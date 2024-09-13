Отправляйтесь в путешествие по Ладожским шхерам и откройте для себя удивительный мир! Прогулки по живописным местам позволят вам насладиться красотой природы, проникнуться историей и загадочной атмосферой этих мест. Забудьте обо всех заботах и погрузитесь в атмосферу приключения!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт
Ваше путешествие начнётся с Валаамского причала, расположенного в центре Сортавала. На протяжении 40-50 минут вы сможете насладиться великолепными видами карельской природы. В это время катер сделает остановки у старинной усадьбы на берегу Ладоги «Дача Винтера» и отвесных скал острова Хавус.
Сердце Ладожских шхер
После этого вы войдёте в самое сердце Ладожских шхер, где сможете увидеть удивительную красоту Карелии. Следующий этап вашего путешествия – получасовая остановка с высадкой на острове Хонкасало. Здесь вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий панорамный вид на бескрайние просторы Ладоги.
Продолжение приключения
После прогулки по острову вы снова сядете в катер и продолжите своё путешествие по живописным заливам и проливам среди Ладожских шхер.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь в зависимости от погоды.
- На борту катера может разместиться группа до 11 человек.
- Прибудьте за полчаса до отправления.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|2 400 ₽
|Детский от 3 до 10 лет
|1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка по Ладожским шхерам
- Веселый и отзывчивый капитан
Место начала и завершения?
Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами за день до начала прогулки по телефону или другим удобным для вас способом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оля
13 сен 2024
Было круто! Впечатлений море)) большое спасибо за экскурсию))
М
Максим
14 авг 2024
Хороший менеджер, перенес из-за шторма день и время на удобное мне, отличный капитан, хороший алюминиевый катер с 300 сильным мотором, идет по волнам как танк ну, и, конечно, восхитительные шхеры! Буду Вас рекомендовать!
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
5.5 часов
Водная прогулка
Лучший выборПо Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной прогулке в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
1 дек в 09:00
4 800₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека