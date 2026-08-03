Мои заказы

Вечерний каякинг по заливу Сортавалы

Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Что может быть красивее северного заката? Только созерцание этого заката с каяка, который бесшумно скользит по воде.

В группе до 6 человек мы совершим неутомительную прогулку по заливу Ляппяярви, полюбуемся очертаниями Сортавалы и карельскими пейзажами. Краски северной природы в лучах заката подарят ощущение умиротворения и единения с природой.
5
102 отзыва
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы

Описание экскурсии

Медитативная прогулка на каяках

Главные слагаемые нашей прогулки: каякинг в шхерной части Ладожского озера, созерцание северной природы с необычного ракурса, спокойная кардио-тренировка и карельский чай на воде. На устойчивых каяках Point 65, которые подходят самым начинающим каякерам, мы выйдем в залив Ляппяярви — навстречу лучам карельского заката. С воды полюбуемся каменными островками, скалами, хвойными лесом и городом Сортавала.

Организационные детали

  • Прогулка проводится с мая по сентябрь. В мае-июне прогулка проходит в разгар белых ночей.
  • Мы стартуем в 4 километрах от Сортавала, добраться до точки старта вы можете на машине или такси
  • Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
  • Каяки Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Всем участникам выдаются спасательные жилеты.

ежедневно в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет2200 ₽
Стандартный3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 972 туристов
Я гид-сопровождающий и местный житель. С 2010 года я открываю и показываю гостям своего края его самые красивые места. Разрабатываю программы активного отдыха с пешеходными и водными маршрутами. Выбрал каяки за их бесшумность и неспешность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
2
3
2
1
Т
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа Ивана, попили чаю. Маршрут хороший и острова вблизи посмотрели, и характер Ладоги ощутили. Спасибо.
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа
Впечатления - замечательные! Каяки устойчивые, быстроходные, руки немного устали грести. В середине пути, во время рассказа
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень понравилась прогулка на каяках. Иван замечательный инструктор и человек! Остались только положительные эмоции. Все легко и в комфортной обстановке.

Прогулка сопровождалась интересными историями, в своем темпе. Была остановка на чай.
Очень понравилась прогулка на каяках. Иван замечательный инструктор и человек! Остались только положительные эмоции. Все легко
Очень понравилась прогулка на каяках. Иван замечательный инструктор и человек! Остались только положительные эмоции. Все легко
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Немного боялись и зря. Инструктаж подробный. Как сказал Иван:"Если вы перевернётесь, значит вы это сделали специально!:)". Минут 5-7 на открытой воде и всё станет понятно. Совет: когда усердно работайте вёслами, не забывайте смотреть на красоты по сторонам.. Этот маршрут будем вспоминать! Однозначно! . Ивану спасибо! .
Немного боялись и зря. Инструктаж подробный. Как сказал Иван:"Если вы перевернётесь, значит вы это сделали специально!:)".
Вам был полезен этот отзыв?
И
это прекрасный опыт, новые впечатления, проверка на прочность в чем то. Иван хорошо проинструктировал и разъяснил принцип работы. был всегда рядом, помогал советом, дополнял впечатления рассказами об истории местности. а еще чай! вкусный травяной, с ягодками.. чудесная прогулка 👍
это прекрасный опыт, новые впечатления, проверка на прочность в чем то. Иван хорошо проинструктировал и разъяснил
это прекрасный опыт, новые впечатления, проверка на прочность в чем то. Иван хорошо проинструктировал и разъяснил
это прекрасный опыт, новые впечатления, проверка на прочность в чем то. Иван хорошо проинструктировал и разъяснил
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Вечерняя прогулка на каяках с Иваном это лучший опыт!
Вечерняя прогулка на каяках с Иваном это лучший опыт!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Незабываемое приключение на каяках: наш опыт решились на новое для себя приключение — прогулку на каяках по живописному заливу Ляппяярви. И должна сказать, это стало одним из самых ярких впечатлений
читать дальшеуменьшить

последнего времени!
Подготовка и инструктаж прошли очень организованно. Инструктор (организатор) подробно объяснил технику безопасности, показал, как правильно садиться в каяк и управлять им. Даже для новичков, как я, всё было понятно и доступно.
Сама прогулка превзошла все ожидания. Плавно скользя по водной глади, чувствовали себя настоящим исследователем. Тишина! Особенно впечатлили виды с воды — привычные пейзажи открылись совершенно по-новому.
Оборудование оказалось качественным и удобным. Каяки были устойчивыми, а снаряжение — надёжным. Даже когда я немного занервничала на небольшой волне, каяк показал себя с лучшей стороны.
Единственное, что стоит учесть — физическая нагрузка. Гребля требует определённых усилий, особенно если вы не привыкли к подобным нагрузкам. Но это того стоит!
В целом, прогулка на каяках — это идеальный способ получить новые впечатления и немного потренироваться. Однозначно рекомендую всем, кто ищет активный отдых с потрясающими видами!
Спасибо Ивану и его семье за помощь на всех этапах! Приятно было провести с вами время!

Иван
Иван
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь! ☘️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии на «Вечерний каякинг по заливу Сортавалы»

Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
На катере
2 часа
162 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
От берегов Сортавалы к острову Валаам - на катере
На катере
6 часов
3 отзыва
Групповая
до 26 чел.
От берегов Сортавалы к острову Валаам - на катере
Ладожские шхеры, тишина острова и 3 часа на святой земле
Начало: На улице Набережной флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Лучшее сочетание красоты северной природы и умеренной физической нагрузки
Начало: По договоренности
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 2 чел.
По Ладожскому озеру - на катере из Сортавалы (с высадкой на острове Хонкасало)
На катере
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
По Ладожскому озеру - на катере из Сортавалы (с высадкой на острове Хонкасало)
Увидеть суровую красоту Ладоги с воды и подняться на «крышу» шхер
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале
3200 ₽ за человека