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Сергей связался с нами до поездки, подробно объяснил все детали маршрута, порекомендовал, что взять с собой. За несколько дней до похода уточнил в Заповеднике, что тропа открыта и поход состоится. В назначенное время (6.30 утра) нас забрали из отеля и мы отправились на встречу с прекрасным. Поход не в сезон имеет свои преимущества: отсутствие людей на тропе и полное уединение с природой, разнообразие красок и климатических зон. Мы прошли поля, хвойный и лиственный леса, альпийские луга покрытые 15 сантиметровым слоем снега, полюбовались невероятной красотой горного озера и ниспадающего в него водопада. На некоторых участках тропа была обледенелой, где-то приходилось преодолевать слегка подмороженные горные ручьи, тропить. В этот момент Сергей всегда был рядом и помогал, что давало ощущение безопасности и комфорта. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. В Москву мы вернулись отдохнувшими, переполненными впечатлений, а в телефоне и фотоаппарате остались запечатленными фантастически красивые виды. Спасибо!