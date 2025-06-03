Мои заказы

Гастрономические экскурсии Сортавалы

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сортавале, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Карелия глазами карела
На машине
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карелия глазами карела: экскурсия по Сортавале и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карелии с местными жителями. Посетите водопад Ахинкоски, залив Кирьявалахти и другие живописные места
«Лукошко — обед настоящими карельскими блюдами из ингредиентов, собранных на территории республики»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
«И приобщимся к традиционной кухне: оценим знаменитую уху на сливках и варенье в Музее морошки»
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия к Ладоге с дегустацией карельского пива (18+)
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия к Ладоге с дегустацией карельского пива
Погрузитесь в атмосферу Ладожского озера и насладитесь дегустацией лучших карельских сортов пива. Откройте для себя вкусы Карелии
«После мы разместимся в кафе и начнём дегустацию»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
«Попробуете блюда карельской кухни — считается, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть»
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сортавалы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025