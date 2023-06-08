Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам

По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы
Мы совершим подъём к Прометею, что возвышается над Сочи грозным колоссом, а по пути насладимся природой края.

Вы побываете у реки Агура, почаёвничаете у водопадов, а в кульминационной точке маршрута — у Прометея — вдохновитесь панорамами и сделаете селфи с героем из мифов Древней Греции.
5
9 отзывов
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь на вершину — к горе Прометея и Орлиным скалам

Мы встретимся у Старой Мацесты возле ж/д станции Мацеста или возле Зимнего театра. По дороге вы узнаете историю Сочи с древних времён. Вначале мы заедем в Агурское ущелье и пройдём к Агурскому водопаду по тропе, которой уже более 100 лет. На маршруте мы:

  • пройдём по нетуристическим тропам и встретим множество редких видов растений;
  • спустимся к полноводной и стремительной реке Агура, которая впадает в Чёрное море;
  • поднимемся к одноимённым (Агурским) водопадам, где угостимся чаем и полюбуемся поросшими мхом скалами, по которым бегут каскады. При желании искупаемся в карстовых купелях Агуры.
  • очутимся на Орлиных скалах, откуда открываются головокружительные панорамы, а у подножия исполинского Прометея вспомним легенду о древнегреческом герое;
  • устроимся на пикник с видом на гору Ахун и обсудим впечатления от маршрута.

Заметки из жизни Сочи

По дороге я буду рассказывать не только о флоре, фауне и легендарных местах на нашем пути, но и поделюсь эпизодами из истории Сочи с древних времён. Вы узнаете про культуру и быт племен — убыхов, послушаете, как зарождался курорт Сочи. И вспомните, что происходило в нашем краю во время Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Национальный парк — 200/100 руб (Агурское ущелье). Мацестинский источник – 150/75 рублей.
  • В качестве бонуса после экскурсии вы получите видеоролик с видами водопадов и живописных Орлиных скал, снятый с квадрокоптера

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в 8-11 утра
  • До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно или я могу забрать вас из отеля (только центральный район Сочи)
  • Маршрут может быть изменен с учетом вашей физической подготовки:
    — Стандартный маршрут: начало экскурсии в Мацесте или там, где мы с вами договоримся о встрече, спускаемся к Агурским водопадам и поднимаемся к Прометею (общая протяженность 5 км)
    — Начало у «Кавказского аула» с проходом до Агурских водопадов и к Прометею и спуском к Мацестинскому источнику
    — Вариант с посещением Мацестинских ванн необходимо обсудить заранее, т. к. у них своё время проведения

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимний театр или отель, где вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
В
8 июня 2023
Замечательная экскурсия, отличный экскурсовод и масса незабываемых впечатлений!
Обязательно поедем еще с Денисом по другим маршрутам.
Рекомендуем!!!
О
20 сен 2022
Очень понравилась экскурсия. Денис много рассказывал про историю края по пути следования. Великолепно все организовано. Очень рекомендую.
В
24 апр 2022
Прогулка прошла на ура! Провели время с удовольствием. Денис всю экскурсию вёл беседу, много истории. В целом все понравилось.
А
8 ноя 2021
Большое спасибо Денису за экскурсию! Мы прошли по красивейшему маршруту и получили массу интереснейшей информации о местности, истории, растениях, да и просто приятно пообщались с Денисом - он очень приятный человек. Когда будем в местных краях - обязательно возьмём у него экскурсию еще в какое-нибудь место.
И
15 июня 2021
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Провели интересный и увлекательный день! Денис подобрал маршрут учитывая наши пожелания и физические возможности. О встрече договорились заранее, обговорили место и время встречи. Все пунктуально
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и комфортно. Гид на личном транспорте встретил нас и доставил до места начала нашей экскурсии к агурским водопадам и орлиным скалам, на пути заехали в мацесту, немного отступили от стандартов - но с удовольствием познакомились с историей открытия мацестинских источников. После горной тропы и Прометея, Денис показал нам восхитительные чайные плантации с чайным домиком местной чайной фабрики. Во время всей экскурсии Денис выбирал для нас оптимальный темп, подсказывал где лучше остановится и помогал преодолеть трудные участки на горной тропе. Показал удачные локации для прекрасных фото. Организовал удивительно душевный пикник с чаем и печеньем. Вся экскурсия сопровождалась увлекательными рассказами о флоре и фауне, об истории открытия здешних мест, беседа была наполнена историческими фактами и местными легендами. В качестве приятного бонуса мы получили в подарок видео снятое с высоты птичьего полёта об авгурских водопадах и орлиных скалах. Денис опытный и подготовленный гид, хороший собеседник, прекрасно ориентируется на местности, с заботой и трепетом относится к своему родному краю и каждому своему туристу. Рекомендую этого гида и с удовольствием заказала бы ещё у него экскурсии.

М
17 мая 2021
Провели отличный выходной день! Очень интересная и увлекательная экскурсия. Денис организовал максимально комфортный маршрут с учётом наших пожеланий и физ. подготовки. При случае, ещё раз обязательно бы воспользовались услугами этого гида.
Е
2 мая 2021
Очень понравилась экскурсия с Денисом. Маршрут живописный и интересный, водопады красивые. Гид помогает в сложных местах и рассказывают о крае и истории населявших его народов. Денис - вежливый и приятный человек, прекрасно знающий свой город и отлично ориентирующийся на месности, прислушивался ко всем нашим пожеланиям и посоветовал отличный ресторан. Рекомендую!
А
28 апр 2021
Экскурсия для нас была очень комфортной. Два дня до экскурсии шли дожди, часть дорог с оригинального маршрута нашей экскурсии размыло. Нам предложили несколько вариантов - можно идти по оригинальному маршруту
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и вязнуть в грязи или можно немного трансформировать маршрут и тоже увидеть много красоты. Пошли по новому маршруту. По пути узнали много исторических фактов об этих местах. Понравилось, что это была беседа, а не монолог, на все свои вопросы мы получили ответы) Места очень живописные и т. к. нас никто никуда не гнал, то мы отлично попили чай с видом на водопад, поглазели на лошадей, пасущихся на поле, а потом насладились кофе около Прометея. В целом чувствуется забота о туристах - несколько раз обсуждали как нам лучше добраться до места встречи, с собой у Дениса были палки для хайкинга, чтобы нам было удобнее и седушки, чтобы не замёрзнуть, вкусный чай опять же. С места на место мы ехали на машине и это было нормальное вождение по правилами, а не с опасными странными маневрами, как иногда любят делать на юге. В целом нам очень понравилось, спасибо)

Е
17 апр 2021
Заказали экскурсию с мужем. Оба не переносим стандартные автобусные экскурсии-обязаловки, хотели чего-то необычного. И получили!)
Денис встретил нас у жд станции и на личном автомобиле (хотя совсем не обязан) довёз до
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начала экскурсии, сделав остановку у магазина, чтобы мы смогли купить воды. Он взял для нас с собой «пенки» для посадки на земле, чай, шоколадки, печенье, специальные телескопические палки для ходьбы по горной местности и носил их на своём рюкзаке, выдавая по просьбе. Держит комфортный для нас темп. Подсказывает на будущее разные вещи, рекомендует тропы и планирует за нас маршрут, время, остановки. Ориентирует, где удобнее делать фото и остановки. Просто сказка. Идёшь и наслаждаешься. А чтобы не скучали, рассказывает исторические факты местности, по который в данный момент идёт передвижение. Крайне рекомендуем Дениса, как опытного и учтивого гида!
Отдельное спасибо Денису за умение дать немного личного пространства и позволить в тишине насладиться природой. Тур получился просто замечательный!

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