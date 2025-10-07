Из Сортавалы до Валаама вдоль Ладожских шхер (1 час) Катер с тёплыми каютами и обзорными окнами идёт вдоль живописных Ладожских шхер — по заливам, проливам, между островами и по просторам открытой Ладоги. По пути капитан поделится с вами интересными фактами и Ладожскими историями.
На Валааме (3 часа) Вы самостоятельно погуляете по острову. При желании вы посетите храмы, заглянете в монастырскую лавку за местными сырами и рыбой, полюбуетесь природой или осмотрите с местным гидом достопримечательности — пешком или на электрокаре.
Национальный парк Ладожские шхеры и высадка на остров
На катере пройдём по водным лабиринтам архипелага, увидим излюбленные места ладожской нерпы. Высадимся на одном из островов, чтобы со смотровой площадки полюбоваться пейзажами и сделать прекрасные фото. Эти места располагают к медитации, а в тёплую погоду здесь замечательно купаться.
По пути вы узнаете:
В чём уникальность Ладоги и какие природные явления здесь бывают
Кто жил на Валааме в советский период
Что диковинного выращивают на острове монахи
Где приносит потомство ладожская нерпа
Об известных художниках, писавших эти места
Организационные детали
Наши катера обеспечены всеми необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Российского Морского регистра). Есть спасательные жилеты разных размеров (включая детские), спасательные плоты, навигационное оборудование и другие специальные средства. Перед отправкой проводится инструктаж по технике безопасности
В храме на о. Валаам при необходимости выдадут юбку и платок
Перекусить можно в трапезных, летнем кафе или ресторане «Шишкин» со стабильной связью и интернетом. К оплате принимают банковские карты и наличные
На катере с вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 760 туристов
Интерес к активному и приятному отдыху помогает нам создавать широкий ассортимент туристических услуг в Сортавале. Наша команда придумывает интересные авторские программы, мы открываем новые направления и постоянно работаем над маршрутами, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и влюбить в Ладогу!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
–
2
–
1
–
Александр
7 окт 2025
Долго выбирали компанию для экскурсии на Валаам. Выбрали эту и не прогадали - менеджер терпеливо разложил все вопросы по полочкам, быстро отвечал на все вопросы и всегда был на связи читать дальше
(в отличие от других компаний, которым также задавал вопросы). Утром в день экскурсии ребята также заботливо отписались и рассказали, как добраться до катера (вплоть до того, в какую сторону от моста на причал идти). Сам гид-капитан провел прекрасную работу - познавательно и нескучно. Ну а Валаам со шхерами – прекрасны, это мастхэв для посещения Карелии. Спасибо!
С
Светлана
21 сен 2025
Нам понравилось ОЧЕНЬ!!! Рассказ Александра был познавательным, прогулка на катере добавила новых впечатлений! На Валааме мы заказывали экскурсию на гольф-каре на 2 часа (рекомендую сделать это заранее). Это было крайне интересно, мы бы сами и десятой доли не увидели. На обратном пути была прогулка по шхерам. Было здорово полазить по скалам. сделали классные фото. Огромное спасибо!!!
В
Владимир
10 авг 2025
Все очень понравилось, хорошая организация, приветливый капитан и организаторы. С погодой повезло, качка была несильная. На Валааме рекомендую брать гольф-кар с экскусоводом, если хотите съездить на какой-нибудь из скитов.
Ксения
19 июл 2025
Я не очень люблю экскурсии, поэтому это был идеальный вариант для меня. Хорошая организация, интересные и полезные истории без «душноты». Время пролетело незаметно, день удался
П
Петр
9 июл 2025
Ребята работают командой, молодцы! 👍
Л
Любовь
5 июл 2025
Хорошая экскурсия. Капитаном у нас был Александр, очень приятный молодой человек, мастерски управляющий катером и при этом хороший расказчик. Отлично провели время, даже нашли-таки нерпу)
А
Аннa
2 июл 2025
Было все замечательно!!!
Y
Yegor
25 июн 2025
Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную поездку! Час шли до Валаама, капитан по пути рассказал интересные истории про места, которые мы проходили. Валаам незабываем, высадились рядом с главным монастырём. Рядом взял велосипед в прокат, посетил несколько отдалённых соборов. Потом пошли в Ладожские Шхеры, красивые виды.
Отдельное спасибо за комфортное размещение, катер классный. Всё прошло без заминок. Рекомендую!
Елена
19 июн 2025
Все было прекрасно, но в анонсе экскурсии было написано, что капитан будет экскурсоводом. Но он рассказывал мало, только по ситуации - вот нерпы, а вот остров, а вот на Валааме читать дальше
сядьте в автобус. А история? А интересные моменты и детали? Туристы еще и за этим едут, представляете?)) Согласна, что капитан должен рулить, а не болтать, это сто процентов. В этом случаем можно было бы дать аудиогид, кто захотел бы, включил бы, а кто просто посмотреть зашел - смотрел бы. Реально, это копеечное приспособление сняло бы массу вопросов и выделило бы среди конкурентов.
А
Анастасия
6 июн 2025
Были 06.06.2025 на прогулке «Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало» с капитаном катера Денисом. Очень понравился маршрут, хорошее наполнение экскурсии, времени на всё хватило. Денис нам рассказал немного об истории, подсказал маршрут на Валааме и куда лучше сходить, очень вежливый и приятный молодой человек. На катере было комфортно, тепло. Рекомендую организатора и экскурсию, спасибо!