Откройте для себя мифы и легенды Соловецкого с нашими турми

Найдено 3 тура в категории «Мифы и легенды» в Соловецком, цены от 43 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Начало: Г. Кемь
«История и легенды» (продолжительность — 4 часа)»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 59 500 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
«Мифы, догадки, легенды, гипотезы, теории — лишь точки на исторической карте Соловков»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800 за человека
Архипелаг Соловки. Святая легенда
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Начало: Г. Кемь
«История и легенды» (продолжительность — 4 часа)»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 51 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • О
    Ольга
    28 июня 2023
    Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
    Добрый день! Хочется поделиться впечатлениями о Гранд- туре на Соловецкие острова. Понравилось Всё. Начиная от прибытия и заканчивая последними минутками
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    на острове. Наш тур начался с прибытия в город Кемь, там нас встретили и заселили в отличную гостиницу, находящуюся на берегу красивейшей речки Кемь. Переночевав утром мы отправились на теплоходе на Соловецкие острова, плыли пару часов. И уже когда приближались к Острову, у меня наворачивались слезы от эмоций, от той красоты, которую я увидела. Нас встретили очень приятные люди, отвезли вещи в гостиницу и провели экскурсию по Соловецкому Кремлю, а потом мы отправились в Соловки - отель, там нас заселили, накормили обедом. Сама территория отеля ухоженная, дорожки, растения, номера отличные, чистые, каждый день уборка и замена полотенец. Завтраки были включены. В тур также входят экскурсии разноплановые, интересные. Прекрасные экскурсоводы. Много водных экскурсий, плыть на острова по Белому морю. Вода в море прозрачная, видно дно! Озера на острове чистейшие! Кажется, что куда ни посмотри везде красота!!! Воздух потрясающий, растительность интересная. Сам монастырь величественный! На Острове живут приятные люди, многие приезжают на лето. Есть здесь хорошие места, чтобы отведать рыбки, да и просто покушать. Это кафе Пинагор, Старый карбас, там очень вкусная рыба и не только!!!. Вообщем могу сказать,что не было ни секунды, чтобы я пожалела, что приехала но Соловки. Уезжать совсем не хотелось. Погода чудесная была, но теплую одежду надо брать, обувь тоже хорошую и удобную. Мне очень бы хотелось вернуться туда снова!!!

    Добрый день! Хочется поделиться впечатлениями о Гранд- туре на Соловецкие острова. Понравилось Всё. Начиная от прибытияДобрый день! Хочется поделиться впечатлениями о Гранд- туре на Соловецкие острова. Понравилось Всё. Начиная от прибытияДобрый день! Хочется поделиться впечатлениями о Гранд- туре на Соловецкие острова. Понравилось Всё. Начиная от прибытияДобрый день! Хочется поделиться впечатлениями о Гранд- туре на Соловецкие острова. Понравилось Всё. Начиная от прибытия
  • Д
    Дарья
    6 июля 2022
    Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
    Хороший тур, все успеваешь посмотреть и много свободного времени. Экскурсии распланированы так, что можно их менять и переставлять под свои
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    планы. Но лучше планировать все экскурсии заранее, которые не входят в программу - особенно морские и островные, иначе есть риск не попасть, так как желающих много. Гиды очень интересно и увлечённо рассказывают про историю и факты

  • Л
    Лариса
    22 июня 2022
    Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
    Незабываемые впечатления о Севере, поразительная красота, история нашей страны, великие и трагические ее моменты. Чувство полного слияния с Божьим миром на мысе Белужьем.
  • Т
    Татьяна
    11 июня 2022
    Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
    Тур прошёл замечательно!!,
  • К
    Кипиченко
    6 июня 2022
    Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
    Прекрасно организованный тур по прекрасному и удивительному острову.

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Мифы и легенды»

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  3. Архипелаг Соловки. Святая легенда
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  2. Соловецкий монастырь
Сколько стоит тур в Соловецком в июне 2024
Сейчас в Соловецком в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 43 800 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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