблагодарить Виктора за увлекательный фототур в Абхазию! Я запланировала мероприятие, как подарок мужу на день рождение, еще
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    в феврале, и вот, спустя почти 3 месяца, наша поездка осуществилась! Муж в восторге, не ожидал))) На кабриолете ранее не ездили, а тем более с такой удивительной природой, как в Абхазии, мы смогли погрузиться полностью в атмосферу красивых, неповторимых мест! И при этом, Виктор фотографировал и снимал на видео, нас с мужем, в самых красивых локациях Абхазии, зная где они и подъезжая туда, где практически не было народа! Мои соцсети сразу пополнились новыми фотографиями, крутыми Reels, ну и, конечно, кучей лайков и восторгов! Я, если честно, всю поездку, ощущала себя главной героиней какого-нибудь французского кино!!! Всем девушкам рекомендую! И мужу подарок, и себе подарок! Ну круто же! Виктор отличный собеседник, ну и, конечно, профессионал своего дела! Рекомендую однозначно!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
  • К
    Ксения
    1 июня 2024
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Хочу выразить огромную благодарность Араику за проведенную нам экскурсию! Сказать,что мы в восторге, это ничего не сказать! Спасибо вам за изобилие полученных
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    впечатлений, которые останутся с нами навсегда. Моя мечта была посетить Абхазию, благодаря вам у меня появилась новая мечта вернуться сюда снова ❤️

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе) Этот тур шикарен
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    для ребят, веселых, истории краткие и понятные, без углублений в историю. Зато большой уклон именно на достопримечательности, дают время насладиться красотой местности. Дегустация вина и сыра тоже шикарна. Парни веселые, на юморе, простые. Алмаз, наш экскурсовод тоже простой парень, постоянно шутит, веселит. Музыку включает хорошую, не дает скучать, водит отлично, все было шикарно. Слушали музыку, пили вино, чачу, ели, катались, наслаждались природой. Действительно, Абхазский драйв. Казалось, что ты не с экскурсоводами и туристами, а с друзьями, которых знаешь много лет! Спасибо!

    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Поездка в Абхазию из Сочи началась в 7.30 утра. Приехал гид на чистом и комфортабельном минивене. Тимур сразу начал нас погружать в историю своей страны, очень интересно и не навязчиво. Абхазия прекрасна❤️ спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в окрестностях Сочи так много
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    интересных мест, а Роман - гид с многолетним опытом, который любит свою работу и отлично знает свой край, и при этом продолжает его исследовать! С ним очень комфортно и интересно, много разной информации рассказал как по истории края, так и о современности, с любовью к Сочи, к природе, и с юмором! Как и в прошлый раз, Роман сделал нам много прекоасных фотографий. Дочке тоже очень понравилось, она многое запомнила из рассказанного, и следующую экскурсию ждёт:)

    Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
  2. Экскурсия по солнечной Абхазии
  3. Необыкновенная Абхазия: из Сочи
  4. Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
  5. Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Заброшенные места" можно забронировать 31 экскурсию от 1 000 до 29 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Сочи. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности
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