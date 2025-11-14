Ладожские шхеры - это уникальное место, где природа и история переплетаются в удивительном танце. Путешествие по шхерам откроет перед вами скалы-великаны, уютные бухты и острова с соснами. Вы сможете высадиться на остров Хонкасало, увидеть дачу Винтера и величественные скалы острова Хавус. Опытный капитан расскажет захватывающие истории, которые оживят каждое место. Это путешествие - возможность замедлить время и насладиться красотой Карелии

Описание водной прогулки

Наши капитаны знают здесь каждый поворот и проведут вас по самым зрелищным маршрутам, где Ладога раскрывается во всей своей красе. Вот что вы увидите:

Остров Хонкасало (с высадкой) — уютный зелёный уголок, откуда открываются потрясающие виды

Наш капитан не просто покажет красоты Ладожских шхер — он оживит их историями! А какими — узнаете на нашей увлекательной экскурсии;)

Организационные детали