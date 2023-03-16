Сочи — это не только приморский и горнолыжный курорт, но и лечебный. Современная история развития города началась благодаря целебным сероводородным источникам на Мацесте. Их еще называют «огненной водой», потому что от соприкосновения с жидкостью кожа в этом месте начинает краснеть. Без разрешения врача окунаться в такую воду нельзя, но мы можем посмотреть, как она выглядит не в ванных санатория, а в природе. А заодно ощутить её специфический аромат:)
Следующая точка маршрута — чайные плантации «Мацеста чай». Это одна из самых северных плантаций в мире. Вы узнаете об особенностях российского чаеводства, увидите работу фабрики и продегустируете разные сорта чая. А при желании, сможете собрать немного чайных листов прямо с куста.
Дальше я отвезу вас в одно из моих любимых мест силы. Змейковские водопады, или каскады лесных водопадов на реке Змейка — часть территории Сочинского национального парка. У вас будет час, чтобы погулять по колхидскому лесу вдоль череды водопадов и зарядиться его умиротворяющей атмосферой. Еще одно преимущество этого места — здесь тихо, камерно и мало туристов.