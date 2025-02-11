Вы посетите главные достопримечательности города, побываете в Абхазии и восхититесь неподражаемым зелёным нарядом парков и скверов в самых северных субтропиках в мире.
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Программа тура по дням
Прибытие. Олимпийский парк
Заезд в гостиницу после 14:00.
Самостоятельная прогулка по городу.
Ориентировочно в 17:00 (время уточняется) поездка в Олимпийский парк с посещением новогодней программы Олимпийского фонтана.
Перед Вами предстанет во всём великолепии Олимпийский Сочи.
Сочи
Вас ждет праздничный город в новогоднем убранстве: гирлянды на пальмах, яркая иллюминация и украшения витрин.
Утром отправляемся на неспешную прогулку по историческому центру города с праздничным глинтвейном и вкусными пирожными.
Вы пройдёте по улице Навагинской – центральному Бродвею города, побываете в морском порту и на Приморской набережной.
После перерыва на обед Вас жду тенистые аллеи одного из самых старых и самых красивых парков Сочи – парка Дендрарий.
Общая длительность прогулки 4-5 часов.
После экскурсии у Вас будет возможность остаться в центральном Сочи для празднования Нового года или уехать с нами в отель.
Вечером Вы можете отправиться отмечать Новый год в кафе (бронируется заранее за дополнительную плату) или посетить центральную ёлку города и встретить Новый год на площади Сочи.
Красная Поляна
Поздний выезд в 11:00.
Поездка на Красную Поляну.
Вы посетите минеральный источник Чвижепсе, Краснополянскую пасеку, дольменный комплекс Красной Поляны и водопад Девичьи слёзы.
А также сможете пройтись набережной реки Мзымта на одном из горнолыжных курортов.
Общая длительность программы около 6 часов.
Внимание! Посещение канатной дороги не предусмотрено.
Абхазия
Экскурсия в Абхазию.
Вас ждёт море солнца, прекрасное озеро Рица и потрясающая Новоафонская пещера.
Ранний выезд! Не забудьте заказать ланч-боксы (завтрак) накануне.
Отъезд
Освобождение номеров.
Расчётный час 12:00.
Проживание
Тур предусматривает 2-, 3-местное размещение в гостинице.
Доплата за 1-местное размещение — 12 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Грин Хоста
2-, 3-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды
Отель Green Hosta расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с плоскоэкранным телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски. В кафе есть терраса и бар.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе тура: в олимпийский парк и обратно к месту размещения - минивэн, в центральный Сочи - электропоезд, обратно к месту размещения - минивэн
- Экскурсии по программе: обзорная по Сочи с парком Дендрарий, обзорная экскурсия на Красную Поляну, золотое кольцо Абхазии - зимний вариант
- Проживание в отеле города Сочи 2-, 3-местные номера с удобствами
- Питание: завтраки (2-5 дни программы)
- Праздничный глинтвейн
- Работа экскурсовода
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билет до Сочи и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Питание: обеды в кафе и ужины по меню
- Доплата за 1-местное размещение - 12 000 руб. /чел
- Входные билеты в Сочинский национальный парк: входные билеты в парк Дендрарий - 320 руб. /чел. входные платы в Сочинский национальный парк на водопад Девичьи слёзы - 200 руб. /чел. дольмены Красной Поляны - 200 руб./чел
- Входные билеты в парк Дендрарий - 320 руб. /чел
- Входные платы в Сочинский национальный парк на водопад Девичьи слёзы - 200 руб. /чел
- Дольмены Красной Поляны - 200 руб./чел
- Транспортные сборы на территории Абхазии - от 2 000 руб. /чел
- Новоафонская пещера - 700 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /день
- Новогодний банкет - стоимость уточняется
- Трансферы вне программы
- Экологические сборы в Сочинском национальном парке - от 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобный комплект вещей по сезону (в это время года температура может быть в пределах +15/-10 градусов);
- обувь на низкой подошв;
- фототехника;
- зонт или плащ;
- головной убор — защита от солнца;
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых; для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника организационной фирмы.
Может ли измениться программа?
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы.
Страховка входит в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка на время тура.
Где начинается программа?
Место сбора группы — отель размещения, вы добираетесь из аэропорта или железнодорожного вокзала самостоятельно.