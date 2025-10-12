Погрузитесь в атмосферу Карелии на водной прогулке по Ладожским шхерам. Вас ждет путешествие на моторной лодке с опытным капитаном, который покажет отвесные скалы, живописные бухты и шумные водопады. Высадка на остров для мини-пикника и фотоохоты на ладожских нерп. Экскурсия подходит для всех возрастов и даже для ваших четвероногих друзей. Безопасность на воде обеспечена спасательными жилетами

Описание водной прогулки

Прогулка проводится с 18 апреля.

Что вас ожидает

Восторг от карельских пейзажей

Рассекая водную гладь, мы полюбуемся отвесными скалами и шумным водопадом, заглянем в живописную Петровскую бухту, выйдем в открытую Ладогу и даже разглядим вдалеке остров Валаам. Высадимся на один из островков и устроим мини-пикник, а также попробуем отыскать краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь).

Интересное и комфортное приключение

Перед отплытием наш капитан расскажет о технике безопасности на воде. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями, подсказываем ракурсы для фото и уголки острова для созерцания красот.

Организационные детали