Найдено 3 тура в категории «Спортивные туры» в Сочи, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Пешая
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
5 сен в 10:00
26 сен в 10:00
16 000 ₽ за человека
Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое
Пешая
4 дня
Поход в окрестностях Сочи: к озёрам Кардывач и Синеокое
Насладиться единением с нетронутой природой, полюбоваться водоёмами и звёздным небом
Начало: Этнографический комплекс «Моя Россия», Роза Хутор,...
25 сен в 06:00
40 500 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к морю: поход с палатками в мини-группе
Пешая
4 дня
От плато Лаго-Наки к морю: поход с палатками в мини-группе
Подняться на Оштен, прогуляться по буковому лесу и заглянуть к горным пастухам
Начало: Вокзал Сочи, время - по договорённости
14 сен в 10:00
18 800 ₽ за человека

