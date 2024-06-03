Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех

Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала

«Каякинг среди пейзажей Карелии»