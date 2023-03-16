Приглашаю вас познакомиться с аутентичным «старым» Сочи: без пляжных гамаков и толп людей. Мы отправимся к лечебному источнику в Мацесте, с которого началась история развития города. Затем я покажу вам одну из самых северных чайных плантаций в мире, где вы продегустируете разные сорта чая и даже соберете зеленые листочки прямо с куста. А в завершение прогуляемся вдоль камерных лесных водопадов — по одному из моих любимых «мест силы».

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Описание

Что вас ожидает

Сероводородные источники

Сочи — это не только приморский и горнолыжный курорт, но и лечебный. Современная история развития города началась благодаря целебным сероводородным источникам на Мацесте. Их еще называют «огненной водой», потому что от соприкосновения с жидкостью кожа в этом месте начинает краснеть. Без разрешения врача окунаться в такую воду нельзя, но мы можем посмотреть, как она выглядит не в ванных санатория, а в природе. А заодно ощутить её специфический аромат:)

Чайные плантации

Следующая точка маршрута — чайные плантации «Мацеста чай». Это одна из самых северных плантаций в мире. Вы узнаете об особенностях российского чаеводства, увидите работу фабрики и продегустируете разные сорта чая. А при желании, сможете собрать немного чайных листов прямо с куста.

Водопады на реке Змейка

Дальше я отвезу вас в одно из моих любимых мест силы. Змейковские водопады, или каскады лесных водопадов на реке Змейка — часть территории Сочинского национального парка. У вас будет час, чтобы погулять по колхидскому лесу вдоль череды водопадов и зарядиться его умиротворяющей атмосферой. Еще одно преимущество этого места — здесь тихо, камерно и мало туристов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio X-Line. Смогу забрать вас из места проживания (в Центральном или Хостинском районе).

После экскурсии я предложу вам на выбор приятные места для обеда

Дополнительные расходы