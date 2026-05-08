Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся в водное путешествие туда, где Ладога превращается в северные фьорды.



На скоростном катере пройдём по узким проливам: будут скалы, сосны, вода до горизонта и ощущение настоящего Севера.



Высадимся на Валааме — у вас будет время погулять, зайти в монастырь и почувствовать атмосферу острова без спешки. А затем уйдём глубже в шхеры — туда, где тишину нарушают только волны и крики птиц. 5 2 отзыва

Владимир Представитель команды в Сортавале Задать вопрос Групповая экскурсия 5500 ₽ за человека 5 2 отзыва 6 часов 1-11 человек На катере, по ладожским шхерам катере Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Остров Валаам. Подойдём к Монастырской бухте, увидим Никольский скит. Стоянка 2,5–3 часа — хватит времени спокойно погулять и зайти в храм. Ладожские шхеры. Пройдём по самым узким и живописным проливам, где не ходят большие суда. Остров Хонкасало. Высадимся на «Крыше Ладоги». Поднимемся на скалу, откуда открывается вид на бескрайнее озеро (лучшая точка для фото!). Карельские истории и неожиданные встречи. В дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности. А также знакомство с обитателями шхер. Если повезёт, вы понаблюдаете за ладожскими нерпами, которые устраивают на островах лежбища, а иногда плывут за катером. Организационные детали На борту есть тёплые пледы, тент от дождя, спасательные жилеты для детей и взрослых. Можно включить вашу музыку через bluetooth

Перед выходом на воду проводится инструктаж

Входные билеты оплачиваются отдельно по актуальному прайсу

С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Стандартный 5500 ₽ Дети до 3 лет Бесплатно Дети до 10 лет 2250 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? На Валаамской улице Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Владимир — ваша команда гидов в Сортавале Организатор данного мероприятия На сайте с 2024 года Работаем в сфере водных перевозок с 2015 года. В нашей команде — опытные капитаны, которые хорошо знают акваторию и уверенно чувствуют себя на маршруте. Все рейсы выполняются по лицензии, пассажиры застрахованы — вы можете сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от поездки. Задать вопрос