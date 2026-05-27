В конце весны и начале лета, когда природа оживает, на свет выходят самые умиротворяющие создания Карелии — ладожские нерпы. Они греются на тёплых камнях шхер или резвятся в воде. В мае они ещё сонные, в июне — уже резвые. Но всегда — дикие и прекрасные. Увидеть нерпу — это как найти бриллиант среди серого гранита. Самое время отправиться на поиски!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Утром катер отойдёт от причала, разрезая свинцово-зеркальную гладь. По пути вы полюбуетесь лабиринтом гранитных берегов. Шхеры — не просто острова, это каменный хаос, упорядоченный ветром и водой.

Кульминация: поиск и возможная встреча с нерпами

В мае : молодые нерпы ещё пугливы, но им нужно греться после зимы. Вы увидите, как на облизанном волной плоском камне лежат несколько серебристых «колбасок»

: молодые нерпы ещё пугливы, но им нужно греться после зимы. Вы увидите, как на облизанном волной плоском камне лежат несколько серебристых «колбасок» В июне: вода теплеет, и нерпы становятся игривее. С высокого борта можно разглядеть, как гладкие головы с большими глазами (как у оленёнка) то и дело возникают над водной гладью

Главное правило — не шуметь

Это редкая магия: вы стоите на палубе, свежий ветер дует в лицо, вокруг только плеск воды о валуны, а в 20 метрах от вас живёт зверь, помнящий ещё гребцов-викингов. Катер сбросит ход, чтобы у вас было время полюбоваться этими эндемиками.

Организационные детали