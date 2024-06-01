1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААгниия1 июня 2024Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
- ЕЕкатерина14 мая 202413 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге. Огромное спасибо Ивану за то, что подарил нам целый
- ДДиана9 мая 2024Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
- ККсения18 апреля 2024Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
- ВВасилий11 января 2024Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
- ААлла11 сентября 2023Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится
- ЛЛюдмила4 сентября 2023Нам все понравилось - рассказ Ивана о Карелии был интересным, беседа занимательной, а уха вкусной! По договоренности Иван заехал за
- ННаталья12 августа 2023Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом
- ЕЕлена2 августа 2023Самобытное путешествие по прекраснейшим лесным дорожкам, невероятная природа и приятная атмосфера волшебных рассказов. Увлекательный поход на гору по узким тропкам и, конечно, захватывающие виды.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 990 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 81 ⭐ отзыв, цены от 2990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август