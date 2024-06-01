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нами в отель на мощном автомобиле, который с легкостью преодолевал бездорожье. Мы немного боялись переоценить свои силы, но Иван скорректировал маршрут на каяках под нас, и мы справились. За время экскурсии получилось полностью отключиться от городской суеты. Вечером нас сморил богатырский сон. Спасибо Ивану за чудесный день на природе!