Ладожские шхеры — уникальный природный заповедник Карелии, расположенный в северной и северо-западной частях Ладожского озера и состоящий из скалистых островов.

Что вас ждетВо время тура на Валаамcкий архипелаг сделаем остановку на крупнейшем его острове — Валааме. Вас ждет трехчасовая прогулка по месту, которое славится живописными пейзажами и удивительной архитектурой Валаамского монастыря. На обратном пути посетим Национальный парк «Ладожские шхеры» с высадкой и прогулкой по острову Хонкасало, одной из визитных карточек Ладоги. Именно здесь находится 80-метровая скала Вахтимяки, название которой переводится как «сторожевая гора». С нее открываются великолепные виды на Ладожские шхеры, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Во время экскурсии вы увидите «Дачу Винтера» — архитектурный шедевр национального романтизма, на территории которого раскинулся дендропарк с уникальными породами деревьев и кустарников.

Важно знать:• на территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,