Карелия глазами карела: экскурсия по Сортавале и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карелии с местными жителями. Посетите водопад Ахинкоски, залив Кирьявалахти и другие живописные места
«Лукошко — обед настоящими карельскими блюдами из ингредиентов, собранных на территории республики»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
«И приобщимся к традиционной кухне: оценим знаменитую уху на сливках и варенье в Музее морошки»
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия к Ладоге с дегустацией карельского пива
Погрузитесь в атмосферу Ладожского озера и насладитесь дегустацией лучших карельских сортов пива. Откройте для себя вкусы Карелии
«После мы разместимся в кафе и начнём дегустацию»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
«Попробуете блюда карельской кухни — считается, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть»
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ДДмитрий3 июня 2025Столько, сколько мы увидели и УЗНАЛИ благодаря Кириллу - за последние несколько лет не наберётся!
Профессионал!
Не было ни одного вопроса, на который Кирилл не смог бы дать ответа!
