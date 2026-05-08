Отправляемся в водное путешествие туда, где Ладога превращается в северные фьорды.
На скоростном катере пройдём по узким проливам: будут скалы, сосны, вода до горизонта и ощущение настоящего Севера.
Высадимся на Валааме — у вас будет время погулять, зайти в монастырь и почувствовать атмосферу острова без спешки. А затем уйдём глубже в шхеры — туда, где тишину нарушают только волны и крики птиц.
На скоростном катере пройдём по узким проливам: будут скалы, сосны, вода до горизонта и ощущение настоящего Севера.
Высадимся на Валааме — у вас будет время погулять, зайти в монастырь и почувствовать атмосферу острова без спешки. А затем уйдём глубже в шхеры — туда, где тишину нарушают только волны и крики птиц.
Описание экскурсии
Остров Валаам. Подойдём к Монастырской бухте, увидим Никольский скит. Стоянка 2,5–3 часа — хватит времени спокойно погулять и зайти в храм.
Ладожские шхеры. Пройдём по самым узким и живописным проливам, где не ходят большие суда.
Остров Хонкасало. Высадимся на «Крыше Ладоги». Поднимемся на скалу, откуда открывается вид на бескрайнее озеро (лучшая точка для фото!).
Карельские истории и неожиданные встречи. В дороге вас ждут предания и легенды края, начиная с первых поселенцев и шведского периода — до военных лет и современности. А также знакомство с обитателями шхер. Если повезёт, вы понаблюдаете за ладожскими нерпами, которые устраивают на островах лежбища, а иногда плывут за катером.
Организационные детали
- На борту есть тёплые пледы, тент от дождя, спасательные жилеты для детей и взрослых. Можно включить вашу музыку через bluetooth
- Перед выходом на воду проводится инструктаж
- Входные билеты оплачиваются отдельно по актуальному прайсу
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети до 10 лет
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Работаем в сфере водных перевозок с 2015 года. В нашей команде — опытные капитаны, которые хорошо знают акваторию и уверенно чувствуют себя на маршруте. Все рейсы выполняются по лицензии, пассажиры застрахованы — вы можете сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от поездки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Наше путешествие прошло замечательно, нам все очень понравилось, нас встретили, посадили на катер, мы насладились красивейшей природой ладожских шхер, побывали на острове Валаам. Капитан дружелюбный и общительный, рассказал нам много
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим вас за выбор нашей компании и за высокую оценку. Нам очень приятно, что вы остались довольны комфортом
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В
Получил удовольствие душевное и физическое. Капитан рассказал много интиресного!!!
Рекомендую.
Рекомендую.
Владимир
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за отзыв! Мы очень рады, что вам удалось отдохнуть и душой, и телом. Нашим капитанам всегда есть чем удивить гостей, и нам приятно, что вы это оценили. Приходите к нам за новой порцией вдохновения!
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