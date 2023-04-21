Отправиться на закрытом катере на остров с легендарным монастырём, а также оценить природу Ладоги
До Валаама очень удобно добираться из Сортавалы: всего час пути по водам живописной Ладоги. У меня закрытый тёплый катер, так что ваша поездка пройдёт с комфортом. На самом острове у вас будет 3 часа свободного времени — этого достаточно, чтобы обойти его.
Затем мы поплывём к Ладожским шхерам, где вы насладитесь неземными пейзажами, и отправимся обратно на «большую землю».
Затем мы поплывём к Ладожским шхерам, где вы насладитесь неземными пейзажами, и отправимся обратно на «большую землю».
Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Наша программа
09:00 — Отправление от базы отдыха «Ладога Фьорд» в 40 км от Сортавалы.
10:00–13:00 — Свободное время на Валааме: я расскажу, как вам построить маршрут, чтобы уложиться в 3 часа, к кому обратиться за экскурсией на гольф-каре и где арендовать электровелосипед.
13:00–15:00 — Дорога обратно с часовой прогулкой по Ладожским шхерам.
Организационные детали
Место отправления находится в 40 км от Сортавала, до него можно добраться на такси.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на базе отдыха «Белые мосты»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Сортавале
Здравствуйте! Меня зовут Марк. Я осуществляю поездки на остров Валаам и прогулки по Ладожским шхерам. Живу я в городе Питкяранта, в переводе с финского «длинный берег». Туристическими прогулками занимаюсь 6 лет. Буду рад повозить вас по Ладоге!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Остров Валаам
Популярные места
Ладожское озеро
Природа и пейзажи
Ладожские шхеры
Религиозные
На острова
На катере
Похожие туры из Сортавалы
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
Исследовать природные и духовные богатства Карелии на водной экскурсии в мини-группе
в поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
26 апр
27 апр
28 апр
29 апр
4 500₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
в деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
25 апр
26 апр
27 апр
28 апр
2 000₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Открыть завораживающую красоту и духовную силу Карелии на групповой прогулке
на улице Ленина в городе Сортавала
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
4 700₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании