Мини-группа
до 11 чел.
Водный трансфер на остров Валаам и обратно
Отправиться на катере по маршруту Сортавала - Валаам - Сортавала с опытным капитаном
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
5480 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии д. 5
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2750 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, набережная Ладождской флотилии д. 5
Расписание: Ежедневно в 9:00; 11:00 и 15:00 (если отправление в 11:00, то на Валааме вы будете 4 часа)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Трансфер»
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