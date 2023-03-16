Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады

Увидеть огненную воду, послушать шум лесного водопада и набрать горсть зеленого чая

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Приглашаю вас познакомиться с аутентичным «старым» Сочи: без пляжных гамаков и толп людей. Мы отправимся к лечебному источнику в Мацесте, с которого началась история развития города.

Затем я покажу вам одну из самых северных чайных плантаций в мире, где вы продегустируете разные сорта чая и даже соберете зеленые листочки прямо с куста. А в завершение прогуляемся вдоль камерных лесных водопадов — по одному из моих любимых «мест силы».
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
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Описание

Что вас ожидает

Сероводородные источники

Сочи — это не только приморский и горнолыжный курорт, но и лечебный. Современная история развития города началась благодаря целебным сероводородным источникам на Мацесте. Их еще называют «огненной водой», потому что от соприкосновения с жидкостью кожа в этом месте начинает краснеть. Без разрешения врача окунаться в такую воду нельзя, но мы можем посмотреть, как она выглядит не в ванных санатория, а в природе. А заодно ощутить её специфический аромат:)

Чайные плантации

Следующая точка маршрута — чайные плантации «Мацеста чай». Это одна из самых северных плантаций в мире. Вы узнаете об особенностях российского чаеводства, увидите работу фабрики и продегустируете разные сорта чая. А при желании, сможете собрать немного чайных листов прямо с куста.

Водопады на реке Змейка

Дальше я отвезу вас в одно из моих любимых мест силы. Змейковские водопады, или каскады лесных водопадов на реке Змейка — часть территории Сочинского национального парка. У вас будет час, чтобы погулять по колхидскому лесу вдоль череды водопадов и зарядиться его умиротворяющей атмосферой. Еще одно преимущество этого места — здесь тихо, камерно и мало туристов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio X-Line. Смогу забрать вас из места проживания (в Центральном или Хостинском районе).
  • После экскурсии я предложу вам на выбор приятные места для обеда

Дополнительные расходы

  • Стоимость входного билета на сероводородный источник — 100 руб. /чел. Обратите внимание, что на месте нельзя контактировать с водой.
  • Стоимость посещения чайной фабрики — 400 руб. /чел., дети до 7 лет — 60 руб.
  • Стоимость входного билета в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел., дети до 10 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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