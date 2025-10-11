читать дальше

не торопя, если им нужно где-то задержаться, чтобы насладиться красотами природы. Он давал нам очень хорошие советы по тем местам, где можно вкусно поесть, что и где можно купить из сувенирной продукции.

Евгений гибко и оперативно подстраивался под любые наши желания и «хотелки». Программой было не предусмотрено катание на весельной лодке по ладожским шхерам. Но у нас появилась такая возможность и желание, и Евгений вопреки тому, что время нашей экскурсии подходило к концу, отвез нас на лодочную станцию и сам управлял весельной лодкой. Прокатил нас по прекрасным местам, сопровождая прогулку повествованием.

Несмотря на свой молодой возраст он очень эрудированный, грамотный, с правильным «внутренним стержнем», что в наше время не часто встречается у молодых людей. Мы путешествовали двумя девушками и постоянно чувствовали рядом мужское плечо. Он нас опекал во всем. Очень показательным моментом было то, что где бы мы ни находились: в лесу, национальных парках и во всех остальных местах, где проходила экскурсионная программа, по ходу движения он везде, где видел, собирал мусор.

И отдельное огромное спасибо за организацию трансфера.

Нам настолько было комфортно, что не хотелось уезжать из Карелии, а продолжать путешествовать с Евгением дальше. Кто хочет индивидуальный подход к своему путешествию по Карелии, обязательно выбирайте Евгения.