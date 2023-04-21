Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе

Отправиться на закрытом катере на остров с легендарным монастырём, а также оценить природу Ладоги

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Ответы на вопросы
До Валаама очень удобно добираться из Сортавалы: всего час пути по водам живописной Ладоги. У меня закрытый тёплый катер, так что ваша поездка пройдёт с комфортом. На самом острове у вас будет 3 часа свободного времени — этого достаточно, чтобы обойти его.

Затем мы поплывём к Ладожским шхерам, где вы насладитесь неземными пейзажами, и отправимся обратно на «большую землю».
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наша программа

09:00 — Отправление от базы отдыха «Ладога Фьорд» в 40 км от Сортавалы.
10:00–13:00 — Свободное время на Валааме: я расскажу, как вам построить маршрут, чтобы уложиться в 3 часа, к кому обратиться за экскурсией на гольф-каре и где арендовать электровелосипед.
13:00–15:00 — Дорога обратно с часовой прогулкой по Ладожским шхерам.

Организационные детали

Место отправления находится в 40 км от Сортавала, до него можно добраться на такси.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на базе отдыха «Белые мосты»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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