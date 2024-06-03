Экскурсии на каяках или каноэ в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки на каяках» в Сортавале, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
«Медитативная прогулка на каяках»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Прогулка на каяках по озерам Карелии
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Каякинг среди пейзажей Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
«Это облегченная версия популярного маршрута на каяках в шхеры Ладоги, для семей с детьми и групп, которым долгая гребля утомительна»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
  • А
    Алина
    30 мая 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались и Иван рассказывал истории и информацию о местах, было очень интересно слушать)
    Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливалисьСпасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливалисьСпасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались
  • А
    Алина
    30 мая 2024
    Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
    Очень довольны каякингом в сопровождении Ивана! Инструктор отличный. Плавание наиприятнейшее.
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге. Огромное спасибо Ивану за то, что подарил нам целый
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    день невероятных эмоций и впечатлений. Прекрасные виды, нерпы, разные виды птиц, уединение - это то, что нужно после шумной Москвы. Иван с любовью и трепетом относится к природе, прекрасно готовит, интересно рассказывает, соблюдает все правила техники безопасности. Всем рекомендую это волшебное путешествие.

    13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге13 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге
  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Прогулка на каяках по озерам Карелии
    Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади очень живописные, Иван рассказал
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    нам начало эпоса Калевала, рассказал про историю образования озера и про гигантский древний ледник!) Очень удобный и классный каяк, мы шли в своем ритме: было время и отдохнуть, и полюбоваться природой. Прогулку очень рекомендую)

  • Л
    Людмила
    4 сентября 2023
    День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
    Нам все понравилось - рассказ Ивана о Карелии был интересным, беседа занимательной, а уха вкусной! По договоренности Иван заехал за
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    нами в отель на мощном автомобиле, который с легкостью преодолевал бездорожье. Мы немного боялись переоценить свои силы, но Иван скорректировал маршрут на каяках под нас, и мы справились. За время экскурсии получилось полностью отключиться от городской суеты. Вечером нас сморил богатырский сон. Спасибо Ивану за чудесный день на природе!

  • Я
    Яна
    31 августа 2023
    Прогулка на каяках по озерам Карелии
    Большое спасибо Ивану за интересный рассказ об озере Ристиярви, за интересный маршрут на каяках, а так же за красивейший водопад,
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    до которого не просто так добраться. Во время прогулки послушали так же про карельский эпос и попили Иван-чай. Однозначно рекомендую данную экскурсию, если готовы поработать руками и отлично провести время.

  • П
    Петр
    8 августа 2023
    Прогулка на каяках по озерам Карелии
    Великолепная прогулка!!! Сказочное тихое озеро без толп туристов и отдыхающих, неповторимые карельские пейзажи. Современное надёжеое снаряжение, каяки остойчивые, без малейшего риска кувырнуться даже для начинающих. Иван - опытный инструктор и замечательный душевный рассказчик. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Прогулки на каяках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
  2. Прогулка на каяках по озерам Карелии
  3. День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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