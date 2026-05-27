Приглашаем вас поближе познакомиться с карельской кухней на мастер-классе по созданию калиток! За 1,5 часа вы научитесь делать традиционные пирожки с картошкой и брусникой по секретному рецепту под руководством опытного мастера.
А также узнаете, как правильно подобрать начинку, какие традиции связаны с приготовлением калиток и с чем их лучше всего сочетать.
Описание мастер-класса
Добро пожаловать в нашу Калиточную — первую в Карелии пекарню, специализирующуюся на национальных пирожках! Они сделаны из ржаного теста с разнообразными начинками и имеют характерный внешний вид — узорные края и отверстия сверху, через которые выходит пар. На мастер-классе вы попробуете их приготовить. А в процессе узнаете:
- Особенности приготовления теста для карельских пирожков
- Секреты выбора и подготовки начинки
- Технику формирования калиток, правила создания фигурных краёв
- Варианты сервировки и подачи калиток на стол, правила сочетания с другими блюдами и напитками
- Традиции и обычаи, связанные с приготовлением и употреблением калиток в Карелии, их культурное значение
После мастер-класса вас ждёт чаепитие с чаем на карельских травах и свежеприготовленными калитками.
Организационные детали
- Чаепитие, ингредиенты, фартуки и оборудование включены в стоимость
- Программа будет интересна взрослым и детям от 4 лет
- Мастер-класс для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2000 ₽
|Дети 3-16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вблизи Валаамской пристани города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11849 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.
