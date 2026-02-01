Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
20 фев в 08:00
21 фев в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур из Сочи: на пикапе в Геленджик и на эндуро к сухогрузу «Рио»
Полюбоваться Чёрным морем и горами, промчать по склонам на мотоцикле, забрать фото и видео на память
Начало: Ваше место проживания в Сочи/Адлере, 9:00
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
73 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
1 июн в 14:00
22 июн в 14:00
51 800 ₽
64 750 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сочи
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Сочи в феврале 2026
Сейчас в Сочи в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 51 800 до 73 000 со скидкой до 20%.
Забронируйте тур в Сочи на 2026 год по теме «С детьми», цены от 51800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель