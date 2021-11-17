Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз

Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский Карниз

Что вы увидите 🤩

  • горнолыжный регион Красная Поляна
  • Газпром Лаура
  • Газпром Альпика
  • Роза Хутор
  • Кавказский заповедник
  • Бзерпинский карниз
  • гора Табунная
  • пик Бзерпи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Бзерпинский Карниз — самое, пожалуй, популярное походное направление из Красной Поляны. Быстрая доставка на автомобиле или подъемнике на 1600 метров выше моря — классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Дальше — ещё круче…
Не будем толпиться на вытоптанной поляне Карниза среди палаток. Поднимемся на гору Табунная, пик Бзерпи (2482м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку. Наш маршрут максимально видовой. Учитываем время года, погоду и ваши возможности, чтобы поход стал комфортным, безопасным, интересным новичкам и опытным туристам.
Важная часть похода — необычное угощение. Мы предлагаем собрать ланчбокс из специально приготовленных для вас блюд, удобный и питательный. Не менее важны классные фотографии, которые мы отправим вам после похода совершенно бесплатно.
Конечно же гид знает историю региона, ответит на все вопросы и расскажет о том, что вы увидите. Но не будет заполнять эфир названиями и цифрами, которые вы точно не запомните. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем ими наслаждаться.
Если останутся время и силы, дойдем до горного озера чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути солнце, садящееся за горы, будет создавать потрясающее освещение.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • групповая аптечка
  • дождевики
  • работа гида (1 на 10 человек)
  • трансферы по Красной Поляне
Что не входит?
  • подъемник (1500 руб) ИЛИ въезд на территорию Газпром Лаура к началу маршрута (3000 руб за автомобиль)
  • вход в Кавказский заповедник (300 руб)
  • ланч бокс, разные варианты (650 руб)
  • треккинговые палки (300 руб, очень рекомендуем)
Место начала и завершения?
Олимпийская 24, Газпром Альпика
Что важно знать?
  • Вам точно понадобятся:
  • кроссовки с протектором чтобы не скользит по камням
  • крем от загара и головной убор
  • минимум литр воды на человека, лучше два
  • индивидуальные медикаменты от хронических заболеваний
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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