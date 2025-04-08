Отправляйтесь с нами в путешествие по удивительным и красивым местам Карелии.
Мы позаботимся о вашей безопасности, а вы сможете насладиться завораживающими видами и получите незабываемые впечатления!
Мы позаботимся о вашей безопасности, а вы сможете насладиться завораживающими видами и получите незабываемые впечатления!
Описание круизаО чём эта экскурсия?: Мы расскажем вам немного о формировании Ладожских Шхер, о путанице в названии острова Курил, о флоре и фауне северного приладожья и покажем невероятно уединенную "пиратскую" бухту на острове Котилуотто. С нами вы увидите такие места, как:
- Гора Хаукариотта на о. Хавус;
- Бухта Александра с остановкой и возможностью подняться на вершину одного из островов, слагающих бухту;
- Целая гряда островов, не посещаемых туристами;
- Удивительные Курилы с высадкой на остров, находящийся практически в открытой Ладоге. Мы с вами высадимся на один из островов "Курил" и сможем погулять вокруг острова;
• Если повезет, увидим ладожскую нерпу, греющуюся на теплых камнях. Важная информация:
- Взять собой: рекомендуем взять теплую одежду (ориентируйтесь по прогнозу погоды). Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок по островам. Легкий перекус и термос горячего чая.
- За вашу безопасность на борту будет отвечать надежный и опытный капитан, а в этом ему будут помогать большой опыт, современные средства навигации и правила и техника безопасности. Все необходимые предметы для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера присутствуют на борту в обязательном порядке.
Каждый день в 09:00, в 13:00 и в 16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Хаукариотта на о. Хавус
- Бухта Александра с остановкой и возможностью подняться на вершину одного из островов, слагающих бухту
- Целая гряда островов, не посещаемых туристами
- Удивительные Курилы с высадкой на остров, находящийся практически в открытой Ладоге. Мы с вами высадимся на один из островов «Курил» и сможем погулять вокруг острова
- Если повезет, увидим ладожскую нерпу, греющуюся на теплых камнях
Что включено
- Экскурсия по указанному маршруту
- Услуги гида
- Спасательные жилеты на всех членов экскурсии
Что не входит в цену
- Еда, напитки
- Пледы и другие теплые вещи
- Билет на посещение нац. парка / «Ладожские шхеры/»
Место начала и завершения?
Промышленная улица 44
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00, в 13:00 и в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: С собой рекомендуем взять теплую одежду (ориентируйтесь по прогнозу погоды). На большой воде может быть прохладно Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок по островам Легкий перекус и термос горячего чая лишним никогда не бывает. На свежем воздухе голод может застать врасплох, а пить чай в окружении Ладоги вдвойне приятно
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ: За вашу безопасность на борту будет отвечать надежный и опытный капитан, а в этом ему будут помогать большой опыт, современные средства навигации и правила и техника безопасности. Все необходимые предметы для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера присутствуют на борту в обязательном порядке
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГУЛКИ: 3-3.5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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