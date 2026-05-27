Валаам сложно понять без знания его истории и уклада — за строгими фасадами скрыта живая духовная традиция. Гид проведёт вас по святыням острова, расскажет о судьбе обители и её основателях, покажет скиты и монастырскую жизнь изнутри. Вы получите целостное представление о Валааме и почувствуете его атмосферу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

9:00 — отправление на Валаам на «Метеоре»

10:00 — пешеходная экскурсия по острову

Гид проведёт вас по центральной территории монастыря и расскажет об истории обители и её основателях. Вы:

подниметесь по гранитной лестнице на гору Фавор

увидите панораму Монастырской бухты

осмотрите Знаменскую часовню

пройдёте под сводами Святых врат с Петропавловской церковью

зайдёте в монастырское каре и увидите келейные корпуса

посетите Успенскую трапезную церковь и храм Валаамской иконы Божией Матери

побываете в главном храме обители — Спасо-Преображенском соборе

12:30 — обед в монастырской трапезной

Вас ждёт простой и сытный обед из натуральных продуктов, приготовленный по традиционным рецептам.

13:30 — продолжение пешеходной экскурсии

Вы отправитесь в Никольский скит. Дорога пройдёт по островам, соединённым деревянными мостами. По пути вы увидите монастырский яблоневый сад и старую таможню.

16:00 — возвращение в Сортавалу на «Метеоре»

