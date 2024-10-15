скидка
15%
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
«Новый год будем праздновать либо на абхазском застолье в горном селе (застолье не индивидуально для нашей группы, там будет около 400 гостей), либо в ресторане со стеклянным мостом над рекой в горах»
30 дек в 14:00
6340053 890₽ за человека
5 дней
Новый год в Сочи
Начало: Г. Сочи
«После экскурсии у Вас будет возможность остаться в центральном Сочи для празднования Нового года или уехать с нами в отель»
30 дек в 10:00
46 700₽ за человека
3 дня
Новогодние каникулы в Сочи
Начало: Краснодарский край, Сочи
«Новогодний тур-путешествие на лучший горнолыжный курорт страны»
4 янв в 10:00
19 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон15 октября 2024Тур оказался на высшем уровне. Интенсивность себя оправдала, без хотя бы средней подготовки, лучше даже не пробовать. Отлично провел время,
- ООльга18 сентября 2024Великолепные экскурсии по маршруту "сочинский эксклюзив" С экскурсоводом Анной Александровной С. . Профессионально, интересно, с хорошими знаниями об истории края
- ООксана13 августа 2024Бесподобный тур! Долго с внуком выбирали тур, красивый и не очень сложный, остановились на "Молодежь исследует мир", но из-за погодных условий
- ААнастасия14 января 2024Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает интересные детали, общительная, участливая.
- ДДмитрий14 января 2024Круто, величественно, очаровательно, бомбически.
- ССветлана12 января 2024Отдых сложился
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новогодние туры 2025»
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Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 19 100 до 53 890 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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