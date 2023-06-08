Мы совершим подъём к Прометею, что возвышается над Сочи грозным колоссом, а по пути насладимся природой края. Вы побываете у реки Агура, почаёвничаете у водопадов, а в кульминационной точке маршрута — у Прометея — вдохновитесь панорамами и сделаете селфи с героем из мифов Древней Греции.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь на вершину — к горе Прометея и Орлиным скалам

Мы встретимся у Старой Мацесты возле ж/д станции Мацеста или возле Зимнего театра. По дороге вы узнаете историю Сочи с древних времён. Вначале мы заедем в Агурское ущелье и пройдём к Агурскому водопаду по тропе, которой уже более 100 лет. На маршруте мы:

пройдём по нетуристическим тропам и встретим множество редких видов растений;

спустимся к полноводной и стремительной реке Агура, которая впадает в Чёрное море;

поднимемся к одноимённым (Агурским) водопадам, где угостимся чаем и полюбуемся поросшими мхом скалами, по которым бегут каскады. При желании искупаемся в карстовых купелях Агуры.

очутимся на Орлиных скалах, откуда открываются головокружительные панорамы, а у подножия исполинского Прометея вспомним легенду о древнегреческом герое;

устроимся на пикник с видом на гору Ахун и обсудим впечатления от маршрута.

Заметки из жизни Сочи

По дороге я буду рассказывать не только о флоре, фауне и легендарных местах на нашем пути, но и поделюсь эпизодами из истории Сочи с древних времён. Вы узнаете про культуру и быт племен — убыхов, послушаете, как зарождался курорт Сочи. И вспомните, что происходило в нашем краю во время Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в Национальный парк — 200/100 руб (Агурское ущелье). Мацестинский источник – 150/75 рублей.

В качестве бонуса после экскурсии вы получите видеоролик с видами водопадов и живописных Орлиных скал, снятый с квадрокоптера

Как проходит экскурсия