Путешествие на Валаам из Сортавалы занимает всего час. Катер обеспечивает комфорт и уют. На острове Валаам у вас будет 3 часа для самостоятельного изучения местных достопримечательностей. Затем маршрут продолжается по Ладожским шхерам, где открываются незабываемые виды. Прогулка подходит для всех возрастов, дети до 7 лет могут путешествовать бесплатно. Это идеальный способ провести день на природе и насладиться уникальными пейзажами Карелии
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Комфортный трансфер
- 🌊 Живописные Ладожские шхеры
- 🕒 3 часа на Валааме
- 👶 Дети до 7 лет бесплатно
- 🏞️ Незабываемые виды
- 👥 Мини-группа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Валаам
- Ладожские шхеры
Описание экскурсии
Наша программа
09:00 — Отправление от базы отдыха «Белые мосты» в 40 км от Сортавалы.
10:00–13:00 — Свободное время на Валааме: я расскажу, как вам построить маршрут, чтобы уложиться в 3 часа, к кому обратиться за экскурсией на гольф-каре и где арендовать электровелосипед.
13:00–15:00 — Дорога обратно с часовой прогулкой по Ладожским шхерам.
Организационные детали
- Место отправления находится в 40 км от Сортавала, до него можно добраться на такси
- Дети до 7 лет — бесплатно
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
|Дети до 11 лет
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На базе отдыха «Белые мосты»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 187 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марк. Я осуществляю поездки на остров Валаам и прогулки по Ладожским шхерам. Живу я в городе Питкяранта, в переводе с финского «длинный берег». Туристическими прогулками занимаюсь 6 лет. Буду рад повозить вас по Ладоге!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная экскурсия! Марк- капитан само спокойствие! Ладога была не спокойная,зато Марк! Катер надежный,новый. Валаам не впечатлил от слова совсем. Большое спасибо за красоту на обратной остановке на шхерах - такого мы не видели никогда! Словами описать сложно.. И,конечно Заячий остров - мегапозитив))
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Отличная прогулка в комфортном формате мини-группы - очень понравилось! Организатор опытный, вежливый и компетентный.
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Отличная экскурсия, всё понравилось. Единственное, Марка оценить не могу, ездили с Петром. Видимо нас соединили с другими ребятами, по итогу нас было 5 человек + Петр.
Рекомендую 👍
Рекомендую 👍
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М
Отличная поездка и отличный экскурсовод! Видно, что Марк любит и понимает эти места. Все четко и в срок, катер теплый и ухоженный. Дал хорошие рекомендации по самым интересным местам на Валааме. На обратной дороге зашли на шхеры, полюбовались на ладожских нерп и погуляли по острову.
+1
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В
Все было просто супер, ещё нас завозили на остров кроликов, это просто восторг 🩷
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Е
Добрый день. 08.06.2023 ездили с Марком на Валаам и по Ладожским шхерам. Нам повезло, мы были единственные пассажиры! Экскурсия прошла замечательно, Марк приятный в общении молодой человек, позволил нам провести
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