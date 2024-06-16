Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, во вторник в 09:00, 15:00 и 17:00, в среду в 09:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 17:00 и 19:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала