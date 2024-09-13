Прогулка по Ладожским шхерам

Отправляйтесь в путешествие по Ладожским шхерам и откройте для себя удивительный мир! Прогулки по живописным местам позволят вам насладиться красотой природы, проникнуться историей и загадочной атмосферой этих мест. Забудьте обо всех заботах и погрузитесь в атмосферу приключения!
5
2 отзыва
Прогулка по Ладожским шхерам
Прогулка по Ладожским шхерам
Прогулка по Ладожским шхерам
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00

Описание водной прогулки

Что вас ждёт

Ваше путешествие начнётся с Валаамского причала, расположенного в центре Сортавала. На протяжении 40-50 минут вы сможете насладиться великолепными видами карельской природы. В это время катер сделает остановки у старинной усадьбы на берегу Ладоги «Дача Винтера» и отвесных скал острова Хавус.

Сердце Ладожских шхер

После этого вы войдёте в самое сердце Ладожских шхер, где сможете увидеть удивительную красоту Карелии. Следующий этап вашего путешествия – получасовая остановка с высадкой на острове Хонкасало. Здесь вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий панорамный вид на бескрайние просторы Ладоги.

Продолжение приключения

После прогулки по острову вы снова сядете в катер и продолжите своё путешествие по живописным заливам и проливам среди Ладожских шхер.

Важная информация

  • Надевайте удобную одежду и обувь в зависимости от погоды.
  • На борту катера может разместиться группа до 11 человек.
  • Прибудьте за полчаса до отправления.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет2 400 ₽
Детский от 3 до 10 лет1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка по Ладожским шхерам
  • Веселый и отзывчивый капитан
Место начала и завершения?
Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами за день до начала прогулки по телефону или другим удобным для вас способом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
О
13 сен 2024
Было круто! Впечатлений море)) большое спасибо за экскурсию))
М
14 авг 2024
Хороший менеджер, перенес из-за шторма день и время на удобное мне, отличный капитан, хороший алюминиевый катер с 300 сильным мотором, идет по волнам как танк ну, и, конечно, восхитительные шхеры! Буду Вас рекомендовать!

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