1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Мини-поход на Бзерпинский карниз

Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Мы отправляемся гулять в Сочинские горы! В ходе экскурсии я расскажу о местной флоре и фауне, приведу к лучшим смотровым площадкам и отвечу на любые ваши вопросы об истории, культуре и традициях края.

Альпийские луга, пихтовые леса, горное озеро — мы соберем все сокровища Кавказского биосферного заповедника.
5
114 отзывов
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз

Описание экскурсии

Полет в горы

Наш красивейший однодневный поход начинается с подъема в горы Сочи. На канатной дороге вы взлетите на высоту 1660 метров, откуда откроется живописный вид на все курорты, хребет Аибга и Красную Поляну. Мы насладимся захватывающей картиной и поговорим о строительстве курортных объектов последних лет.

Заповедные тропы

Далее начинается пешая часть маршрута. Мы поднимемся через душистый пихтовый лес до Бзерпинского карниза, в пути обсуждая флору и фауну нашего края. В ходе прогулки нам встретится перевал Медвежьи ворота, смотровая площадка которого подарит нам первую горную панораму. Вы рассмотрите гору Табунную, хребты Аибга и Ассара, а также массив трехтысячник Чугуш.

Бзерпинский карниз

Мы будем двигаться вдоль грандиозного обрыва в сторону реки Бзерпь, любуясь яркими видами, пока не выйдем на поляну, где купаются облака. Это и есть знаменитый Карниз! Здесь у вас будет время на отдых и перекус.

Озеро Малое

Восполнив силы и зарядившись, мы продолжим путешествие по альпийским полянам через пологие долины истоков двух рек — Пслух и Уруштен. Незаметно для себя вы легко пересечете перевал Псеашха и окажетесь у сказочной красоты горного озера. На кристально чистом Малом, образованном в результате схода лавин, можно будет искупаться и сделать красочные фотографии на память о приключении!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная и предполагает длительные переходы с набором высоты
  • С собой необходимо взять питьевую воду и еду
  • Экскурсия не проводится в дождь и по возможности переносится на другой день
  • Экскурсия также может проходить в индивидуальном формате, стоимость для группы 1–8 чел. — от 16 000 ₽

Дополнительно оплачиваются:

  • билет на канатную дорогу — 2200 ₽ за взрослого, 1300 ₽ за ребёнка 7–14 лет
  • пропуск в заповедник — 500 ₽ за взрослого (оформляется один на всю группу)
  • билет в национальный парк — 300 ₽ за чел. старше 18 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Дети 7-14 лет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 664 туристов
У нас семейное турагентство, походы водим сами. Любим горы зимой и летом. Зимой проводим выездные горнолыжные кемпы, работаем инструкторами в Красной Поляне. Летом организовываем туры на Кавказ, походы в Сочи и в Альпах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
2
3
1
2
1
Е
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Маршрут- восторг! Организация очень хорошая.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 24 июн 2025
Очень классный поход, все супер!!! Алан и Олеся не просто офигенные гиды и любители своего дела, а еще и прекрасные люди, с которыми на одной волне, душевные, комуникабельные, интересные рассказчики,
читать дальшеуменьшить

очень положительные и позиьивные. Поход прошел по красивейшим местам, ноги сами несли по местности (конечно нужно понимать, что ходить нужно много, но это того стоит), за день столько красоты увидела, что на год хватит воспоминаний с восхищением. Олеся нас много фоткала, потом фото всем разослала, за чтт ттдельная благодарность. Уоощали очень вкусным травяным чаем, вкусняшками. В конце дня уставшие, но эта усталость уходит на второй план, потомучто акцент на впечатлениях. Спасибо Алану и Олесе за прекрасно проведенное время!!! Это самое яркое событие, которое я увезу из отпуска.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень и очень интересный мини-поход по потрясающе красивым горам и цветущим горным лугам. Гид - молодец! Спасибо от души!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и Алану за заботливое и чуткое сопровождение, зато, что стали проводниками в удивительный мир горных хребтов, лугов, озёр и цветов, такое только возможно, когда очень влюблён в своё дело, а эти ребята именно такие! Теперь и я чувствую себя посвящённой в горную романтику❤️ Благодарю!!!
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и+2
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Прошла неделя с похода на Бзерпинский карниз, а эмоции не опускают. Выражаю огромную благодарность Олеси и
Вам был полезен этот отзыв?
Регина
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы- это прям топ маршрут😍виды бомба 💣 Бзерпинский карниз очаровал своей красотой! Гиды Алан и Олеся прекрасные ребята! Рекомендую! 😍
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-+2
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Это был один из ярких походов 2025 года! Для тех кто любит пешие походы в горы-
Вам был полезен этот отзыв?
А
Шикарный мини-поход, шикарные виды! Большое спасибо Алану!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Мини-поход на Бзерпинский карниз»

Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Пешая
6 часов
40 отзывов
Индивидуальная
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины и вечер в тишине
Начало: От станции Канатных дорог «Альпика», с. Эсто-Садок...
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 12 000 ₽ за человека
Легкий треккинг в горах над Красной Поляной
Пешая
4.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Легкий треккинг в горах над Красной Поляной
Пройти к живописным озерам по удобным тропам без перепадов высот и открыть яркие панорамные локации
Начало: В центре Красной Поляны
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 38 000 ₽ за всё до 3 чел.
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
На машине
12 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
10 авг в 05:30
12 авг в 05:30
7600 ₽ за человека
Красота и легенды близлежащих гор
На машине
5 часов
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 08:00
11 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
4000 ₽ за человека