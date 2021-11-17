Бзерпинский Карниз — самое, пожалуй, популярное походное направление из Красной Поляны. Быстрая доставка на автомобиле или подъемнике на 1600 метров выше моря — классное развлечение с отличными видами. Затем неторопливый подъем через лес, чтобы выйти в зону субальпики и рассмотреть все горнолыжные курорты Красной Поляны. Дальше — ещё круче…

Не будем толпиться на вытоптанной поляне Карниза среди палаток. Поднимемся на гору Табунная, пик Бзерпи (2482м), а уже потом спустимся на туристическую стоянку. Наш маршрут максимально видовой. Учитываем время года, погоду и ваши возможности, чтобы поход стал комфортным, безопасным, интересным новичкам и опытным туристам.

Важная часть похода — необычное угощение. Мы предлагаем собрать ланчбокс из специально приготовленных для вас блюд, удобный и питательный. Не менее важны классные фотографии, которые мы отправим вам после похода совершенно бесплатно.

Конечно же гид знает историю региона, ответит на все вопросы и расскажет о том, что вы увидите. Но не будет заполнять эфир названиями и цифрами, которые вы точно не запомните. Горы прекрасны тишиной, простором и близостью к небу. Будем ими наслаждаться.

Если останутся время и силы, дойдем до горного озера чтобы искупаться и освежиться перед спуском. На обратном пути солнце, садящееся за горы, будет создавать потрясающее освещение.