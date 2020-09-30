1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Мини-поход на Бзерпинский карниз

Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами

5
1 отзыв
Алан
Алан – представитель из Сочи
Мы отправляемся гулять 👣 в Сочинские горы! В ходе экскурсии 🧭 я расскажу о местной флоре и фауне, приведу к лучшим смотровым площадкам и отвечу на любые ваши вопросы об истории 📖, культуре и традициях края.

Альпийские луга, пихтовые леса, горное озеро — мы соберем все сокровища Кавказского биосферного заповедника.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз

Что вас ожидает

Полет в горы
Наш красивейший однодневный поход начинается с подъема в горы ⛰️ Сочи. На канатной дороге вы взлетите на высоту 1660 метров, откуда откроется живописный вид на все курорты, хребет Аибга и Красную Поляну. Мы насладимся захватывающей картиной и поговорим о строительстве курортных объектов последних лет.

Заповедные тропы
Далее начинается пешая часть маршрута. Мы поднимемся через душистый пихтовый лес 🌳 до Бзерпинского карниза, в пути обсуждая флору и фауну нашего края. В ходе прогулки нам встретится перевал Медвежьи ворота, смотровая площадка которого подарит нам первую горную панораму. Вы рассмотрите гору Табунную, хребты Аибга и Ассара, а также массив трехтысячник Чугуш.

Бзерпинский карниз
Мы будем двигаться вдоль грандиозного обрыва в сторону реки Бзерпь, любуясь яркими видами, пока не выйдем на поляну, где купаются облака. Это и есть знаменитый Карниз! Здесь у вас будет время на отдых и перекус, медитацию и единение с природой.

Озеро Малое
Восполнив силы и зарядившись, мы продолжим путешествие по альпийским полянам через пологие долины истоков двух рек — Пслух и Уруштен. Незаметно для себя вы легко пересечете перевал Псеашха и окажетесь у сказочной красоты горного озера. На кристально чистом Малом, образованном в результате схода лавин, можно будет искупаться и сделать красочные фотографии 📸 на память о приключении!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная и предполагает длительные переходы с набором высоты
  • С собой необходимо взять питьевую воду и легкий перекус
  • Экскурсия не проводится в дождь и по возможности переносится на другой день
  • Экскурсия также может проходить в индивидуальном формате, стоимость для группы 1-4 человека — от 7000 руб.

Дополнительно оплачиваются:

  • Билет на канатную дорогу — 1000 руб. /взр., 850 руб. /детск. 7-14 лет
  • Пропуск в заповедник — 300 руб. /взр., 150 руб. /детск. 7-14 лет
  • Возможна аренда трекинговых палок — 200 руб. (необходимо сообщить за день до экскурсии)
Начало и место завершения
🚩 у станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Мини-поход на Бзерпинский карниз

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алан
Алан
У нас семейное турагентство, походы водим сами. Любим горы зимой и летом. Зимой проводим выездные горнолыжные кемпы, работаем инструкторами в Красной Поляне. Летом организовываем туры на Кавказ, походы в Сочи и в Альпах.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

30 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия, Алан- отличный гид, мы смогли идти в этом походе в хорошем темпе и увидели гораздо больше, чем предполагалось. Большое спасибо, все на 5+, надеюсь на новые походы с Аланом.

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи