Из Сортавалы - по следам викингов и добытчиков мрамора

Погрузитесь в историю Карелии: мраморные каньоны, древние крепости и уникальная архитектура ждут вас в Сортавале
Эта индивидуальная экскурсия в Сортавале предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории Карелии.

Участники смогут увидеть Мраморный каньон и парк «Рускеала», посетить заброшенный карьер и насладиться видами водопадов Ахинкоски.

Также экскурсия включает посещение городища Паасо и знакомство с архитектурой Сортавалы, известной как банковская столица Финляндии прошлого века.

Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, с возможностью попробовать местные деликатесы, такие как морошковое варенье
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные мраморные каньоны
  • 🏰 Исторические крепости и городища
  • 🌊 Живописные водопады и мосты
  • 🏛 Архитектура Сортавалы
  • 🍯 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть

  • Мраморный каньон
  • Парк «Рускеала»
  • Заброшенный карьер
  • Водопады Ахинкоски
  • Городище Паасо
  • Архитектура Сортавалы

Описание экскурсии

Мраморный карьер и парк «Рускеала». Вы узнаете историю разработки карьера в разные годы, посетите галерею мраморных скульптур на открытом воздухе и отыщите мармориков.

Заброшенный карьер, куда редко ступает нога путешественников. А ведь там очень живописно!

Водопады Ахинкоски. Пройдёте по подвесным мостам, насладитесь шумом карельской воды, попробуете при желании морошковое варенье и иван-чай.

Городище Паасо, где в 12 веке была сооружена крепость от набегов. Сейчас это живописное место, с вершины которого открывается вид на насыпную железную дорогу — по ней мчится рускеальский ретропоезд.

Сортавала — банковская столица Финляндии прошлого столетия с хорошо сохранившейся архитектурой, уникальными треугольными площадями и пасхалками финской архитектуры.

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Polo или Toyota Camry. Если есть желание — на вашем транспорте (по предварительному согласованию)
  • Можем организовать экскурсию для больших групп — подробности в переписке

Дополнительные расходы:

  • Городище Паасо — 500 ₽ за чел.
  • Водопады Ахинкоски — 300 ₽ за чел.
  • Горный парк «Рускеала» (в том числе для гида) — 600 ₽ за чел.
  • Питание (по желанию)

Евгений
Евгений — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 135 туристов
Молодой гид с новаторским подходам к ведению экскурсий в Карелии. Благодаря опыту работы в Русском географическом обществе прекрасно знаю природу, историю, экономику и быт родного края, а также огромное количество архивных фактов о республике. Местный житель, который лично видел, как развивались туристические локации и экономика в районе. Два высших — «География» и «Туризм».
Отзывы и рейтинг

С
Светлана
11 окт 2025
Очень благодарны Евгению за экскурсию по невероятным красотам Карелии! Евгений рассказывает интересно, лаконично. Не грузит лишней информацией, только интерсные факты, при этом в все контексте истории. Были с детьми 10
и 14 лет, дети были увлечены, не утомились и запомнили много новой информации. С Евгением было комфортно на протяжении всей экскурсии. На память остались шикарные семейные фото на фоне шикарной карельской природы.

