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на острове. Наш тур начался с прибытия в город Кемь, там нас встретили и заселили в отличную гостиницу, находящуюся на берегу красивейшей речки Кемь. Переночевав утром мы отправились на теплоходе на Соловецкие острова, плыли пару часов. И уже когда приближались к Острову, у меня наворачивались слезы от эмоций, от той красоты, которую я увидела. Нас встретили очень приятные люди, отвезли вещи в гостиницу и провели экскурсию по Соловецкому Кремлю, а потом мы отправились в Соловки - отель, там нас заселили, накормили обедом. Сама территория отеля ухоженная, дорожки, растения, номера отличные, чистые, каждый день уборка и замена полотенец. Завтраки были включены. В тур также входят экскурсии разноплановые, интересные. Прекрасные экскурсоводы. Много водных экскурсий, плыть на острова по Белому морю. Вода в море прозрачная, видно дно! Озера на острове чистейшие! Кажется, что куда ни посмотри везде красота!!! Воздух потрясающий, растительность интересная. Сам монастырь величественный! На Острове живут приятные люди, многие приезжают на лето. Есть здесь хорошие места, чтобы отведать рыбки, да и просто покушать. Это кафе Пинагор, Старый карбас, там очень вкусная рыба и не только!!!. Вообщем могу сказать,что не было ни секунды, чтобы я пожалела, что приехала но Соловки. Уезжать совсем не хотелось. Погода чудесная была, но теплую одежду надо брать, обувь тоже хорошую и удобную. Мне очень бы хотелось вернуться туда снова!!!