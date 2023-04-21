До Валаама очень удобно добираться из Сортавалы: всего час пути по водам живописной Ладоги. У меня закрытый тёплый катер, так что ваша поездка пройдёт с комфортом. На самом острове у вас будет 3 часа свободного времени — этого достаточно, чтобы обойти его. Затем мы поплывём к Ладожским шхерам, где вы насладитесь неземными пейзажами, и отправимся обратно на «большую землю».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наша программа

09:00 — Отправление от базы отдыха «Ладога Фьорд» в 40 км от Сортавалы.

10:00–13:00 — Свободное время на Валааме: я расскажу, как вам построить маршрут, чтобы уложиться в 3 часа, к кому обратиться за экскурсией на гольф-каре и где арендовать электровелосипед.

13:00–15:00 — Дорога обратно с часовой прогулкой по Ладожским шхерам.

Организационные детали

Место отправления находится в 40 км от Сортавала, до него можно добраться на такси.