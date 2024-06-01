Треккинг в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Сортавале, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге. Огромное спасибо Ивану за то, что подарил нам целый
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    день невероятных эмоций и впечатлений. Прекрасные виды, нерпы, разные виды птиц, уединение - это то, что нужно после шумной Москвы. Иван с любовью и трепетом относится к природе, прекрасно готовит, интересно рассказывает, соблюдает все правила техники безопасности. Всем рекомендую это волшебное путешествие.

    13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге
  • Д
    Диана
    9 мая 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
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    которой мы не подозревали! Природа на горе невероятная, несмотря на то, что мы были, когда она еще просыпалась от зимней спячки. Камни и деревья словно живые, потрясающие виды и невероятная атмосфера! Моё место силы.

    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла
  • В
    Василий
    11 января 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
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    соответствуют ее словам, а что-то было итак понятно сразу. Экскурсия подойдем многим: кто не знаком с тематикой - будет возможность полноценно окунуться, а кто итак погружен в вопрос - узнает множество новых фактов о себе и жизни в целом.

  • А
    Алла
    11 сентября 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится
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    этим с нами. Особенно интересно было лично для меня рассматривать растительный мир, слушать исторические факты и просто находиться на природе. Огромная благодарность Сергею.

  • Л
    Людмила
    4 сентября 2023
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Нам все понравилось - рассказ Ивана о Карелии был интересным, беседа занимательной, а уха вкусной! По договоренности Иван заехал за
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    нами в отель на мощном автомобиле, который с легкостью преодолевал бездорожье. Мы немного боялись переоценить свои силы, но Иван скорректировал маршрут на каяках под нас, и мы справились. За время экскурсии получилось полностью отключиться от городской суеты. Вечером нас сморил богатырский сон. Спасибо Ивану за чудесный день на природе!

  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом
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    волшебства… Леший, Баба Яга, Кошей и Иван-царевич -- кто они на самом деле?. . Очень правильная информация, которая подаëтся в непринуждëнной увлекательной форме, погружает в сказку и заставляет задуматься. Приходите сами и обязательно приводите детей!

  • Е
    Елена
    2 августа 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Самобытное путешествие по прекраснейшим лесным дорожкам, невероятная природа и приятная атмосфера волшебных рассказов. Увлекательный поход на гору по узким тропкам и, конечно, захватывающие виды.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
  2. Лешего бояться - Карелию не видать
  3. День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 990 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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