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Авторский тур
8 дней
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Начало: Г. Кемь
«История и легенды» (продолжительность — 4 часа)»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
«Мифы, догадки, легенды, гипотезы, теории — лишь точки на исторической карте Соловков»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Начало: Г. Кемь
«История и легенды» (продолжительность — 4 часа)»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 51 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ООльга28 июня 2023Добрый день! Хочется поделиться впечатлениями о Гранд- туре на Соловецкие острова. Понравилось Всё. Начиная от прибытия и заканчивая последними минутками
- ДДарья6 июля 2022Хороший тур, все успеваешь посмотреть и много свободного времени. Экскурсии распланированы так, что можно их менять и переставлять под свои
- ЛЛариса22 июня 2022Незабываемые впечатления о Севере, поразительная красота, история нашей страны, великие и трагические ее моменты. Чувство полного слияния с Божьим миром на мысе Белужьем.
- ТТатьяна11 июня 2022Тур прошёл замечательно!!,
- ККипиченко6 июня 2022Прекрасно организованный тур по прекрасному и удивительному острову.
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Соловецком в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 43 800 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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