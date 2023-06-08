Мы совершим подъём к Прометею, что возвышается над Сочи грозным колоссом, а по пути насладимся природой края.
Вы побываете у реки Агура, почаёвничаете у водопадов, а в кульминационной точке маршрута — у Прометея — вдохновитесь панорамами и сделаете селфи с героем из мифов Древней Греции.
Вы побываете у реки Агура, почаёвничаете у водопадов, а в кульминационной точке маршрута — у Прометея — вдохновитесь панорамами и сделаете селфи с героем из мифов Древней Греции.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь на вершину — к горе Прометея и Орлиным скалам
Мы встретимся у Старой Мацесты возле ж/д станции Мацеста или возле Зимнего театра. По дороге вы узнаете историю Сочи с древних времён. Вначале мы заедем в Агурское ущелье и пройдём к Агурскому водопаду по тропе, которой уже более 100 лет. На маршруте мы:
- пройдём по нетуристическим тропам и встретим множество редких видов растений;
- спустимся к полноводной и стремительной реке Агура, которая впадает в Чёрное море;
- поднимемся к одноимённым (Агурским) водопадам, где угостимся чаем и полюбуемся поросшими мхом скалами, по которым бегут каскады. При желании искупаемся в карстовых купелях Агуры.
- очутимся на Орлиных скалах, откуда открываются головокружительные панорамы, а у подножия исполинского Прометея вспомним легенду о древнегреческом герое;
- устроимся на пикник с видом на гору Ахун и обсудим впечатления от маршрута.
Заметки из жизни Сочи
По дороге я буду рассказывать не только о флоре, фауне и легендарных местах на нашем пути, но и поделюсь эпизодами из истории Сочи с древних времён. Вы узнаете про культуру и быт племен — убыхов, послушаете, как зарождался курорт Сочи. И вспомните, что происходило в нашем краю во время Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Национальный парк — 200/100 руб (Агурское ущелье). Мацестинский источник – 150/75 рублей.
- В качестве бонуса после экскурсии вы получите видеоролик с видами водопадов и живописных Орлиных скал, снятый с квадрокоптера
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается в 8-11 утра
- До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно или я могу забрать вас из отеля (только центральный район Сочи)
- Маршрут может быть изменен с учетом вашей физической подготовки:
— Стандартный маршрут: начало экскурсии в Мацесте или там, где мы с вами договоримся о встрече, спускаемся к Агурским водопадам и поднимаемся к Прометею (общая протяженность 5 км)
— Начало у «Кавказского аула» с проходом до Агурских водопадов и к Прометею и спуском к Мацестинскому источнику
— Вариант с посещением Мацестинских ванн необходимо обсудить заранее, т. к. у них своё время проведения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимний театр или отель, где вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 111 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! В городе Сочи я живу с рождения и знаю его как свои пять пальцев. После армии хотел стать военным психологом, закончил ВУЗ, получил диплом, но как-то неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василина
8 июня 2023
Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод и масса незабываемых впечатлений!
Обязательно поедем еще с Денисом по другим маршрутам.
Рекомендуем!!!
Обязательно поедем еще с Денисом по другим маршрутам.
Рекомендуем!!!
О
Ольга
20 сен 2022
Очень понравилась экскурсия. Денис много рассказывал про историю края по пути следования. Великолепно все организовано. Очень рекомендую.
В
Владислав
24 апр 2022
Прогулка прошла на ура! Провели время с удовольствием. Денис всю экскурсию вёл беседу, много истории. В целом все понравилось.
А
Алена
8 ноя 2021
Большое спасибо Денису за экскурсию! Мы прошли по красивейшему маршруту и получили массу интереснейшей информации о местности, истории, растениях, да и просто приятно пообщались с Денисом - он очень приятный человек. Когда будем в местных краях - обязательно возьмём у него экскурсию еще в какое-нибудь место.
И
Ирина
15 июня 2021
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Провели интересный и увлекательный день! Денис подобрал маршрут учитывая наши пожелания и физические возможности. О встрече договорились заранее, обговорили место и время встречи. Все пунктуально
М
Мария
17 мая 2021
Провели отличный выходной день! Очень интересная и увлекательная экскурсия. Денис организовал максимально комфортный маршрут с учётом наших пожеланий и физ. подготовки. При случае, ещё раз обязательно бы воспользовались услугами этого гида.
Е
Екатерина
2 мая 2021
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Маршрут живописный и интересный, водопады красивые. Гид помогает в сложных местах и рассказывают о крае и истории населявших его народов. Денис - вежливый и приятный человек, прекрасно знающий свой город и отлично ориентирующийся на месности, прислушивался ко всем нашим пожеланиям и посоветовал отличный ресторан. Рекомендую!
А
Анастасия
28 апр 2021
Экскурсия для нас была очень комфортной. Два дня до экскурсии шли дожди, часть дорог с оригинального маршрута нашей экскурсии размыло. Нам предложили несколько вариантов - можно идти по оригинальному маршруту
Е
Евгения
17 апр 2021
Заказали экскурсию с мужем. Оба не переносим стандартные автобусные экскурсии-обязаловки, хотели чего-то необычного. И получили!)
Денис встретил нас у жд станции и на личном автомобиле (хотя совсем не обязан) довёз до
Денис встретил нас у жд станции и на личном автомобиле (хотя совсем не обязан) довёз до
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