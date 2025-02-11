Новый год в Сочи

Фееричный и неповторимый – таким представится Вам Сочи в эти новогодние дни.

Вы посетите главные достопримечательности города, побываете в Абхазии и восхититесь неподражаемым зелёным нарядом парков и скверов в самых северных субтропиках в мире.
4.33
3 отзыва
Новый год в Сочи
Новый год в Сочи
Новый год в Сочи
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Олимпийский парк

Заезд в гостиницу после 14:00.

Самостоятельная прогулка по городу.

Ориентировочно в 17:00 (время уточняется) поездка в Олимпийский парк с посещением новогодней программы Олимпийского фонтана.

Перед Вами предстанет во всём великолепии Олимпийский Сочи.

Прибытие. Олимпийский паркПрибытие. Олимпийский паркПрибытие. Олимпийский паркПрибытие. Олимпийский парк
2 день

Сочи

Вас ждет праздничный город в новогоднем убранстве: гирлянды на пальмах, яркая иллюминация и украшения витрин.

Утром отправляемся на неспешную прогулку по историческому центру города с праздничным глинтвейном и вкусными пирожными.

Вы пройдёте по улице Навагинской – центральному Бродвею города, побываете в морском порту и на Приморской набережной.

После перерыва на обед Вас жду тенистые аллеи одного из самых старых и самых красивых парков Сочи – парка Дендрарий.

Общая длительность прогулки 4-5 часов.

После экскурсии у Вас будет возможность остаться в центральном Сочи для празднования Нового года или уехать с нами в отель.

Вечером Вы можете отправиться отмечать Новый год в кафе (бронируется заранее за дополнительную плату) или посетить центральную ёлку города и встретить Новый год на площади Сочи.

СочиСочиСочиСочи
3 день

Красная Поляна

Поздний выезд в 11:00.

Поездка на Красную Поляну.

Вы посетите минеральный источник Чвижепсе, Краснополянскую пасеку, дольменный комплекс Красной Поляны и водопад Девичьи слёзы.

А также сможете пройтись набережной реки Мзымта на одном из горнолыжных курортов.

Общая длительность программы около 6 часов.

Внимание! Посещение канатной дороги не предусмотрено.

Красная ПолянаКрасная ПолянаКрасная ПолянаКрасная Поляна
4 день

Абхазия

Экскурсия в Абхазию.

Вас ждёт море солнца, прекрасное озеро Рица и потрясающая Новоафонская пещера.

Ранний выезд! Не забудьте заказать ланч-боксы (завтрак) накануне.

АбхазияАбхазияАбхазияАбхазия
5 день

Отъезд

Освобождение номеров.

Расчётный час 12:00.

Проживание

Тур предусматривает 2-, 3-местное размещение в гостинице.

Доплата за 1-местное размещение — 12 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Грин Хоста

4 ночи

2-, 3-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды

Отель Green Hosta расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с плоскоэкранным телевизором.

Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.

По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски. В кафе есть терраса и бар.

Грин ХостаГрин ХостаГрин ХостаГрин ХостаГрин ХостаГрин Хоста

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе тура: в олимпийский парк и обратно к месту размещения - минивэн, в центральный Сочи - электропоезд, обратно к месту размещения - минивэн
  • Экскурсии по программе: обзорная по Сочи с парком Дендрарий, обзорная экскурсия на Красную Поляну, золотое кольцо Абхазии - зимний вариант
  • Проживание в отеле города Сочи 2-, 3-местные номера с удобствами
  • Питание: завтраки (2-5 дни программы)
  • Праздничный глинтвейн
  • Работа экскурсовода
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билет до Сочи и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание: обеды в кафе и ужины по меню
  • Доплата за 1-местное размещение - 12 000 руб. /чел
  • Входные билеты в Сочинский национальный парк: входные билеты в парк Дендрарий - 320 руб. /чел. входные платы в Сочинский национальный парк на водопад Девичьи слёзы - 200 руб. /чел. дольмены Красной Поляны - 200 руб./чел
  • Входные билеты в парк Дендрарий - 320 руб. /чел
  • Входные платы в Сочинский национальный парк на водопад Девичьи слёзы - 200 руб. /чел
  • Дольмены Красной Поляны - 200 руб./чел
  • Транспортные сборы на территории Абхазии - от 2 000 руб. /чел
  • Новоафонская пещера - 700 руб. /чел
  • Курортный сбор - 100 руб. /день
  • Новогодний банкет - стоимость уточняется
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы в Сочинском национальном парке - от 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобный комплект вещей по сезону (в это время года температура может быть в пределах +15/-10 градусов);
  • обувь на низкой подошв;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • головной убор — защита от солнца;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых; для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника организационной фирмы.

Может ли измениться программа?

Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы.

Страховка входит в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка на время тура.

Где начинается программа?

Место сбора группы — отель размещения, вы добираетесь из аэропорта или железнодорожного вокзала самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
11 фев 2025
Добрый день! Тур предполагает средний уровень. Однако сложность тура выше среднего. Людям, которые не привыкли к пешим турам, не стоит соглашаться на этот тур. Долина реки Сочи бесспорно привлекательна. Но
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даже в начале июня было невыносимо жарко идти по безветренному лесу. Я человек деревенский, привыкший к нагрузке. Поэтому мне эта прогулка 6 км туда и 6 км обратно далась достаточно легко. Но даже мой муж и племянница (а они тоже привыкли к трудностям), да и все вокруг были вымотаны. К тому же это прогулка галопом. Экскурсовод достаточно жесткая женщина, но её можно понять, потому что мы не успеваем, ноем. Водопад был удивителен🔥поели макароны с тушёнкой, к ним огурцы,выпили чаю и обратно. С нами в туре были люди эдакого интеллигентного толка, которые были в шоке от длины похода, от того, что сурова была экскурсовод и от того, что столько же идти обратно. У них не было слов. Они даже не поели. Мы на всякий случай подкрепились. На следующий день нас ждал похожий день, тоже пешая прогулка. Никто не согласился. Потому что этот один день на всех убил😁через день был дендрарий. Было достаточно интересно, много нового узнали. Погода была нежаркая, невиданные ранее деревья и кустарники. Накормили греческой шаурмой. Можно было в баню. Но мои отказались. Они мне ещё долго вспоминали прогулку по лесу😂 Итог: в этом туре первые дни самые лёгкие, как раз для отдыха, остальные дни это гонка. Только для любителей активного, очень активного отдыха. Еще момент:аппартаменты на Голубых далях. Рядом инфраструктура для отдыха нулевая. Через дорогу пляж, но грязный. Нет ни кафе, ни ресторанов в шаговой доступности. Только продуктовые магазины. Соответственно, после тура и сходить некуда. Квартира (те самые аппартаменты) неплоха, приятно, что в холодильнике что-то было по приезду. Но не стоит обольщаться. Зато на общественном транспорте легко и быстро доехали до Сириуса и граница с Абхазией рядом. На день и туда съездили. Минус за несоответствие сложности тура и аппартаменты. Хотя забыла указать плюс:женщина заселила в аппартаменты нас рано утром. Мы успели привести себя в порядок и начать тур.

А
15 окт 2024
Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту.
Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту.
О
18 сен 2024
Очевидно, что Анна Александровна любит свою работу, уделяет ей очень много времени, творчески подходит к выбору программы. Спасибо большое за организацию маршрута, Анна Александровна, творческих Вам успехов и благополучия.

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