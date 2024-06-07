читать дальше без спешки. Было достаточно времени для прогулок и фото. Благодарим за интересную экскурсию, отлично продуманный маршрут и приятное общение. Вся наша компания осталась в восторге!

Были на экскурсии с Сергеем 26 мая. Все прошло очень насыщенно и познавательно, но в то же время спокойно и