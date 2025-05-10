Трансфер в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Сортавале, цены от 2750 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Водный трансфер на остров Валаам и обратно
На катере
5 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Водный трансфер на остров Валаам и обратно
Отправиться на катере по маршруту Сортавала - Валаам - Сортавала с опытным капитаном
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
5480 ₽ за человека
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
На катере
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии д. 5
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2750 ₽ за человека
Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, набережная Ладождской флотилии д. 5
Расписание: Ежедневно в 9:00; 11:00 и 15:00 (если отправление в 11:00, то на Валааме вы будете 4 часа)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водный трансфер на остров Валаам и обратно
  2. Поездка на катере в Национальный парк - Ладожские шхеры
  3. Однодневный тур на Валаам и Ладожские шхеры
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в мае 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 2750 до 5500.
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