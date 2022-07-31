27 отзывов оставили туристы

красивые пейзажи заповедных мест, встречу с удивительными представителями флоры и фауны, истории о богатом прошлом этого региона. А в завершении вас будет ждать ароматный чай под лучами уходящего за горы солнца…
Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца
Вы увидите Главный Кавказский хребет, хребты Псеашко, Ачишхо, Аишхи, Грушевый и всю Аибгу от Ацетуки до Черной Пирамиды, а также ледниковый трог, ныне урочище Медвежьи ворота. Все 4 горнолыжных курорта Красной Поляны перед вами предстанут как на ладони. И даже Черное море будет в поле видимости. По пути вы узнаете истории этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау. Мы будем двигаться по заповедным местам Кавказского Заповедника. Возможно, вам даже встретится один из редких представителей фауны — кавказская серна, животное, вынужденное обитать из-за антропогенных факторов в труднодоступных районах. А в конце маршрута, на Пихтовой поляне, вы увидите закат в горах — вдохновляющее зрелище, которое, пожалуй, не нуждается в представлении.
Неспешная созерцательная экскурсия
Предлагаемый маршрут — один из самых легких: от начала (1670 метров над уровнем моря) до цели (пик Бзерпи 2482 м) всего 6 км и около 1 км превышения. Скайрайнеры пробегают подобный «Вертикальный километр» за 40 минут, но мы не будем торопиться — средняя продолжительность похода 5 часов, включая чаепитие на пике Бзерпи, а с учетом подъема и спуска на гондольной дороге 3G — 6 часов.
Дополнительные опции
При вашем желании, наличии бодрости и времени также можно будет посетить гору Табунная Северная, Бзерпинский карниз или вернуться через скалу «Коготь». Это откроет вам новые красивые виды и панорамы, но потребует дополнительных усилий.
Кому подходит эта экскурсия
Активным путешественникам старше 12 лет, любящим дикую природу и горы.
Экскурсия проводится с 5 июня по 25 октября.
Организационные детали
Лучше всего начать экскурсию пораньше: оптимально — в 9 часов утра с момента начала работы гондольной дороги, но не позже 10:30
Место встречи — здание ГК АЛЬПИКА — СЕРВИС, которое находится рядом с железнодорожным вокзалом РОЗА ХУТОР (5 минут пешком) и остановкой автобуса «Вокзал РОЗА ХУТОР» (10 минут пешком)
Встречаемся на первом этаже возле магазина АЛЬПИНДУСТРИЯ для покупки билетов в заповедник
К месту начала маршрута мы поднимемся на гондольной дороге 3G
Минимальная протяженность маршрута 12 км, набор высоты около 900 метров.
Рекомендуем захватить с собой крем от солнца, воду, легкий перекус, головные уборы, теплую одежду и максимально удобную обувь (кроссовки или ботинки)
Отдельно оплачиваются: посещение национального парка — 300 рублей с человека; билет на канатную дорогу — 1800 рублей
По желанию участников бесплатно выдаются рюкзачки и трекинговые палки.
Протяженность маршрута выбирается в зависимости от опыта и физической подготовки участников похода
Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут
Детям до 12 лет предоставляется скидка на экскурсию 50%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От станции Канатных дорог «Альпика», с. Эсто-Садок, ул. ОЛИМПИЙСКАЯ 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить читать дальшеуменьшить
любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
1
3
–
2
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1
–
Диана
Здравствуйте. Мой поход на пик Бзерпи состоялся 30 июля 2022 года с Анютой. Это просто ошеломительное путешествие. Аня - очень тактичный, внимательный, открытый и интересный гид. Я услышала много нового читать дальшеуменьшить
для себя, узнала про гору Табунную, Псеашко, про хребет Аибга и про многие другие. Узнала и про животных, про растения, в том числе про растения эндемики и краснокнижные цветы. Разнородность и яркость альпийских лугов захватает дух. Горы просто восхитительны. Погода нам благоговеела. При подъеме солнце нас пощадило, а при восходе на пик облака как по магии расходились, чтобы мы смогли лицезреть столь удивительные пейзажи. Еще одним подарком Вселенной нам были облака на закате. Такого великолепного заката я давно не наблюдала, улыбка не сходила с моего лица весь тур. Я даже не заметила все подъемы и спуски. Аня очень продумано подготовила походные палочки, это очень облегчило наш поход!!! А еще чай из горных трав был дополнительным бонусом на самом пике Бзерпи. Мы встретили лошадей, пасущихся в горах, это не могло не вызвать дополнительную радость. Спуск у нас был уже в темноте, после того как солнце село. Но я не переживала, так как мне подготовили личный фонарик. Спустившись, нас встречали десятки светлячков, которые летали вокруг, мигая светом. Могу сказать абсолютно искренне, ложилась спать я с улыбкой на устах. Благодарна очень организаторам и Анечке за эту незабываемую экскурсию! Рекомендую без всяких сомнений и планирую вновь с ней направиться в походы!
+2
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М
Мария
Приятный, красивый, маршрут. Александр очень интересный человек с богатым опытом не только восхождений, но и горнолыжки. Если приехали в Красную поляну, советую к нему обратиться
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М
Маргарита
Александр отличный гид! Таких мало, и нам с ним очень повезло. В прошлом геолог, опытный походник, своими ногами исходивший разные уголки страны. По дороге на пик он рассказывал историю здешних читать дальшеуменьшить
мест, показывал эндемичные растения, отвечал на наши вопросы. Он хорошо спланировал время так, чтобы мы все успели, но вернулись вовремя. Помогал держать нужный темп человеку, которому сложно было подниматься вверх. Большое спасибо.
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Светлана
Отлично!
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А
Анна
Все прошло прекрасно! Тяжелый замечательный трекинг! Прошли 24 км! Александр замечательный гид и опытный проводник! Профессионал, с ним можно пойти на любой трекинг!
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М
Максим
С гидом Александром мы совершили восхождения: на гору Табунная и пик Бзерпи, в конце сентября 2023.
Обе вершины наша группа - двенадцать человек совершенно индивидуального уровня спортивной подготовки и любви к читать дальшеуменьшить
восхождениям - покорила в один день и на одном дыхании. Конечно же, мы смогли это во многом благодаря Александру, который с бесценным многолетним опытом горного проводника точно подобрал тайминг и темп движения, подсказывал техники подъема и спуска. Александр - невероятно эрудированный человек и интересный собеседник, всецело посвещающий себя своему делу. Было огромное желание побольше его расспросить про геофизику, но после первого взлета мысли у некоторых были только о том, как добраться до пика живым. Без тени сомнения могу рекомендовать Александра в качестве гида - яркие и запоминающиеся воспоминания обеспечены. В обязательном порядке пойдем с ним ещё раз на более сложный маршрут.
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