1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2650022 525₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 июня 2024Отличный вариант для путешествия! Сергей интересно рассказывает, показывает, объясняет. Времени достаточно для прогулки и для фото, перед высадкой на острове ориентирует по оптимальному маршруту, даёт подсказки. Как бонус заехали к камням, где могут быть нерпы (и нам повезло!).
- ППавел7 июня 2024Все отлично. Рекомендую. Не пожалеете!!!
- ППолина6 июня 2024Были на экскурсии с Сергеем 26 мая. Все прошло очень насыщенно и познавательно, но в то же время спокойно и
- ЛЛора3 июня 2024Огромное спасибо Юрию за замечательные рассказы! Узнали удивительные факты про шхеры и ладожских нерп, об истории Карелии и Валаама. Он
- ДДмитрий2 июня 2024Все отлично! Спасибо за экскурсию.
- ММария1 июня 2024Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам. Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
- ССабина1 июня 2024Отличный маршрут, было чень интересно слушать капитана Юрия, видно что делает свое дело с душой.
- ЛЛюдмила31 мая 2024Большое спасибо Юрию за прекрасную прогулку на Валаам и Шхеры:) Мы увидели и успели посмотреть всё, что запланировали. Юрий отличный рассказчик,
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия. Ездили компанией, всё очень понравилось, соответствует заявленным характеристикам 😁
- ЕЕкатерина25 мая 2024Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На Валаам однодневные»
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