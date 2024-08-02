Религиозные туры по святым местам Соловецкого

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Соловецком, цены от 34 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны Соловецкого Архипелага
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Тайны Соловецкого Архипелага
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники»
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 48 500 за человека
Соловки - тайны севера
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
«Погрузитесь с нами в историческое наследие Соловецкого монастыря»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
«Именно с берега Выга в Белое море отправятся будущие основатели Соловецкого монастыря старец Савватий и инок Герман»
26 авг в 10:00
от 42 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Соловки - тайны севера
    Всем довольна.
  • В
    Виолетта
    30 июля 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Всё прошло отлично спасибо!
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  • О
    Олег
    29 июля 2024
    Соловки - тайны севера
    Вы лучшие!
  • Е
    Егоркин
    17 июля 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура и экскурсоводах с указанием телефонов для связи, на все просьбы реагировали своевременно, накладок не было.
    Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тураОрганизация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура
  • Н
    Наталья
    8 июля 2024
    Тайны Соловецкого Архипелага
    Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную гору. Про Немецкий кузов отдельное спасибо, красота от которой дух захватывает.
    Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на СекирнуюВсе организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную
  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2024
    Соловецкие острова и Беломорканал
    Поездкой впечатлён.
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2024
    Соловецкие острова и Беломорканал
    Большое спасибо за предоставленные Вами услуги по организации тура Г. Беломорск - Большой Соловецкий остров. Всё получилось. Все лица сопровождения были
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    на месте, очень любезны и компетентны. Цель которую я себе поставил подписывая с Вами контракт мною достигнута я полностью удовлетворён. Большое спасибо Вам, Вашей организации"БОЛЬШАЯ СТРАНА", а также передайте мои искренние наилучшие пожелания сотрудникам принимающей стороны.

  • Е
    Евгения
    20 июня 2024
    Соловецкие острова и Беломорканал
    Поездка прошла прекрасно. Экскурсионная программа была хорошо организованна, материал подан с хорошим знанием истории, отели на всем маршруте были отличные,
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    встречающая сторона была внимательна к своим гостям, заботилась о гостях и решала все возникающие в пути вопросы. На всем продолжении маршрута ни разу не столкнулась с неподобающим отношением.

  • Ф
    Федяевская
    27 июня 2023
    Соловки - тайны севера
    Мы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За один день этот чудесный остров
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    не узнать!!! Соловки-самобытное место с огромной историей! С большим разнообразием экскурсий. Каждый день был очень насыщен. В свободное время можно покататься на велосипедах или посетить местные кафе с отличной рыбной кухней! Соловки обязательно надо посетить каждому!!!

    Мы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За одинМы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За одинМы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За одинМы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За один

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Святые места»

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  2. Соловецкий монастырь
Сколько стоит тур в Соловецком в августе 2024
Сейчас в Соловецком в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 34 500 до 48 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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