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Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - из Сортавалы

Увидеть Север, который не показывают с берега
Отправляемся в водное путешествие туда, где Ладога превращается в северные фьорды.

На скоростном катере пройдём по узким проливам: будут скалы, сосны, вода до горизонта и ощущение настоящего Севера.

Высадимся на Валааме — у вас будет время погулять, зайти в монастырь и почувствовать атмосферу острова без спешки. А затем уйдём глубже в шхеры — туда, где тишину нарушают только волны и крики птиц.
5
2 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - из Сортавалы
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - из Сортавалы
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - из Сортавалы

Описание экскурсии

Остров Валаам. Подойдём к Монастырской бухте, увидим Никольский скит. Стоянка 2,5–3 часа — хватит времени спокойно погулять и зайти в храм.

Ладожские шхеры. Пройдём по самым узким и живописным проливам, где не ходят большие суда.

Остров Хонкасало. Высадимся на «Крыше Ладоги». Поднимемся на скалу, откуда открывается вид на бескрайнее озеро (лучшая точка для фото!).

Карельские истории и неожиданные встречи. В дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности. А также знакомство с обитателями шхер. Если повезёт, вы понаблюдаете за ладожскими нерпами, которые устраивают на островах лежбища, а иногда плывут за катером.

Организационные детали

  • На борту есть тёплые пледы, тент от дождя, спасательные жилеты для детей и взрослых. Можно включить вашу музыку через bluetooth
  • Перед выходом на воду проводится инструктаж
  • Входные билеты оплачиваются отдельно по актуальному прайсу
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Дети до 10 лет2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Работаем в сфере водных перевозок с 2015 года. В нашей команде — опытные капитаны, которые хорошо знают акваторию и уверенно чувствуют себя на маршруте. Все рейсы выполняются по лицензии, пассажиры застрахованы — вы можете сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Наше путешествие прошло замечательно, нам все очень понравилось, нас встретили, посадили на катер, мы насладились красивейшей природой ладожских шхер, побывали на острове Валаам. Капитан дружелюбный и общительный, рассказал нам много
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интересного. Катер у нас был Дельфин, хороший, вместительный, катер закрытый, теплый. Капитан пообещал нам, что мы увидим ладожских нерп и мы их увидели, эмоции не передаваемые 😍😍😍 Вообщем, поездка прошла на ура, мы очень довольны, спасибо вам большое, рекомендую.

Наше путешествие прошло замечательно, нам все очень понравилось, нас встретили, посадили на катер, мы насладились красивейшей
Наше путешествие прошло замечательно, нам все очень понравилось, нас встретили, посадили на катер, мы насладились красивейшей
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим вас за выбор нашей компании и за высокую оценку. Нам очень приятно, что вы остались довольны комфортом
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катера и работой нашего капитана. Ладожские шхеры и Валаам прекрасны в любую погоду, и мы рады, что помогли вам открыть их красоту. Приезжайте к нам снова!

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В
Получил удовольствие душевное и физическое. Капитан рассказал много интиресного!!!
Рекомендую.
Получил удовольствие душевное и физическое. Капитан рассказал много интиресного!!!
Получил удовольствие душевное и физическое. Капитан рассказал много интиресного!!!
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за отзыв! Мы очень рады, что вам удалось отдохнуть и душой, и телом. Нашим капитанам всегда есть чем удивить гостей, и нам приятно, что вы это оценили. Приходите к нам за новой порцией вдохновения!
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