Погрузитесь в атмосферу Карелии на водной прогулке по Ладожским шхерам.
Вас ждет путешествие на моторной лодке с опытным капитаном, который покажет отвесные скалы, живописные бухты и шумные водопады. Высадка на остров для мини-пикника и фотоохоты на ладожских нерп. Экскурсия подходит для всех возрастов и даже для ваших четвероногих друзей. Безопасность на воде обеспечена спасательными жилетами
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Незабываемые виды Ладожских шхер
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🐾 Подходит для путешественников с питомцами
- 🛥️ Экскурсия на комфортной моторной лодке
- 👶 Безопасность для всех возрастов
Что можно увидеть
- Петровская бухта
- Остров Валаам
Описание водной прогулки
Прогулка проводится с 18 апреля.
Что вас ожидает
Восторг от карельских пейзажей
Рассекая водную гладь, мы полюбуемся отвесными скалами и шумным водопадом, заглянем в живописную Петровскую бухту, выйдем в открытую Ладогу и даже разглядим вдалеке остров Валаам. Высадимся на один из островков и устроим мини-пикник, а также попробуем отыскать краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь).
Интересное и комфортное приключение
Перед отплытием наш капитан расскажет о технике безопасности на воде. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями, подсказываем ракурсы для фото и уголки острова для созерцания красот.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в деревне Кирконкюля, до которой нужно добраться самостоятельно — по запросу вышлем точные координаты
- Прогулки проводятся в период открытой навигации (начало мая — начало ноября)
- На данной экскурсии мы посещаем национальный парк «Ладожские шхеры» — пожалуйста, не забудьте оформить разрешение на сайте парка. Иначе при инспекторской проверке можно получить штраф 4000 руб.
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды: мы не выходим, если в Ладоге волна, из соображений безопасности
- Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто или такси
- Плаваем на экспедиционных лодках Korsar Admiral. Все участники обязательно получают спасательные жилеты
- Прогулка подойдет для путешественников любого возраста (спас. жилеты есть даже на младенцев)
- Мы dog-friendly, поэтому четвероногие друзья частые гости на борту!
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети 5-11 лет
|1000 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Мария — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 10909 туристов
С 2016 года наша команда живёт и работает в чудесном уголке Северного Приладожья, посёлке Импилахти! Начинали мы с организации прыжков со скалы (Rope Jumping) и строительства Zip-Line. Сейчас основное направлениеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 781 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Наталья
12 окт 2025
Экскурсия понравилась. Организация на очень хорошем уровне, остальное зависит от погоды🌦️ Несколько километров до места грунтовая дорога, но вполне сносная, доехать спокойно можно по навигатору.
Лично мне не хватило времени на острове, на котором была остановка, 30 минут маловато. Потрясающе живописные места с характерной северной природой.
Рекомендую 👍 Капитан хороший рассказчик, внимательный к пожеланиям пассажиров.
Ю
Юлия
10 окт 2025
Все прошло отлично, очень понравилось. Узнали много интересного и познавательного, будем советовать друзьям
О
Ольга
7 окт 2025
Три года назад были в Карелии и ездили на такую экскурсию. С большим удовольствием вернулись снова в этот чудесный край и решили расширенным составом снова съездить на шхеры. Так как
С
Самохина
1 окт 2025
Экскурсия выше всяких похвал! Очень интересно, познавательно, не заезжено.
Природа обалденная, остров ни разу не маленький, пол часа на нем пролетают как один миг. А рассказы Алексея можно слушать бесконечно долго))) Думали, что будет страшно на открытой лодке, но ни разу душа не ушла в пятки. Все комфортно! Однозначно рекомендую Марию и Алексея.
Теперь нужно на купание летом и на зимнюю прогулку)
Гроздов
30 сен 2025
Выбрали эту экскурсию по отзывам, и не ошиблись. Впечатления превзошли ожидания. Красиво, интересно, безопасно, продолжительно.
Большое спасибо Алексею и Марии за незабываемые впечатления на всю жизнь.
Н
Наталия
23 сен 2025
Мы остались очень довольны. Большое спасибо капитану Станиславу, все было замечательно! Была небольшая непогода, но она даже добавила впечатлений 😃
Алина
21 сен 2025
Полный восторг!
Т
Татьяна
13 сен 2025
Всё великолепно!!!! Это любовь навсегда.
А
Анастасия
10 сен 2025
Были с 2 детьми 10 лет и 2 года, младший уснул в лодке 😂
В целом все понравилось, капитан Станислав очень хорошо все рассказывает, хорошо составлен маршрут, очень красивые места 👍👍👍
А
Александра
8 сен 2025
Хорошие понятные инструкции, чтобы найти место встречи. Замечательный маршрут. Информации по ходу движения достаточно. Хорошее сочетание цены и качества. Все понравилось. Молодцы
Е
Елена
5 сен 2025
В нашей группе капитаном был Стас. Это необыкновенный человек. Он не оставлял нас без внимания ни на минуту. Все, что он рассказывал было очень содержательно и интересно. Очень жаль, что
Елена
4 сен 2025
Прогулка на лодке по шхерам со Станиславом самое яркое воспоминание о Ладоге!
Спасибо огромное за интересную прогулку и рассказ об истории этих мест!
Дикая красота природы завораживает!
На острове было ощущение, что вокруг никого! Слияние с природой! Спасибо!
Ю
Юлия
2 сен 2025
Спасибо огромное Алексею и Марии за увлекательную и содержательную прогулку! Алексей был нашем капитаном, а с Марией мы решали организационные вопросы. Всё было на высшем уровне! А самое главное, что
Е
Егор
28 авг 2025
Спасибо большое за такие впечатления все было супер, Алексей хорошо рассказал про все достопримечательности и не только, очень понравилось вернемся ещё 😍❤
Роман
25 авг 2025
Прекрасная экскурсия для неспешного завершения вечера, Стас очень приятный человек
Входит в следующие категории Сортавалы
