В конце весны и начале лета, когда природа оживает, на свет выходят самые умиротворяющие создания Карелии — ладожские нерпы. Они греются на тёплых камнях шхер или резвятся в воде. В мае они ещё сонные, в июне — уже резвые. Но всегда — дикие и прекрасные. Увидеть нерпу — это как найти бриллиант среди серого гранита. Самое время отправиться на поиски!
Описание экскурсии
Утром катер отойдёт от причала, разрезая свинцово-зеркальную гладь. По пути вы полюбуетесь лабиринтом гранитных берегов. Шхеры — не просто острова, это каменный хаос, упорядоченный ветром и водой.
Кульминация: поиск и возможная встреча с нерпами
- В мае: молодые нерпы ещё пугливы, но им нужно греться после зимы. Вы увидите, как на облизанном волной плоском камне лежат несколько серебристых «колбасок»
- В июне: вода теплеет, и нерпы становятся игривее. С высокого борта можно разглядеть, как гладкие головы с большими глазами (как у оленёнка) то и дело возникают над водной гладью
Главное правило — не шуметь
Это редкая магия: вы стоите на палубе, свежий ветер дует в лицо, вокруг только плеск воды о валуны, а в 20 метрах от вас живёт зверь, помнящий ещё гребцов-викингов. Катер сбросит ход, чтобы у вас было время полюбоваться этими эндемиками.
Организационные детали
- В стоимость включено: размещение на индивидуальном кресле на катере с панорамными стёклами, аудиогид во время путешествия, который расскажет о происхождении шхер и уникальной природе Карелии
- Отдельно оплачивается сбор за посещение нацпарка — 350 ₽ за чел. (онлайн на сайте)
- Вы сможете находиться как на открытой палубе, так и в тёплом салоне
- С вами будет капитан из нашей команды, который знает места лежбищ
- Гарантировать встречу с нерпами мы не можем, но будем стараться встретить их для ваших незабываемых эмоций
ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамском причале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «К ладожской нерпе в гости»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВалаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
Насладитесь захватывающей прогулкой по Ладожским шхерам. Вас ждут уникальные виды, гранитные берега и панорамные площадки на островах
Начало: На набережной Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
2990 ₽ за человека