Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое

Насладиться единением с нетронутой природой, полюбоваться водоёмами и звёздным небом
Наш маршрут объединяет энергичный горный поход, познавательные элементы и погружение в атмосферу дикой природы. Мы побываем в охраняемой заповедной зоне с редкими и выразительными пейзажами.

Дойдём до озера Кардывач — одной
из жемчужин высокогорья с удивительно холодной водой даже в разгар лета. Прогуляемся к озёрам Верхний Кардывач и мистическому Синеокому, которое географ Ю. К. Ефремов сравнивал с «двумя кобальтово-синими глазами», скрытыми среди скал.

Будем устраивать привалы у водоёмов, вечерами собираться у потрескивающего костра и любоваться мерцанием звёзд, а опытные инструкторы поддержат в любых вопросах, позаботятся о безопасности, организации питания и комфорте на всём протяжении похода.

Описание тура

Организационные детали

Пограничный пропуск обязателен. Помощь в оформлении предоставляется (нужны паспортные данные).

Тур проводят супруги: Максим (гид-лидер с разрешением на погранзону) и его жена (второй гид).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заброска до места старта, поход до озера, разбивка стоянки

Утром встретимся у этнографического комплекса «Моя Россия» в посёлке Эсто-Садок. Отсюда начнётся наше путешествие: нас ждёт трансфер на внедорожниках до Энгельмановых полян — стартовой точки маршрута.

После прибытия проведём инструктаж по безопасности, равномерно распределим снаряжение между всеми участниками и начнём пеший переход по живописной тропе длиной около 17 км в сторону озера Кардывач. По дороге сделаем остановку на обед — горячий чай или кофе с бутербродами помогут восстановить силы.

Вечером разобьём лагерь на берегу озера, поужинаем и останемся на ночёвку в палатках, наслаждаясь тишиной гор и звёздным небом.

2 день

Поход к озеру Верхний Кардывач, привал на берегу

После завтрака налегке отправимся в радиальный выход к высокогорному озеру Верхний Кардывач — путь туда займёт около 2 часов. На берегу для обеда и отдыха — у нас будет время, чтобы насладиться красотой первозданных пейзажей, сделать фотографии и почувствовать полное единение с природой. После неспешного возвращения в лагерь вас будет ждать сытный ужин у костра.

3 день

По следам географа Ефремова: к озеру Синеокому

Утром, позавтракав, совершим второй радиальный выход — к озеру Синеокому, которое знаменитый географ Ю. К. Ефремов описал как «два кобальтово-синих ока», скрытых среди скальных утёсов. Сравнение с цифрой «8», начерченной синевой воды, делает это место поэтическим символом Кавказа.

Протяжённость маршрута составит 7 км, общий набор высоты — около 800 метров, продолжительность перехода в обе стороны — примерно 5–6 часов. В поход возьмём с собой лёгкий перекус, горелки и всё необходимое для горячего чая. К вечеру вернёмся в лагерь, чтобы поужинать и отдохнуть перед возвращением.

4 день

Обратный путь

Утром позавтракаем, соберём лагерь и начнём спуск по уже знакомой тропе. Дорога обратно будет проще: рюкзаки станут легче, а мы будем идти вниз. На Энгельмановых полянах нас вновь будет ждать транспорт заповедника, который отвезёт к парковке у комплекса «Моя Россия», где завершится наше путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник40 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвки в палатках в рамках похода
  • Трёхразовое питание
  • Транспорт до Энгельмановых полян (в обе стороны)
  • Пропуск в заповедник на 4 дня
  • Бивачное снаряжение (спальник, каремат)
  • Рюкзак
  • Индивидуальная посуда (кружка, ложка, тарелка, сидушка)
  • Дождевик
  • Групповое снаряжение (тент, аптечка, рации)
  • Услуги инструкторов
  • Постановка на учёт в МЧС
  • Помощь в получении пограничного пропуска
Что не входит в цену
  • Трансфер до Этнографического комплекса «Моя Россия» (обсуждается отдельно)
  • Индивидуальные лекарства
  • Личные вещи
  • Головные уборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор, 6:00
Завершение: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 297 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.

