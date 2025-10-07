Мои заказы

Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы

Путешествие на катере из Сортавалы к Валааму и Ладожским шхерам. Насладитесь красотой природы и историей региона в комфорте и безопасности
Водная прогулка из Сортавалы на комфортабельном катере предлагает уникальную возможность увидеть Ладогу во всей её красе.

Маршрут включает посещение знаменитого острова Валаам, где можно самостоятельно исследовать местные достопримечательности.

Путешествие продолжается через Ладожские шхеры, где можно насладиться видами и сделать великолепные фотографии. Высадка на острове Хонкасало позволяет полюбоваться пейзажами и отдохнуть на природе
4.9
10 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Комфортабельный катер с обзорными окнами
  • 🌿 Уникальные природные виды Ладожских шхер
  • 🏝 Посещение знаменитого острова Валаам
  • 📸 Возможность сделать великолепные фотографии
  • 🧘‍♂️ Места для медитации и отдыха на природе
  • 🛡 Безопасность и профессиональный гид
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Валаам
  • Ладожские шхеры
  • Остров Хонкасало

Описание водной прогулки

Из Сортавалы до Валаама вдоль Ладожских шхер (1 час)
Катер с тёплыми каютами и обзорными окнами идёт вдоль живописных Ладожских шхер — по заливам, проливам, между островами и по просторам открытой Ладоги. По пути капитан поделится с вами интересными фактами и Ладожскими историями.

На Валааме (3 часа)
Вы самостоятельно погуляете по острову. При желании вы посетите храмы, заглянете в монастырскую лавку за местными сырами и рыбой, полюбуетесь природой или осмотрите с местным гидом достопримечательности — пешком или на электрокаре.

Национальный парк Ладожские шхеры и высадка на остров

На катере пройдём по водным лабиринтам архипелага, увидим излюбленные места ладожской нерпы. Высадимся на одном из островов, чтобы со смотровой площадки полюбоваться пейзажами и сделать прекрасные фото. Эти места располагают к медитации, а в тёплую погоду здесь замечательно купаться.

По пути вы узнаете:

  • В чём уникальность Ладоги и какие природные явления здесь бывают
  • Кто жил на Валааме в советский период
  • Что диковинного выращивают на острове монахи
  • Где приносит потомство ладожская нерпа
  • Об известных художниках, писавших эти места

Организационные детали

  • Наши катера обеспечены всеми необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Российского Морского регистра). Есть спасательные жилеты разных размеров (включая детские), спасательные плоты, навигационное оборудование и другие специальные средства. Перед отправкой проводится инструктаж по технике безопасности
  • В храме на о. Валаам при необходимости выдадут юбку и платок
  • Перекусить можно в трапезных, летнем кафе или ресторане «Шишкин» со стабильной связью и интернетом. К оплате принимают банковские карты и наличные
  • На катере с вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5600 ₽
Дети 3-10 лет2800 ₽
Младенцы до 2,99 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 760 туристов
Интерес к активному и приятному отдыху помогает нам создавать широкий ассортимент туристических услуг в Сортавале. Наша команда придумывает интересные авторские программы, мы открываем новые направления и постоянно работаем над маршрутами, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и влюбить в Ладогу!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Александр
Александр
7 окт 2025
Долго выбирали компанию для экскурсии на Валаам. Выбрали эту и не прогадали - менеджер терпеливо разложил все вопросы по полочкам, быстро отвечал на все вопросы и всегда был на связи
читать дальше

(в отличие от других компаний, которым также задавал вопросы). Утром в день экскурсии ребята также заботливо отписались и рассказали, как добраться до катера (вплоть до того, в какую сторону от моста на причал идти). Сам гид-капитан провел прекрасную работу - познавательно и нескучно. Ну а Валаам со шхерами – прекрасны, это мастхэв для посещения Карелии. Спасибо!

С
Светлана
21 сен 2025
Нам понравилось ОЧЕНЬ!!! Рассказ Александра был познавательным, прогулка на катере добавила новых впечатлений! На Валааме мы заказывали экскурсию на гольф-каре на 2 часа (рекомендую сделать это заранее). Это было крайне интересно, мы бы сами и десятой доли не увидели. На обратном пути была прогулка по шхерам. Было здорово полазить по скалам. сделали классные фото. Огромное спасибо!!!
В
Владимир
10 авг 2025
Все очень понравилось, хорошая организация, приветливый капитан и организаторы.
С погодой повезло, качка была несильная.
На Валааме рекомендую брать гольф-кар с экскусоводом, если хотите съездить на какой-нибудь из скитов.
Все очень понравилось, хорошая организация, приветливый капитан и организаторы.
С погодой повезло, качка была несильная.
На Валааме рекомендую брать гольф-кар с экскусоводом, если хотите съездить на какой-нибудь из скитов.
Ксения
Ксения
19 июл 2025
Я не очень люблю экскурсии, поэтому это был идеальный вариант для меня. Хорошая организация, интересные и полезные истории без «душноты». Время пролетело незаметно, день удался
Я не очень люблю экскурсии, поэтому это был идеальный вариант для меня. Хорошая организация, интересные иЯ не очень люблю экскурсии, поэтому это был идеальный вариант для меня. Хорошая организация, интересные и
П
Петр
9 июл 2025
Ребята работают командой, молодцы! 👍
Ребята работают командой, молодцы! 👍Ребята работают командой, молодцы! 👍Ребята работают командой, молодцы! 👍Ребята работают командой, молодцы! 👍Ребята работают командой, молодцы! 👍Ребята работают командой, молодцы! 👍
Л
Любовь
5 июл 2025
Хорошая экскурсия. Капитаном у нас был Александр, очень приятный молодой человек, мастерски управляющий катером и при этом хороший расказчик. Отлично провели время, даже нашли-таки нерпу)
А
Аннa
2 июл 2025
Было все замечательно!!!
Y
Yegor
25 июн 2025
Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную поездку!
Час шли до Валаама, капитан по пути рассказал интересные истории про места, которые мы проходили.
Валаам незабываем, высадились рядом с главным монастырём. Рядом взял велосипед в прокат, посетил несколько отдалённых соборов.
Потом пошли в Ладожские Шхеры, красивые виды.

Отдельное спасибо за комфортное размещение, катер классный. Всё прошло без заминок. Рекомендую!
Елена
Елена
19 июн 2025
Все было прекрасно, но в анонсе экскурсии было написано, что капитан будет экскурсоводом. Но он рассказывал мало, только по ситуации - вот нерпы, а вот остров, а вот на Валааме
читать дальше

сядьте в автобус. А история? А интересные моменты и детали? Туристы еще и за этим едут, представляете?)) Согласна, что капитан должен рулить, а не болтать, это сто процентов. В этом случаем можно было бы дать аудиогид, кто захотел бы, включил бы, а кто просто посмотреть зашел - смотрел бы. Реально, это копеечное приспособление сняло бы массу вопросов и выделило бы среди конкурентов.

А
Анастасия
6 июн 2025
Были 06.06.2025 на прогулке «Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало» с капитаном катера Денисом.
Очень понравился маршрут, хорошее наполнение экскурсии, времени на всё хватило. Денис нам рассказал немного об истории, подсказал маршрут на Валааме и куда лучше сходить, очень вежливый и приятный молодой человек.
На катере было комфортно, тепло. Рекомендую организатора и экскурсию, спасибо!