И
Ирина
24 сен 2025
Благодарим Евгения за великолепно поданный материал. Очень приятно, что любит и ценит свою Родину, обладает всесторонними знаниями и с уважением и заботой относится к экскурсантам. Однозначно рекомендуем этого гида и этот маршрут туристам.
Н
Наталья
10 сен 2025
Превосходно ❣️✅
Ирина
Ирина
10 сен 2025
Отличный маршрут, великолепный Евгений, очень интересный экскурсовод и рассказчик!!! Бесподобно и увлекательно проведена экскурсия. Эмоции через край!!! ♥️
К
Кирилл
27 авг 2025
Экскурсия просто замечательная! Охватили все, было все очень круто. Евгений отвечал на все интересующие вопросы, помогал делать фотографии. Все остались довольны. Рекомендую 👍
О
Ольга
23 авг 2025
Были на экскурсии “Из Сортавалы — по следам викингов и добытчиков мрамора” с Евгением в первой декаде августа 2025 года.
Важно отметить, что Евгений индивидуально подходит к туристам, не подгоняя и
не торопя, если им нужно где-то задержаться, чтобы насладиться красотами природы. Он давал нам очень хорошие советы по тем местам, где можно вкусно поесть, что и где можно купить из сувенирной продукции.
Евгений гибко и оперативно подстраивался под любые наши желания и «хотелки». Программой было не предусмотрено катание на весельной лодке по ладожским шхерам. Но у нас появилась такая возможность и желание, и Евгений вопреки тому, что время нашей экскурсии подходило к концу, отвез нас на лодочную станцию и сам управлял весельной лодкой. Прокатил нас по прекрасным местам, сопровождая прогулку повествованием.
Несмотря на свой молодой возраст он очень эрудированный, грамотный, с правильным «внутренним стержнем», что в наше время не часто встречается у молодых людей. Мы путешествовали двумя девушками и постоянно чувствовали рядом мужское плечо. Он нас опекал во всем. Очень показательным моментом было то, что где бы мы ни находились: в лесу, национальных парках и во всех остальных местах, где проходила экскурсионная программа, по ходу движения он везде, где видел, собирал мусор.
И отдельное огромное спасибо за организацию трансфера.
Нам настолько было комфортно, что не хотелось уезжать из Карелии, а продолжать путешествовать с Евгением дальше. Кто хочет индивидуальный подход к своему путешествию по Карелии, обязательно выбирайте Евгения.

Я
Ярославна
17 авг 2025
Всё понравилось. Естественно, замечательная природа. Гид Евгений очень доброжелательный и интересный как рассказчик человек. На заметку, приготовьтесь много ходить, для пожилых людей может быть тяжеловато.
Очень рекомендую этот маршрут и гида Евгения
Н
Наталья
15 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, было очень интересно и увлекательно. Буду рекомендовать знакомым и друзьям.
Е
Елена
7 авг 2025
Экскурсия 4 августа прошла замечательно. Евгений прекрасный рассказчик, с ним интересно и приятно общаться. Отлично знает историю Карелии, манера подачи материала живая, охотно и подробно отвечал на все наши вопросы. Очень всем советую эту экскурсию с Евгением!
Трифонова
Трифонова
26 июл 2025
Экскурсия с Евгением была днем знакомства с Карелией. Ни минуты не пожалела о выборе сопровождающего: любовь к истории, родной земле подкупает. Очень комфортно и взрослым, и детям.
И
Игорь
23 июл 2025
Евгений - большой молодец! Прекрасно все рассказал и показал👌🏼
С
Светлана
23 июл 2025
Маршрут интересный и красивый, но самой экскурсии нет от слова совсем. просто приятная прогулка по красивым местам. в связи с проблемой машины, Гид прислал другого человека, который провез по маршруту, но рассказать, к сожалению, ничего не смог.
Иван
Иван
22 июл 2025
Нам понравился наш гид из Сортавалы - Евгений. Он заранее, в день бронирования экскурсии, сам нам позвонил и интересовался составом нашей группы и нашими пожеланиями. Экскурсия в Рускеалу была интересная
и содержательная. К моим спутницам - пенсионеркам - Евгений проявил внимание, деликатно дал возможность не перенапрягаться, отдыхать. Чувствовалось, что он хорошо знает и любит свой край, все остались очень довольны. По возвращению в Сортавалу Евгений дал дельный совет по выбору места ужина и даже организовал мне мойку автомобиля в автосервисе.

Наталья
Наталья
11 июл 2025
Ездили с родителями в Карелию. Заказали у Евгения экскурсию. Мы часто ездим по экскурсиям и имеем большой опыт, чтобы оценить насколько грамотно и интересно может подать информацию экскурсовод. Мы были
приятно удивлены, что такой молодой человек хорошо знает историю своего края, умеет заинтересовать, много цитирует, интересно и вкусно подаёт материал, не спешит, реально оценивает физические возможности экскурсантов. Мы хотели покататься на плоту в Рускеале, но билетов не оказалось на нужное нам время. Евгений быстро решил вопрос. Он заказал лодку и сам сел на весла, чем вызвал наше уважение. Посоветовал нам много мест, которые мы посетили сами. Остались очень довольны экскурсией, которую провел нам Евгений. Рекомендуюю от всей души! Планируем в дальнейшем поехать с ним в Соловецкий монастырь.

Наталья
Наталья
18 июн 2025
Внимательное и вежливое отношение, экскурсия насыщена и пейзажами, и информацией. Отдельное спасибо за трансфер

