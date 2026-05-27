Валаам сложно понять без знания его истории и уклада — за строгими фасадами скрыта живая духовная традиция.
Гид проведёт вас по святыням острова, расскажет о судьбе обители и её основателях, покажет скиты и монастырскую жизнь изнутри. Вы получите целостное представление о Валааме и почувствуете его атмосферу.
Описание экскурсии
9:00 — отправление на Валаам на «Метеоре»
10:00 — пешеходная экскурсия по острову
Гид проведёт вас по центральной территории монастыря и расскажет об истории обители и её основателях. Вы:
- подниметесь по гранитной лестнице на гору Фавор
- увидите панораму Монастырской бухты
- осмотрите Знаменскую часовню
- пройдёте под сводами Святых врат с Петропавловской церковью
- зайдёте в монастырское каре и увидите келейные корпуса
- посетите Успенскую трапезную церковь и храм Валаамской иконы Божией Матери
- побываете в главном храме обители — Спасо-Преображенском соборе
12:30 — обед в монастырской трапезной
Вас ждёт простой и сытный обед из натуральных продуктов, приготовленный по традиционным рецептам.
13:30 — продолжение пешеходной экскурсии
Вы отправитесь в Никольский скит. Дорога пройдёт по островам, соединённым деревянными мостами. По пути вы увидите монастырский яблоневый сад и старую таможню.
16:00 — возвращение в Сортавалу на «Метеоре»
Организационные детали
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу поездки без уменьшения общего объёма и качества услуг
- В стоимость входит: трансфер на «Метеоре» по маршруту: Сортавала — о. Валаам — Сортавала, обед в трапезной
- До начала поездки вам нужно будет самостоятельно оплатить онлайн-сбор за посещение Валаамского архипелага (200 ₽ с чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|7970 ₽
|Дети до 7 лет
|5370 ₽
|Школьники
|5370 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
