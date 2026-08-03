Что может быть красивее северного заката? Только созерцание этого заката с каяка, который бесшумно скользит по воде.
В группе до 6 человек мы совершим неутомительную прогулку по заливу Ляппяярви, полюбуемся очертаниями Сортавалы и карельскими пейзажами. Краски северной природы в лучах заката подарят ощущение умиротворения и единения с природой.
В группе до 6 человек мы совершим неутомительную прогулку по заливу Ляппяярви, полюбуемся очертаниями Сортавалы и карельскими пейзажами. Краски северной природы в лучах заката подарят ощущение умиротворения и единения с природой.
Описание экскурсии
Медитативная прогулка на каяках
Главные слагаемые нашей прогулки: каякинг в шхерной части Ладожского озера, созерцание северной природы с необычного ракурса, спокойная кардио-тренировка и карельский чай на воде. На устойчивых каяках Point 65, которые подходят самым начинающим каякерам, мы выйдем в залив Ляппяярви — навстречу лучам карельского заката. С воды полюбуемся каменными островками, скалами, хвойными лесом и городом Сортавала.
Организационные детали
- Прогулка проводится с мая по сентябрь. В мае-июне прогулка проходит в разгар белых ночей.
- Мы стартуем в 4 километрах от Сортавала, добраться до точки старта вы можете на машине или такси
- Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
- Каяки Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Всем участникам выдаются спасательные жилеты.
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|2200 ₽
|Стандартный
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 972 туристов
Я гид-сопровождающий и местный житель. С 2010 года я открываю и показываю гостям своего края его самые красивые места. Разрабатываю программы активного отдыха с пешеходными и водными маршрутами. Выбрал каяки за их бесшумность и неспешность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа Ивана, попили чаю. Маршрут хороший и острова вблизи посмотрели, и характер Ладоги ощутили. Спасибо.
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Очень понравилась прогулка на каяках. Иван замечательный инструктор и человек! Остались только положительные эмоции. Все легко и в комфортной обстановке.
Прогулка сопровождалась интересными историями, в своем темпе. Была остановка на чай.
Прогулка сопровождалась интересными историями, в своем темпе. Была остановка на чай.
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Немного боялись и зря. Инструктаж подробный. Как сказал Иван:"Если вы перевернётесь, значит вы это сделали специально!:)". Минут 5-7 на открытой воде и всё станет понятно. Совет: когда усердно работайте вёслами, не забывайте смотреть на красоты по сторонам.. Этот маршрут будем вспоминать! Однозначно! . Ивану спасибо! .
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И
это прекрасный опыт, новые впечатления, проверка на прочность в чем то. Иван хорошо проинструктировал и разъяснил принцип работы. был всегда рядом, помогал советом, дополнял впечатления рассказами об истории местности. а еще чай! вкусный травяной, с ягодками.. чудесная прогулка 👍
Иван
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
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Вечерняя прогулка на каяках с Иваном это лучший опыт!
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Незабываемое приключение на каяках: наш опыт решились на новое для себя приключение — прогулку на каяках по живописному заливу Ляппяярви. И должна сказать, это стало одним из самых ярких впечатлений
Иван
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь! ☘️
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