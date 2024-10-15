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Анна Александровна рассказывает исторические факты! Сталинская дача открылась в потрясающем виде, это так грандиозно и в наши дни! Это великолепный памятник культуры и архитектуры. Этим стоит гордится! Стоит обратить внимание и на маршрут Воронцовские пещеры. Это сказочное ощущение с элементами каменного средневековья. Прохлада пещеры добавляет тревожности в ощущениях. Этот маршрут замечателен еще и тем, что завершается в Хостинской чайхоне, где мы познакомились с чайной культурой. Восхождение на гору Ахун позволило любоваться великолепным панорамным видом города Сочи и его побережьем. Мацестинская долина тоже частица истории, здесь нас ознакомили с полной историей от строительства до сегодняшних дней. День завершился посещением водопадов на реке Змейка чудесным пикником на природе. Удалось ознакомиться и с грибами, произрастающими на склонах гор этой реки. Посетили мы и Тиссо-самшитовую рощу и дендрологический парк, где ознакомились с незнакомыми и таинственными растениями. Увлекательные маршруты организованы на высоком уровне. Звезду сняла за то, что проживание в Голубых далях удалено от моря и нет возможности посетить море до экскурсии и после. Но возможно кому то море и не нужно….