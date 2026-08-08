Путешествие на Валаам из Сортавалы занимает всего час. Катер обеспечивает комфорт и уют. На острове Валаам у вас будет 3 часа для самостоятельного изучения местных достопримечательностей. Затем маршрут продолжается по Ладожским шхерам, где открываются незабываемые виды. Прогулка подходит для всех возрастов, дети до 7 лет могут путешествовать бесплатно. Это идеальный способ провести день на природе и насладиться уникальными пейзажами Карелии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Сейчас август — это идеальное время.