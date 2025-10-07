Водная прогулка из Сортавалы на комфортабельном катере предлагает уникальную возможность увидеть Ладогу во всей её красе. Маршрут включает посещение знаменитого острова Валаам, где можно самостоятельно исследовать местные достопримечательности. Путешествие продолжается через Ладожские шхеры, где можно насладиться видами и сделать великолепные фотографии. Высадка на острове Хонкасало позволяет полюбоваться пейзажами и отдохнуть на природе

Описание водной прогулки

Из Сортавалы до Валаама вдоль Ладожских шхер (1 час)

Катер с тёплыми каютами и обзорными окнами идёт вдоль живописных Ладожских шхер — по заливам, проливам, между островами и по просторам открытой Ладоги. По пути капитан поделится с вами интересными фактами и Ладожскими историями.

На Валааме (3 часа)

Вы самостоятельно погуляете по острову. При желании вы посетите храмы, заглянете в монастырскую лавку за местными сырами и рыбой, полюбуетесь природой или осмотрите с местным гидом достопримечательности — пешком или на электрокаре.

Национальный парк Ладожские шхеры и высадка на остров

На катере пройдём по водным лабиринтам архипелага, увидим излюбленные места ладожской нерпы. Высадимся на одном из островов, чтобы со смотровой площадки полюбоваться пейзажами и сделать прекрасные фото. Эти места располагают к медитации, а в тёплую погоду здесь замечательно купаться.

По пути вы узнаете:

В чём уникальность Ладоги и какие природные явления здесь бывают

Кто жил на Валааме в советский период

Что диковинного выращивают на острове монахи

Где приносит потомство ладожская нерпа

Об известных художниках, писавших эти места

