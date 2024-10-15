Туры на новогодние праздники 2025 в Сочи

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Сочи, цены от 19 100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
На машине
скидка
15%
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
«Новый год будем праздновать либо на абхазском застолье в горном селе (застолье не индивидуально для нашей группы, там будет около 400 гостей), либо в ресторане со стеклянным мостом над рекой в горах»
30 дек в 14:00
6340053 890 за человека
Новый год в Сочи
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новый год в Сочи
Начало: Г. Сочи
«После экскурсии у Вас будет возможность остаться в центральном Сочи для празднования Нового года или уехать с нами в отель»
30 дек в 10:00
46 700 за человека
Новогодние каникулы в Сочи
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новогодние каникулы в Сочи
Начало: Краснодарский край, Сочи
«Новогодний тур-путешествие на лучший горнолыжный курорт страны»
4 янв в 10:00
19 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    15 октября 2024
    Новый год в Сочи
    Тур оказался на высшем уровне. Интенсивность себя оправдала, без хотя бы средней подготовки, лучше даже не пробовать. Отлично провел время,
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    группа оказалась сплоченная, да и с погодой очень повезло (+25 и безоблачно на всем протяжении маршрута). В общем, все понравилось, масса острых ощущений и положительных эмоций.

    Тур оказался на высшем уровне. Интенсивность себя оправдала, без хотя бы средней подготовки, лучше даже не
  • О
    Ольга
    18 сентября 2024
    Новый год в Сочи
    Великолепные экскурсии по маршруту "сочинский эксклюзив" С экскурсоводом Анной Александровной С. . Профессионально, интересно, с хорошими знаниями об истории края
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    Анна Александровна рассказывает исторические факты! Сталинская дача открылась в потрясающем виде, это так грандиозно и в наши дни! Это великолепный памятник культуры и архитектуры. Этим стоит гордится! Стоит обратить внимание и на маршрут Воронцовские пещеры. Это сказочное ощущение с элементами каменного средневековья. Прохлада пещеры добавляет тревожности в ощущениях. Этот маршрут замечателен еще и тем, что завершается в Хостинской чайхоне, где мы познакомились с чайной культурой. Восхождение на гору Ахун позволило любоваться великолепным панорамным видом города Сочи и его побережьем. Мацестинская долина тоже частица истории, здесь нас ознакомили с полной историей от строительства до сегодняшних дней. День завершился посещением водопадов на реке Змейка чудесным пикником на природе. Удалось ознакомиться и с грибами, произрастающими на склонах гор этой реки. Посетили мы и Тиссо-самшитовую рощу и дендрологический парк, где ознакомились с незнакомыми и таинственными растениями. Увлекательные маршруты организованы на высоком уровне. Звезду сняла за то, что проживание в Голубых далях удалено от моря и нет возможности посетить море до экскурсии и после. Но возможно кому то море и не нужно….

  • О
    Оксана
    13 августа 2024
    Новый год в Сочи
    Бесподобный тур! Долго с внуком выбирали тур, красивый и не очень сложный, остановились на "Молодежь исследует мир", но из-за погодных условий
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    тур заменили на 30й маршрут. И, как говорят, всё к лучшему. Изумительная природа, чередование альпийских лугов с ледниками, красивейшие горные панорамы, всё супер! Подобралась маленькая, дружная команда. Получили море положительных эмоций! Прекрасная организация тура.

    Бесподобный тур!Бесподобный тур!Бесподобный тур!Бесподобный тур!Бесподобный тур!
  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Новогодние каникулы в Сочи
    Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает интересные детали, общительная, участливая.
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    Несмотря на то, что с погодой не сильно повезло, тур был очень насыщенным, интересным, от Сочи осталась в восторге! В феврале запланирована новая поездка от Большой Страны, с нетерпением жду:)

    Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Новогодние каникулы в Сочи
    Круто, величественно, очаровательно, бомбически.
  • С
    Светлана
    12 января 2024
    Новогодние каникулы в Сочи
    Отдых сложился

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новогодние туры 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
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  2. Олимпийский Парк
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 19 100 до 53 890 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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