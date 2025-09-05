Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
5 сен в 10:00
26 сен в 10:00
16 000 ₽ за человека
Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое
Насладиться единением с нетронутой природой, полюбоваться водоёмами и звёздным небом
Начало: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор,...
25 сен в 06:00
40 500 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к морю: поход с палатками в мини-группе
Подняться на Оштен, прогуляться по буковому лесу и заглянуть к горным пастухам
Начало: Вокзал Сочи, время - по договорённости
14 сен в 10:00
18 800 ₽ за человека
