1 отзыв оставили туристы

Альпийские луга, пихтовые леса, горное озеро — мы соберем все сокровища Кавказского биосферного заповедника.
Описание экскурсии
Полет в горы
Наш красивейший однодневный поход начинается с подъема в горы Сочи. На канатной дороге вы взлетите на высоту 1660 метров, откуда откроется живописный вид на все курорты, хребет Аибга и Красную Поляну. Мы насладимся захватывающей картиной и поговорим о строительстве курортных объектов последних лет.
Заповедные тропы
Далее начинается пешая часть маршрута. Мы поднимемся через душистый пихтовый лес до Бзерпинского карниза, в пути обсуждая флору и фауну нашего края. В ходе прогулки нам встретится перевал Медвежьи ворота, смотровая площадка которого подарит нам первую горную панораму. Вы рассмотрите гору Табунную, хребты Аибга и Ассара, а также массив трехтысячник Чугуш.
Бзерпинский карниз
Мы будем двигаться вдоль грандиозного обрыва в сторону реки Бзерпь, любуясь яркими видами, пока не выйдем на поляну, где купаются облака. Это и есть знаменитый Карниз! Здесь у вас будет время на отдых и перекус.
Озеро Малое
Восполнив силы и зарядившись, мы продолжим путешествие по альпийским полянам через пологие долины истоков двух рек — Пслух и Уруштен. Незаметно для себя вы легко пересечете перевал Псеашха и окажетесь у сказочной красоты горного озера. На кристально чистом Малом, образованном в результате схода лавин, можно будет искупаться и сделать красочные фотографии на память о приключении!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия полностью пешеходная и предполагает длительные переходы с набором высоты
- С собой необходимо взять питьевую воду и еду
- Экскурсия не проводится в дождь и по возможности переносится на другой день
- Экскурсия также может проходить в индивидуальном формате, стоимость для группы 1–8 чел. — от 16 000 ₽
Дополнительно оплачиваются:
- билет на канатную дорогу — 2200 ₽ за взрослого, 1300 ₽ за ребёнка 7–14 лет
- пропуск в заповедник — 500 ₽ за взрослого (оформляется один на всю группу)
- билет в национальный парк — 300 ₽ за чел. старше 18 лет
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Дети 7-14 лет
|2000 ₽