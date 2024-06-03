1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
«Медитативная прогулка на каяках»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
«Каякинг среди пейзажей Карелии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Насладитесь природой Карелии на индивидуальной экскурсии. Три маршрута на выбор: треккинг и каякинг по Ладожским шхерам, озерам и водопадам
Начало: По договоренности
«Это облегченная версия популярного маршрута на каяках в шхеры Ладоги, для семей с детьми и групп, которым долгая гребля утомительна»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав3 июня 2024Всё очень понравилось, объяснили правила поведения на воде, рассказывали все очень классно, маршрут очень понравился, нас пофоткали, угостили вкусным чаем, встретили по приезду. Маршрут был вечерний, в конце зацепили закат, вид был незабываемый и очень впечатляющий.
- ААгниия1 июня 2024Это была потрясающая экскурсия! Иван, спасибо вам большое! Вы просто сделали наш отдых в Карелии на ура!
- ААлина30 мая 2024Спасибо большое Ивану! Все понравилось: провели понятный инструктаж, развеял все сомнения и страхи) на маршруте останавливались и Иван рассказывал истории и информацию о местах, было очень интересно слушать)
- ААлина30 мая 2024Очень довольны каякингом в сопровождении Ивана! Инструктор отличный. Плавание наиприятнейшее.
- ЕЕкатерина14 мая 202413 мая мы с друзьями отправились в путешествие на каяках по Ладоге. Огромное спасибо Ивану за то, что подарил нам целый
- ММария13 сентября 2023Отличная комфортная прогулка на каяках с Иваном) Нам очень понравились локации - все места водной глади очень живописные, Иван рассказал
- ЛЛюдмила4 сентября 2023Нам все понравилось - рассказ Ивана о Карелии был интересным, беседа занимательной, а уха вкусной! По договоренности Иван заехал за
- ЯЯна31 августа 2023Большое спасибо Ивану за интересный рассказ об озере Ристиярви, за интересный маршрут на каяках, а так же за красивейший водопад,
- ППетр8 августа 2023Великолепная прогулка!!! Сказочное тихое озеро без толп туристов и отдыхающих, неповторимые карельские пейзажи. Современное надёжеое снаряжение, каяки остойчивые, без малейшего риска кувырнуться даже для начинающих. Иван - опытный инструктор и замечательный душевный рассказчик. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Прогулки на каяках»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Прогулки на каяках», 109 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август