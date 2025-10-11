Участники смогут увидеть Мраморный каньон и парк «Рускеала», посетить заброшенный карьер и насладиться видами водопадов Ахинкоски.
Также экскурсия включает посещение городища Паасо и знакомство с архитектурой Сортавалы, известной как банковская столица Финляндии прошлого века.
Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, с возможностью попробовать местные деликатесы, такие как морошковое варенье
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные мраморные каньоны
- 🏰 Исторические крепости и городища
- 🌊 Живописные водопады и мосты
- 🏛 Архитектура Сортавалы
- 🍯 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть
- Мраморный каньон
- Парк «Рускеала»
- Заброшенный карьер
- Водопады Ахинкоски
- Городище Паасо
- Архитектура Сортавалы
Описание экскурсии
Мраморный карьер и парк «Рускеала». Вы узнаете историю разработки карьера в разные годы, посетите галерею мраморных скульптур на открытом воздухе и отыщите мармориков.
Заброшенный карьер, куда редко ступает нога путешественников. А ведь там очень живописно!
Водопады Ахинкоски. Пройдёте по подвесным мостам, насладитесь шумом карельской воды, попробуете при желании морошковое варенье и иван-чай.
Городище Паасо, где в 12 веке была сооружена крепость от набегов. Сейчас это живописное место, с вершины которого открывается вид на насыпную железную дорогу — по ней мчится рускеальский ретропоезд.
Сортавала — банковская столица Финляндии прошлого столетия с хорошо сохранившейся архитектурой, уникальными треугольными площадями и пасхалками финской архитектуры.
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Polo или Toyota Camry. Если есть желание — на вашем транспорте (по предварительному согласованию)
- Можем организовать экскурсию для больших групп — подробности в переписке
Дополнительные расходы:
- Городище Паасо — 500 ₽ за чел.
- Водопады Ахинкоски — 300 ₽ за чел.
- Горный парк «Рускеала» (в том числе для гида) — 600 ₽ за чел.
- Питание (по желанию)
