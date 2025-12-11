От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
32 000 ₽ за человека
День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
Погулять по Олимпийскому парку и Гагре и насладиться видами Бзыбского ущелья и озера Рица
Начало: Сочи, аэропорт или ж/д вокзал, 11:00
30 дек в 11:00
22 000 ₽ за человека
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, точное место по договорённости, 8:00
31 дек в 08:00
3 янв в 08:00
45 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур из Сочи: на пикапе в Геленджик и на эндуро к сухогрузу «Рио»
Полюбоваться Чёрным морем и горами, промчать по склонам на мотоцикле, забрать фото и видео на память
Начало: Ваше место проживания в Сочи/Адлере, 9:00
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
73 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Для школьников»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
- День в Сочи, два в Абхазии: экспресс-тур по главным местам
- Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
- Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
- Индивидуальный автотур из Сочи: на пикапе в Геленджик и на эндуро к сухогрузу «Рио»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Для школьников" можно забронировать 6 авторских туров от 22 000 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Сочи на 2025 год для школьников, 2 ⭐ отзыва, цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль