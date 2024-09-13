Отправляйтесь в путешествие по Ладожским шхерам и откройте для себя удивительный мир! Прогулки по живописным местам позволят вам насладиться красотой природы, проникнуться историей и загадочной атмосферой этих мест. Забудьте обо всех заботах и погрузитесь в атмосферу приключения!

Описание водной прогулки

Что вас ждёт

Ваше путешествие начнётся с Валаамского причала, расположенного в центре Сортавала. На протяжении 40-50 минут вы сможете насладиться великолепными видами карельской природы. В это время катер сделает остановки у старинной усадьбы на берегу Ладоги «Дача Винтера» и отвесных скал острова Хавус.

Сердце Ладожских шхер

После этого вы войдёте в самое сердце Ладожских шхер, где сможете увидеть удивительную красоту Карелии. Следующий этап вашего путешествия – получасовая остановка с высадкой на острове Хонкасало. Здесь вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий панорамный вид на бескрайние просторы Ладоги.

Продолжение приключения

После прогулки по острову вы снова сядете в катер и продолжите своё путешествие по живописным заливам и проливам среди Ладожских шхер.

Важная информация