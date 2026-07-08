1 отзыв оставили туристы

Мы отправляемся гулять в Сочинские горы! В ходе экскурсии я расскажу о местной флоре и фауне, приведу к лучшим смотровым площадкам и отвечу на любые ваши вопросы об истории, культуре и традициях края. Альпийские луга, пихтовые леса, горное озеро — мы соберем все сокровища Кавказского биосферного заповедника.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Полет в горы

Наш красивейший однодневный поход начинается с подъема в горы Сочи. На канатной дороге вы взлетите на высоту 1660 метров, откуда откроется живописный вид на все курорты, хребет Аибга и Красную Поляну. Мы насладимся захватывающей картиной и поговорим о строительстве курортных объектов последних лет.

Заповедные тропы

Далее начинается пешая часть маршрута. Мы поднимемся через душистый пихтовый лес до Бзерпинского карниза, в пути обсуждая флору и фауну нашего края. В ходе прогулки нам встретится перевал Медвежьи ворота, смотровая площадка которого подарит нам первую горную панораму. Вы рассмотрите гору Табунную, хребты Аибга и Ассара, а также массив трехтысячник Чугуш.

Бзерпинский карниз

Мы будем двигаться вдоль грандиозного обрыва в сторону реки Бзерпь, любуясь яркими видами, пока не выйдем на поляну, где купаются облака. Это и есть знаменитый Карниз! Здесь у вас будет время на отдых и перекус.

Озеро Малое

Восполнив силы и зарядившись, мы продолжим путешествие по альпийским полянам через пологие долины истоков двух рек — Пслух и Уруштен. Незаметно для себя вы легко пересечете перевал Псеашха и окажетесь у сказочной красоты горного озера. На кристально чистом Малом, образованном в результате схода лавин, можно будет искупаться и сделать красочные фотографии на память о приключении!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия полностью пешеходная и предполагает длительные переходы с набором высоты

С собой необходимо взять питьевую воду и еду

Экскурсия не проводится в дождь и по возможности переносится на другой день

Экскурсия также может проходить в индивидуальном формате, стоимость для группы 1–8 чел. — от 16 000 ₽

Дополнительно оплачиваются: