Экскурсии на Бзерпинский карниз из Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Бзерпинский карниз» в Сочи, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
«Мы поднимемся через душистый пихтовый лес до Бзерпинского карниза, в пути обсуждая флору и фауну нашего края»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800 за человека
Горный треккинг на карниз Бзерпи
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Горный треккинг на карниз Бзерпи
Покорить Кавказские горы и насладиться первозданной природой с высоты птичьего полета
«Через Бзерпинский карниз горные тропы ведут сразу к нескольким интересным природным объектам, поэтому у нас есть два варианта дальнейшего маршрута»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
«Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
«По пути вы узнаете истории этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 октября 2023
    Мини-поход на Бзерпинский карниз
    Это был отличный поход! Поразили невероятные осенние краски - пока поднимались внизу еще преимущественно зелень, потом желтое и наконец багровые
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    цвета! Виды на горы - космические! Воздух хоть ешь! Очень хочу сходить еще летом, чтобы застать цветение и искупаться в озере! Спасибо Алану! Это был незабываемый поход!

  • Н
    Наталья
    24 октября 2023
    Мини-поход на Бзерпинский карниз
    Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!
    Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!
  • М
    Максим
    24 октября 2023
    Поход на пик Бзерпи и закат в горах
    С гидом Александром мы совершили восхождения: на гору Табунная и пик Бзерпи, в конце сентября 2023. Обе вершины наша группа -
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    двенадцать человек совершенно индивидуального уровня спортивной подготовки и любви к восхождениям - покорила в один день и на одном дыхании. Конечно же, мы смогли это во многом благодаря Александру, который с бесценным многолетним опытом горного проводника точно подобрал тайминг и темп движения, подсказывал техники подъема и спуска. Александр - невероятно эрудированный человек и интересный собеседник, всецело посвещающий себя своему делу. Было огромное желание побольше его расспросить про геофизику, но после первого взлета мысли у некоторых были только о том, как добраться до пика живым. Без тени сомнения могу рекомендовать Александра в качестве гида - яркие и запоминающиеся воспоминания обеспечены. В обязательном порядке пойдем с ним ещё раз на более сложный маршрут.

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Мини-поход на Бзерпинский карниз
    Это был лучший поход 🏕️. Передаю привет нашему гиду. Очень милый молодой человек и кстати не ест мясо! Не пьет и не курит. Повезло с экскурсоводом
    Это был лучший поход 🏕️. Передаю привет нашему гиду. Очень милый молодой человек и кстати не ест мясо!Это был лучший поход 🏕️. Передаю привет нашему гиду. Очень милый молодой человек и кстати не ест мясо!Это был лучший поход 🏕️. Передаю привет нашему гиду. Очень милый молодой человек и кстати не ест мясо!Это был лучший поход 🏕️. Передаю привет нашему гиду. Очень милый молодой человек и кстати не ест мясо!
  • М
    Максим
    10 сентября 2023
    Поход на пик Бзерпи и закат в горах
    Александр интересный рассказчик, вежливый и общительный человек с чувством юмора.
  • М
    Мария
    20 октября 2022
    Мини-поход в сердце заповедника
    Спасибо большое Кириллу за прогулку на Бзерпинский карниз. Особенно хочу отметить вежливое и внимательное отношение Кирилла к темпу и подготовке
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    туристов. Кирилл не торопит, останавливается на привал в красивых местах так, чтобы вам было удобно идти. Что касается организации, все было четко и по делу - место и время встречи, билеты на канатку и в заповедник. Кирилл знает все особенности маршрута и предлагает осмотреть самые живописные точки и фотографирует - вас и окрестности

  • Т
    Татьяна
    11 августа 2022
    Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
    Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)! И не смотря на дождь,
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    100% сырость, грязь, местами нулевую видимость 🤦🏽‍♀️ от похода остались самые наилучшие впечатления) за что огромное СПАСИБО Кириллу!!! Мега крутой чел✌️ У него всё было продумано, так что наше путешествие было комфортным и при таком погодном сценарии. Ночь в Альпешке, самый вкусный ужин и неожиданный десерт;) и бонусом крутые фотки. Сам же маршрут невероятно красив. За два дня сложилось ощущение, что мы герои компьютерной игры и после каждого пройденного уровня нас ждал приз - сумасшедшие горные пейзажи 😍 которым облака и туман придавали особый шарм. Эх, что же там в ясную погоду?! Надеюсь скоро увидим) Кирюха, до новых встреч

    Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)!Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)!Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)!Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)!Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)!Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)!
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2019
    Горный треккинг на карниз Бзерпи
    Ходили с Сергеем на Карниз Бзерпи и озеро Малое. Очень переживали, что сейчас не сезон и тропа может быть закрыта.
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    Сергей связался с нами до поездки, подробно объяснил все детали маршрута, порекомендовал, что взять с собой. За несколько дней до похода уточнил в Заповеднике, что тропа открыта и поход состоится. В назначенное время (6.30 утра) нас забрали из отеля и мы отправились на встречу с прекрасным. Поход не в сезон имеет свои преимущества: отсутствие людей на тропе и полное уединение с природой, разнообразие красок и климатических зон. Мы прошли поля, хвойный и лиственный леса, альпийские луга покрытые 15 сантиметровым слоем снега, полюбовались невероятной красотой горного озера и ниспадающего в него водопада. На некоторых участках тропа была обледенелой, где-то приходилось преодолевать слегка подмороженные горные ручьи, тропить. В этот момент Сергей всегда был рядом и помогал, что давало ощущение безопасности и комфорта. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. В Москву мы вернулись отдохнувшими, переполненными впечатлений, а в телефоне и фотоаппарате остались запечатленными фантастически красивые виды. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Бзерпинский карниз»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Бзерпинский карниз" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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