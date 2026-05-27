Приглашаем вас поближе познакомиться с карельской кухней на мастер-классе по созданию калиток! За 1,5 часа вы научитесь делать традиционные пирожки с картошкой и брусникой по секретному рецепту под руководством опытного мастера. А также узнаете, как правильно подобрать начинку, какие традиции связаны с приготовлением калиток и с чем их лучше всего сочетать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Добро пожаловать в нашу Калиточную — первую в Карелии пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Они сделаны из ржаного теста с разнообразными начинками и имеют характерный внешний вид — узорные края и отверстия сверху, через которые выходит пар. На мастер-классе вы попробуете их приготовить. А в процессе узнаете:

Особенности приготовления теста для карельских пирожков

Секреты выбора и подготовки начинки

Технику формирования калиток, правила создания фигурных краёв

Варианты сервировки и подачи калиток на стол, правила сочетания с другими блюдами и напитками

Традиции и обычаи, связанные с приготовлением и употреблением калиток в Карелии, их культурное значение

После мастер-класса вас ждёт чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными калитками.

Организационные детали