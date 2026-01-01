Дойдём до озера Кардывач — одной
Описание тура
Организационные детали
Пограничный пропуск обязателен. Помощь в оформлении предоставляется (нужны паспортные данные).
Тур проводят супруги: Максим (гид-лидер с разрешением на погранзону) и его жена (второй гид).
Программа тура по дням
Встреча, заброска до места старта, поход до озера, разбивка стоянки
Утром встретимся у этнографического комплекса «Моя Россия» в посёлке Эсто-Садок. Отсюда начнётся наше путешествие: нас ждёт трансфер на внедорожниках до Энгельмановых полян — стартовой точки маршрута.
После прибытия проведём инструктаж по безопасности, равномерно распределим снаряжение между всеми участниками и начнём пеший переход по живописной тропе длиной около 17 км в сторону озера Кардывач. По дороге сделаем остановку на обед — горячий чай или кофе с бутербродами помогут восстановить силы.
Вечером разобьём лагерь на берегу озера, поужинаем и останемся на ночёвку в палатках, наслаждаясь тишиной гор и звёздным небом.
Поход к озеру Верхний Кардывач, привал на берегу
После завтрака налегке отправимся в радиальный выход к высокогорному озеру Верхний Кардывач — путь туда займёт около 2 часов. На берегу для обеда и отдыха — у нас будет время, чтобы насладиться красотой первозданных пейзажей, сделать фотографии и почувствовать полное единение с природой. После неспешного возвращения в лагерь вас будет ждать сытный ужин у костра.
По следам географа Ефремова: к озеру Синеокому
Утром, позавтракав, совершим второй радиальный выход — к озеру Синеокому, которое знаменитый географ Ю. К. Ефремов описал как «два кобальтово-синих ока», скрытых среди скальных утёсов. Сравнение с цифрой «8», начерченной синевой воды, делает это место поэтическим символом Кавказа.
Протяжённость маршрута составит 7 км, общий набор высоты — около 800 метров, продолжительность перехода в обе стороны — примерно 5–6 часов. В поход возьмём с собой лёгкий перекус, горелки и всё необходимое для горячего чая. К вечеру вернёмся в лагерь, чтобы поужинать и отдохнуть перед возвращением.
Обратный путь
Утром позавтракаем, соберём лагерь и начнём спуск по уже знакомой тропе. Дорога обратно будет проще: рюкзаки станут легче, а мы будем идти вниз. На Энгельмановых полянах нас вновь будет ждать транспорт заповедника, который отвезёт к парковке у комплекса «Моя Россия», где завершится наше путешествие.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|40 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночёвки в палатках в рамках похода
- Трёхразовое питание
- Транспорт до Энгельмановых полян (в обе стороны)
- Пропуск в заповедник на 4 дня
- Бивачное снаряжение (спальник, каремат)
- Рюкзак
- Индивидуальная посуда (кружка, ложка, тарелка, сидушка)
- Дождевик
- Групповое снаряжение (тент, аптечка, рации)
- Услуги инструкторов
- Постановка на учёт в МЧС
- Помощь в получении пограничного пропуска
Что не входит в цену
- Трансфер до Этнографического комплекса «Моя Россия» (обсуждается отдельно)
- Индивидуальные лекарства
- Личные вещи
- Головные уборы