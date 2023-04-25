Ладожские шхеры
Посетите уникальный природный заповедник Карелии, состоящий из различных скалистых островов.
Поездка на Ладожские шхеры оставит неизгладимые впечатления — вы сможете посетить крупнейшие острова парка, полюбоваться видами Ладоги и запечатлеть красоты Карелии на фото.
Поездка на Ладожские шхеры оставит неизгладимые впечатления — вы сможете посетить крупнейшие острова парка, полюбоваться видами Ладоги и запечатлеть красоты Карелии на фото.
Ближайшие даты:
1
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даты
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Что вас ожидает:
- Остров Валаам
- Остров Хонкасало
- Дача Винтера
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов.
Что вас ждетВо время тура на Валаамcкий архипелаг сделаем остановку на крупнейшем его острове — Валааме. Вас ждет трехчасовая прогулка по месту, которое славится живописными пейзажами и удивительной архитектурой Валаамского монастыря. На обратном пути посетим Национальный парк «Ладожские шхеры» с высадкой и прогулкой по острову Хонкасало, одной из визитных карточек Ладоги. Именно здесь находится 80-метровая скала Вахтимяки, название которой переводится как «сторожевая гора». С нее открываются великолепные виды на Ладожские шхеры, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Во время экскурсии вы увидите «Дачу Винтера» — архитектурный шедевр национального романтизма, на территории которого раскинулся дендропарк с уникальными породами деревьев и кустарников.
Важно знать:• на территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,
- в рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры»,
- наденьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь,
- питание не входит в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Место на катере
- Прогулка по Ладожскому озеру до острова Валаам и обратно
- Пешая прогулка по острову Хонкасало
- Что не входит
- Экскурсия на Валааме
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Контакты: тел. +7 921 525 66 66
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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