Отправление с причала города Сортавала. Комфортабельный катер с капитаном отвезет вас к острову Валаам. Там вас ждет трехчасовая самостоятельная прогулка. Вы самостоятельно решаете куда вам пойти и чем заняться.
Можете посетить
Описание трансферПредставьте: свежий ветер Ладоги, гранитные скалы, отражающиеся в воде, и древние монастыри, словно вырастающие из самой природы. Это не просто поездка – это погружение в мир, где время течёт иначе, где каждый пейзаж завораживает, а история ощущается в каждом камне. Валаам – священный остров, где вековые сосны шепчут молитвы, а купола храмов сияют над бескрайней Ладогой. Здесь царит особая благодать: строгие лики фресок, перезвон колоколов, запах хвои. Вы увидите скиты, спрятанные в лесной глуши, – места уединения и силы. А ещё – дикая природа: скалистые берега, поросшие мхом валуны и тропы, ведущие к смотровым площадкам, откуда открываются виды, ради которых хочется жить. Ладожские шхеры – северная сказка Тысячи островов, разделённых узкими проливами, отвесные скалы, покрытые соснами, и тихие бухты. Это место, где можно почувствовать себя первооткрывателем. Катер будет петлять между островами, а вы – ловить момент, чтобы сделать фото, которое все примут за скандинавские фьорды. Здесь можно высадиться на гранитный берег, вдохнуть воздух, напоённый хвоей, и, если повезёт, увидеть нерпу, любопытно выглядывающую из воды. А ещё – услышать легенды о викингах, монахах-отшельниках и старинных маяках. Почему это путешествие останется с вами? - Духовное обновление – Валаам заряжает тишиной и умиротворением. - Невероятные пейзажи – шхеры напоминают то Норвегию, то Карелию, то рай, созданный для мечтателей. - Приключения – прогулки на катере. - Уникальная история – от древних языческих капищ до монастырских стен. Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть, а прочувствовать – мистическую, невероятно красивую Карелию.
Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Трансфер до острова Валаам и ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Входной билет на остров Валаам (200р.) /nПитание
- Разрешение на посещение Национального парка Ладожские Шхеры (350р.)
Место начала и завершения?
Набережная Ладожской Флотилии 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сортавалы
