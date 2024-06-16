Ладожские шхеры — один из ближайших к Петербургу памятников природы. Напоминает он фьорды.
Только здесь перед путниками открываются не материковые берега, а покрытые мхом и убранные в камень островки. Вы прокатитесь вдоль проливов архипелага, на одном из островов подниметесь на панорамную площадку. И отдохнёте от городской суеты, оставшись наедине с заповедной Карелией.
Только здесь перед путниками открываются не материковые берега, а покрытые мхом и убранные в камень островки. Вы прокатитесь вдоль проливов архипелага, на одном из островов подниметесь на панорамную площадку. И отдохнёте от городской суеты, оставшись наедине с заповедной Карелией.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы отправитесь в путешествие с пирса яхт-клуба в Сортавале
- Увидите с воды один из лучших загородных отелей России — «Дачу Винтера»
- Пройдёте вдоль острова Хауккариутта с его гранитными отвесными берегами
- Оцените виды с «Крыши Ладоги» на острове Хонкасало
- Соберёте коллекцию пейзажей шхер
- Узнаете об образовании архипелага
- Услышите по пути о флоре и фауне края
- А если повезёт, увидите лежбище ладожских нерп, занесённых в Красную книгу
Вы проведёте два часа в местах, где тишину нарушают разве что плеск волн, шум прибоя и крики чаек.
Организационные детали
- Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере. Пассажиры размещаются на удобных индивидуальных креслах. Панорамные окна позволяют любоваться красотой природы за бортом, но вы также можете выйти на открытую носовую и кормовую части катера, чтобы насладиться свежим воздухом и прекрасными видами
- Просьба прибывать на место встречи за 10 минут до начала экскурсии
- На борт допускаются дети с 1 года
- Дополнительные расходы: посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. c чел.
- Экскурсию для вас проведёт гид-капитан из нашей команды
в понедельник, четверг и пятницу в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, во вторник в 09:00, 15:00 и 17:00, в среду в 09:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 17:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, во вторник в 09:00, 15:00 и 17:00, в среду в 09:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 378 туристов
Наша компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах, заботимся о безопасностиЗадать вопрос
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