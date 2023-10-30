1 чел.
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Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
«Мы поднимемся через душистый пихтовый лес до Бзерпинского карниза, в пути обсуждая флору и фауну нашего края»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Горный треккинг на карниз Бзерпи
Покорить Кавказские горы и насладиться первозданной природой с высоты птичьего полета
«Через Бзерпинский карниз горные тропы ведут сразу к нескольким интересным природным объектам, поэтому у нас есть два варианта дальнейшего маршрута»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Начало: курорт Газпром, Красная Поляна
«Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
«По пути вы узнаете истории этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 октября 2023Это был отличный поход! Поразили невероятные осенние краски - пока поднимались внизу еще преимущественно зелень, потом желтое и наконец багровые
- ННаталья24 октября 2023Отличный поход для любителей активного отдыха. Рекомендую!
- ММаксим24 октября 2023С гидом Александром мы совершили восхождения: на гору Табунная и пик Бзерпи, в конце сентября 2023. Обе вершины наша группа -
- ТТатьяна19 октября 2023Это был лучший поход 🏕️. Передаю привет нашему гиду. Очень милый молодой человек и кстати не ест мясо! Не пьет и не курит. Повезло с экскурсоводом
- ММаксим10 сентября 2023Александр интересный рассказчик, вежливый и общительный человек с чувством юмора.
- ММария20 октября 2022Мини-поход в сердце заповедникаСпасибо большое Кириллу за прогулку на Бзерпинский карниз. Особенно хочу отметить вежливое и внимательное отношение Кирилла к темпу и подготовке
- ТТатьяна11 августа 2022Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)! И не смотря на дождь,
- ЮЮлия6 ноября 2019Ходили с Сергеем на Карниз Бзерпи и озеро Малое. Очень переживали, что сейчас не сезон и тропа может быть закрыта.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Бзерпинский карниз»
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